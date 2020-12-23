Безуха, який захопив у 2017 році в Харкові відділення "Укрпошти" з заручниками, засуджено до 10 років ув'язнення, - прокуратура
Київський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок Володимиру Безуху, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в грудні 2017 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
"Київський районний суд визнав винним і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі чоловікові, який захопив і утримував заручників у відділенні "Укрпошти" (ч.2 ст.147, ч. 2 ст.309, ч.2 ст.309, ч .1 ст.310 КК України). Після вивчення повного тексту вироку прокуратура вирішить питання про його апеляційне оскарження", - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, 30 грудня 2017 року Володимир Безух забарикадувався у відділенні "Укрпошти" в Харкові, взявши в заручники 9 осіб (3 співробітників "Укрпошти" і 6 відвідувачів, серед яких було двоє дітей). Увечері того ж дня всіх заручників було звільнено, а Безуха затримано.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що цей громадянин вирощував на території свого домоволодіння коноплю, а також зберігав наркотичний засіб - канабіс.
Розгляд справи тривав три роки, оскільки склад суду змінювався тричі через те, що судді виходили на пенсію, і судовий розгляд починався з самого початку.
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