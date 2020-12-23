КС 24 грудня розгляне ще одне подання про неконституційність е-декларування, подане ще в 2015 році, - ЦПК

Конституційний Суд 24 грудня планує зібратися на закрите засідання у провадженні щодо конституційності положень Закону "Про запобігання корупції", яке було подане до суду ще 2015 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції", рішення про відкриття провадження за цим поданням КСУ ухвалив ще навесні 2017 року і продовжує його розгляд досі.

Відповідне подання п'ять років тому ініціювали депутати з тодішньої фракції "Опозиційного блоку". Депутати просили визнати неконституційними:

визначення членів сім’ї публічних службовців, яке включає співмешканців;

доступ НАЗК до реєстрів та баз даних;

вимоги про декларування незавершеного будівництва, цінного рухомого майна, видатків та правочинів, грошових активів та фінансових зобов’язань, роботи за сумісництвом, "бенефіціарної власності" на активи;

публічність реєстру декларацій;

положення про моніторинг способу життя суб’єктів декларування;

кримінальну відповідальність за умисне недостовірне декларування або умисне неподання декларацій.

У ЦПК зауважили, що цей документ, як і подання 2020 року, ґрунтується на маніпуляціях та перекручених абсурдних аргументах. Водночас експерти вважають, що немає жодних підстав визнавати відповідні положення закону "Про попередження корупції" неконституційними.

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При цьому в поданні, ініційованому цього року, у частині декларування повторюються ті самі вимоги. Воно також містить аналогічну аргументацію неконституційності оспорюваних норм.

За законом, якщо декілька конституційних проваджень стосуються одного й того ж питання, або взаємопов’язаних питань, Конституційний Суд мав би їх об’єднати в одне провадження, але у цьому випадку він до цього не вдався.

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"Враховуючи, як КСУ вже ухвалив одне необгрунтоване рішення стосовно відповідальності за недостовірне декларування та повноважень НАЗК стосовно суддів, не виключено, що судді КС можуть знов завдати удару по нормах антикорупційного законодавства. У той час, як утворена спікером Разумковим робоча група у Раді, так і досі й не знайшла ніякого системного рішення щодо реформування Конституційного суду", – коментує експерт ЦПК Антон Марчук.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.