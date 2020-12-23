КС 24 грудня розгляне ще одне подання про неконституційність е-декларування, подане ще в 2015 році, - ЦПК
Конституційний Суд 24 грудня планує зібратися на закрите засідання у провадженні щодо конституційності положень Закону "Про запобігання корупції", яке було подане до суду ще 2015 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції", рішення про відкриття провадження за цим поданням КСУ ухвалив ще навесні 2017 року і продовжує його розгляд досі.
Відповідне подання п'ять років тому ініціювали депутати з тодішньої фракції "Опозиційного блоку". Депутати просили визнати неконституційними:
- визначення членів сім’ї публічних службовців, яке включає співмешканців;
- доступ НАЗК до реєстрів та баз даних;
- вимоги про декларування незавершеного будівництва, цінного рухомого майна, видатків та правочинів, грошових активів та фінансових зобов’язань, роботи за сумісництвом, "бенефіціарної власності" на активи;
- публічність реєстру декларацій;
- положення про моніторинг способу життя суб’єктів декларування;
- кримінальну відповідальність за умисне недостовірне декларування або умисне неподання декларацій.
У ЦПК зауважили, що цей документ, як і подання 2020 року, ґрунтується на маніпуляціях та перекручених абсурдних аргументах. Водночас експерти вважають, що немає жодних підстав визнавати відповідні положення закону "Про попередження корупції" неконституційними.
При цьому в поданні, ініційованому цього року, у частині декларування повторюються ті самі вимоги. Воно також містить аналогічну аргументацію неконституційності оспорюваних норм.
За законом, якщо декілька конституційних проваджень стосуються одного й того ж питання, або взаємопов’язаних питань, Конституційний Суд мав би їх об’єднати в одне провадження, але у цьому випадку він до цього не вдався.
"Враховуючи, як КСУ вже ухвалив одне необгрунтоване рішення стосовно відповідальності за недостовірне декларування та повноважень НАЗК стосовно суддів, не виключено, що судді КС можуть знов завдати удару по нормах антикорупційного законодавства. У той час, як утворена спікером Разумковим робоча група у Раді, так і досі й не знайшла ніякого системного рішення щодо реформування Конституційного суду", – коментує експерт ЦПК Антон Марчук.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Мой тур -- я его уже 13 лет катаю. Всех знаю, меня тоже ни с кем не путают...
Приехал сегодня ночью на предпоследнюю точку -- 2 контейнера привёз -- иду в диспетчерскую.
Там шухер: Яна -- диспетчерша (улётная мёдхен) зажала в угол одного водилу и тычет ему в морду светящейся от батареек гирляндой -- тот токо жмурится, потеет и трепещет... Молчит!
Он появился с месяц тому назад -- в 2 час ночи мы там с ним одни перегружаемся...
Как-то подгребает ко мне -- такой, серенький дядька, лет 50ти. -- тянет меня за рукав к своей фуре и лопочет по-русски, очень вежливо...
-- Шо случилось? -- спрашиваю
-- Ой, хорошо -- ты русский -- (я не стал уточняться*)) -- помоги -- сцепку заломал -- не знаю, что делать -- не могу прицеп прицепить!!!
Салага... -- я ему подсобил и разбежались...
А тут Яна мне: Алекс! Объясни ему, что он совершил кражу!
Там украшения новогодние расставлены силами диспетчеров -- в большой красивой банке сверкающая гирлянда -- так тот её оттуда вытащил и хотел свалить -- Яна его застукала...
Яна: Он меня не понимает! Объясни ему! (оказывается, этот кацап немецкого не знает)
Как начал я ему переводить суть претензий -- нихрена он не застеснялся и не извинился -- а начал сразу своими маслами махать и орать, шо он думал, шо это подарки для водил на Вайнахт и шо он ничего не знал! -- аж слюни изо рта полетели...
-- я без маски был -- планшетом прикрылся и отпрыгнул на положенную дистанцию...
В общем -- обои орут на меня... -- а оно мене надо? *)
Яне грю: Вызывай полицаев или отпускай его.
Ему: Извинись хотя бы!
...хрен там...
Еле сбёг... -- но кацап пэдир... И он неправ.
А... -- сказал ему на выходе, шо если он так будет вертухаться -- получит от фирмы Хаузфербот (запрет на посещение фирмы) -- и будет ему здравствуй жопа, новый год...
Но русские не сдаются -- точно получит! *)
безбожники все по убеждениям делают, и это надолго