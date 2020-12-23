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Новини Правосуддя
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Безуха, який захопив у 2017 році в Харкові відділення "Укрпошти" з заручниками, засуджено до 10 років ув'язнення, - прокуратура

Безуха, який захопив у 2017 році в Харкові відділення

Київський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок Володимиру Безуху, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в грудні 2017 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"Київський районний суд визнав винним і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі чоловікові, який захопив і утримував заручників у відділенні "Укрпошти" (ч.2 ст.147, ч. 2 ст.309, ч.2 ст.309, ч .1 ст.310 КК України). Після вивчення повного тексту вироку прокуратура вирішить питання про його апеляційне оскарження", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, 30 грудня 2017 року Володимир Безух забарикадувався у відділенні "Укрпошти" в Харкові, взявши в заручники 9 осіб (3 співробітників "Укрпошти" і 6 відвідувачів, серед яких було двоє дітей). Увечері того ж дня всіх заручників було звільнено, а Безуха затримано.

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Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що цей громадянин вирощував на території свого домоволодіння коноплю, а також зберігав наркотичний засіб - канабіс.

Розгляд справи тривав три роки, оскільки склад суду змінювався тричі через те, що судді виходили на пенсію, і судовий розгляд починався з самого початку.

Також читайте: Безух, який захопив заручників, називав себе "екстрасенсом", "пророком" і балотувався в мери Харкова. ФОТО+ВІДЕО

Автор: 

заручник (822) Укрпошта (1083) Харків (5619) юстиція (732) Безух Володимир (7)


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Топ коментарі
+1
Первый коррупционер пошёл!
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23.12.2020 20:16
+1
Не цікаво, от якби якісь Насіров отримав років надцать з конфіскатом ,то вже цікавіше!!)))
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23.12.2020 20:17
+1
Якщо десь щось, то обов"язково Харків.
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23.12.2020 20:19
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Первый коррупционер пошёл!
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23.12.2020 20:16 Відповісти
Не цікаво, от якби якісь Насіров отримав років надцать з конфіскатом ,то вже цікавіше!!)))
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23.12.2020 20:17 Відповісти
Якщо десь щось, то обов"язково Харків.
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23.12.2020 20:19 Відповісти
Пуп Земли !!!)))
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23.12.2020 20:25 Відповісти
У тебя в запоре всё ок?
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23.12.2020 20:34 Відповісти
Пощадили бы дурноватого. Гепу ж только зарыли, могли б и отпустить от великой печали. С другой стороны, мурыжили придурка с 17 года, 3.5 лет Х 2 = 7 лет уже "отсидел". Еще год в кутузке и помилуют за трудолюбие...
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23.12.2020 20:26 Відповісти
Закон савченко уже отменен
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23.12.2020 20:43 Відповісти
Уууппсссс...
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23.12.2020 21:07 Відповісти
Если бы ещё и дуру отменили! Больше 2 мин смотреть нестерпимо что пнёт по тв. Кипятком облить хочется с ведра!
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23.12.2020 22:14 Відповісти
Зрада?
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23.12.2020 20:33 Відповісти
А вот если бы этот чувак в июне 2014-го захватил мусорской участок в горловке или шахтерске и вынес бы всю оружейку, то зеленско-портновский суд его бы уже давно выпустил на свободу по амнистиии.
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23.12.2020 22:15 Відповісти
в турборежиме судейские, в поте лица
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23.12.2020 22:25 Відповісти
А Гепа который захватил в 2005 весь Хрьков признан героем
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24.12.2020 01:19 Відповісти
 
 