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Новини
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Від початку доби через негоду - понад 1000 ДТП, загинуло 13 осіб, - поліція

Від початку доби через негоду - понад 1000 ДТП, загинуло 13 осіб, - поліція

Через рясні снігопади від початку доби в Україні сталося 1049 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 13 осіб і ще 64 - травмовано.

Про це повідомляє Патрульна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

"На території України - всього 1049 (ДТП. - Ред.), з яких 56 повідомлень про ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 13 осіб загинули і 64 - травмовані. На території Києва - всього 278 (ДТП. - Ред .), з яких 3 повідомлення про ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 3 особи травмовані", - сказано в повідомленні.

Дивіться: Снігопад спричинив у Києві транспортний колапс. КАРТА

В патрульній поліції закликають водіїв бути уважними та обережними, а якщо все ж довелося опинитися у важкій ситуації - дзвонити на 102.

Читайте також: Снігопад в Україні: станом на 13:00 патрульна поліція зафіксувала 587 ДТП, в яких загинули 8 людей

Автор: 

ДТП (4470) негода (757) снігопад (466) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+5
Наші водятли ніколи не готові до зими, потім вони будуть не готові до весни, сонце сліпитиме.
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23.12.2020 20:08
+5
тебе Киля Бимба еще говорил - хватит скиглити! Лопату в руки - разгребать!
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23.12.2020 20:20
+4
...к Новому году, как всегда неожиданно, началась зима...
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23.12.2020 20:07
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...к Новому году, как всегда неожиданно, началась зима...
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23.12.2020 20:07 Відповісти
тебе Киля Бимба еще говорил - хватит скиглити! Лопату в руки - разгребать!
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23.12.2020 20:20 Відповісти
Від початку доби через негоду - понад 1000 ДТП, загинуло 13 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 7646
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23.12.2020 20:36 Відповісти
коли воно вже буде за ґратами?
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23.12.2020 20:45 Відповісти
коли ти вже будешь у псіхушкє?
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23.12.2020 21:58 Відповісти
Зачем чистить снег если он и так белый ?
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24.12.2020 04:43 Відповісти
20:06 новость 20:07 оригинальный шикарный коммент про неожиданную зиму. Уровня про неожиданный дождь или про закон Дарвина на сэлфи на крыше электрички.
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23.12.2020 21:42 Відповісти
Наші водятли ніколи не готові до зими, потім вони будуть не готові до весни, сонце сліпитиме.
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23.12.2020 20:08 Відповісти
Как профф. водила -- понимаю и сочувствую...

...а у нас +15... -- скоро осень...
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23.12.2020 20:10 Відповісти
Сумщина. Снігу нема.
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23.12.2020 20:12 Відповісти
С начала суток из-за непогоды - более 1000 ДТП, погибли 13 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 5077
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23.12.2020 20:13 Відповісти
Ніколи такого не було і тут знову!?
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23.12.2020 20:18 Відповісти
В прошлый гололед и сейчас как начал выпадать снег решил не выезжать. Причина в том что большая половина на летней резине и не понимают что вообще происходит на дороге, бьются даже в пустых дворах.
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23.12.2020 20:25 Відповісти
Действительно, лучший вариант неделю выждать, поездить на такси. Через неделю на дорогах останутся самые опытные и подготовленные водители, вот тогда станет безопасней, можно выезжать на своем авто.
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23.12.2020 20:38 Відповісти
здоровіше і надійніше по місту пересуватися пішки - доведено практикою столітть
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23.12.2020 20:47 Відповісти
У меня куры тоже в шоке, выпустил, а там гололед, ноги разъезжаются, подлететь не могут, а скольким выдали удостовирений курицам и петухам за лето. Так что, чему удивляться, а какие машины, чуть нажал и три оборота вокруг.
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23.12.2020 21:18 Відповісти
 
 