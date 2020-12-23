Від початку доби через негоду - понад 1000 ДТП, загинуло 13 осіб, - поліція
Через рясні снігопади від початку доби в Україні сталося 1049 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 13 осіб і ще 64 - травмовано.
Про це повідомляє Патрульна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.
"На території України - всього 1049 (ДТП. - Ред.), з яких 56 повідомлень про ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 13 осіб загинули і 64 - травмовані. На території Києва - всього 278 (ДТП. - Ред .), з яких 3 повідомлення про ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 3 особи травмовані", - сказано в повідомленні.
В патрульній поліції закликають водіїв бути уважними та обережними, а якщо все ж довелося опинитися у важкій ситуації - дзвонити на 102.
Топ коментарі
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