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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцини від COVID-19 дієві і проти "британського" штаму, - Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ

Вакцини від COVID-19 дієві і проти

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики НАН України провели аналіз нуклеотидної послідовності і структури S протеїну мутантного варіанта "британського" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку установи.

"Дослідження наших вчених підтверджують висновки Консультативної групи з питань загрози нових респіраторних вірусів NERVTAG (Велика Британія): просторова структура білка змінює свої властивості, впливає на проникність вірусу в людські клітини (тобто підвищує інфекційність, а отже, інфікування відбувається швидше). Водночас імуногенні властивості мутантного білка, швидше за все, зберігаються. Можемо зробити висновок, що існуючі вакцини захищатимуть людей і від цього варіанту коронавірусу", - сказано в повідомленні.

Раніше геном "британського" штаму коронавірусу оприлюднили в міжнародних наукових базах даних британські вчені.

Читайте також: У Великій Британії виявили ще заразніший штам коронавірусу, - МОЗ

Вакцини від COVID-19 дієві і проти британського штаму, - Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ 01

Читайте також: Новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні, але йому не надали значення, - Служба громадської охорони здоров'я

Нагадуємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння, - ЦГЗ

Новий штам коронавірусу виявлено в Данії, Нідерландах, Австралії й інших країнах. Влада, наприклад Італії, Бельгії і Нідерландів, оголосила про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великою Британією через побоювання занести новий різновид вірусу.

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5602) карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Це - зрозуміло: розказуватимуть, що розроблені у фантастично короткі терміни вакцини захищатимуть від усіх штамів. Що ще лишається робити ? Стільки мільярдів потратили ...
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23.12.2020 20:54
+2
Шось пішло не за планом. ;
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23.12.2020 22:27
+2
пухом земля
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23.12.2020 23:18
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Какаяразница, якщо у нас немає вакцини?
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23.12.2020 20:38 Відповісти
Чайка , та не панікуй . Колічєство одужавших вже перевищує перечень захворівших . ))
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23.12.2020 21:03 Відповісти
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23.12.2020 21:20 Відповісти
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23.12.2020 23:59 Відповісти
Це - зрозуміло: розказуватимуть, що розроблені у фантастично короткі терміни вакцини захищатимуть від усіх штамів. Що ще лишається робити ? Стільки мільярдів потратили ...
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23.12.2020 20:54 Відповісти
Шось пішло не за планом. ;
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23.12.2020 22:27 Відповісти
и Спутник!?
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23.12.2020 20:54 Відповісти
НАНУ можно доверять .
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23.12.2020 20:55 Відповісти
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23.12.2020 21:06 Відповісти
як і НА(е)БУ..., та іншим...- от наш світоч Ляшко сказав що ....-пояснив, як довго організм буде захищений від коронавірусу після вакцинації. З його слів, у людей, які зроблять щеплення від коронавірусу, імунітет до COVID-19 після цього, орієнтовно, може зберігатися щонайменше 6-9 місяців. Оскільки після введення препарату клітини імунітету зможуть запам'ятовувати вірус та забезпечувати захист усьому організму. Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/*********-vakcinuvalasya-vid-koronavirusu-yak-ce-yiy-vdalosya-skilki-koshtuye-ta-yak-pochuvayetsya-1693750.html
...так що в подальшому Вакцинацій ще багато...
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23.12.2020 21:17 Відповісти
ну що - велике всім вітання....- процес мегаафери виходить на свій новий рівень.... едине розумію- в подальшому ( коли ???) Світ РОБЛЯТЬ іншим...- як кажуть : много Народу- мало "Кислороду" ( читай Ресурсу)...

Українка вакцинувалася від коронавірусу: як це їй вдалося, скільки коштує та як почувається
В Ізраїлі стартувала кампанія із масового щеплення від COVID-19. Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/*********-vakcinuvalasya-vid-koronavirusu-yak-ce-yiy-vdalosya-skilki-koshtuye-ta-yak-pochuvayetsya-1693750.html
Вакцины от COVID-19 действенны и против "британского" штамма, - Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ - Цензор.НЕТ 3470
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23.12.2020 21:14 Відповісти
пухом земля
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23.12.2020 23:18 Відповісти
буде жити - а от чи продукувати ( давати потомство)- питання
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24.12.2020 13:57 Відповісти
По статистике , - два человека из сотни помрёт . Так шо нечего паниковать из -за этого ковида .
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23.12.2020 21:36 Відповісти
В Монголії хворих перевалило за тисячу, та ніхто досі не помер.
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23.12.2020 22:34 Відповісти
Місцеві дуже легко переходять ( мабуть ) на традиційне харчування : - м'ясо і молоко .
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23.12.2020 22:52 Відповісти
Вон оно як?!
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23.12.2020 23:01 Відповісти
Почему то мы отстаем, Британский есть, Малазийский есть, Китайский есть, а мы отстаем, давай наш.
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23.12.2020 21:36 Відповісти
Та всем им болт . Но в масках нужно ходить , шоб хотя бы не заражать других . )) . За себя мы постоим !! -
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23.12.2020 23:16 Відповісти
И вот я институтка, я фея из бара)))
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23.12.2020 22:51 Відповісти
коштів на дослідження немає, але висновки вже є
це українська наука
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23.12.2020 23:17 Відповісти
нашо академікам дослідження? Вони і так все знають.
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24.12.2020 00:02 Відповісти
 
 