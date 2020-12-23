Вакцини від COVID-19 дієві і проти "британського" штаму, - Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики НАН України провели аналіз нуклеотидної послідовності і структури S протеїну мутантного варіанта "британського" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку установи.

"Дослідження наших вчених підтверджують висновки Консультативної групи з питань загрози нових респіраторних вірусів NERVTAG (Велика Британія): просторова структура білка змінює свої властивості, впливає на проникність вірусу в людські клітини (тобто підвищує інфекційність, а отже, інфікування відбувається швидше). Водночас імуногенні властивості мутантного білка, швидше за все, зберігаються. Можемо зробити висновок, що існуючі вакцини захищатимуть людей і від цього варіанту коронавірусу", - сказано в повідомленні.

Раніше геном "британського" штаму коронавірусу оприлюднили в міжнародних наукових базах даних британські вчені.

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Нагадуємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

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Новий штам коронавірусу виявлено в Данії, Нідерландах, Австралії й інших країнах. Влада, наприклад Італії, Бельгії і Нідерландів, оголосила про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великою Британією через побоювання занести новий різновид вірусу.