За обслуговування держборгу кожен українець у 2020 році заплатив 3 тис. грн, - голова Рахункової палати Пацкан
Кожен громадянин України за обслуговування державного боргу в 2020 році заплатив по 3 тис. грн.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РП.
"З позитиву - загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад справді виріс. Перевиконання плану - на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо витрат. У січні-листопаді витрати на 101 млрд грн менші, ніж заплановано. Недовиконання плану - це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн", - зазначив Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету-2020.
Голова Рахункової палати підкреслив, що в останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною податковою службою. А найбільше невиконання - у Державної митної служби.
"Я хочу привести дві цифри. Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу сплатив по 3 тис грн. Іншими словами, кожен із нас, ви, я, решта українців у 2020 році витратили по 3 тис. грн на обслуговування держборгу", - повідомив Пацкан.
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