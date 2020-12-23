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За обслуговування держборгу кожен українець у 2020 році заплатив 3 тис. грн, - голова Рахункової палати Пацкан

За обслуговування держборгу кожен українець у 2020 році заплатив 3 тис. грн, - голова Рахункової палати Пацкан

Кожен громадянин України за обслуговування державного боргу в 2020 році заплатив по 3 тис. грн.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РП.

"З позитиву - загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад справді виріс. Перевиконання плану - на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо витрат. У січні-листопаді витрати на 101 млрд грн менші, ніж заплановано. Недовиконання плану - це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн", - зазначив Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету-2020.

Голова Рахункової палати підкреслив, що в останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною податковою службою. А найбільше невиконання - у Державної митної служби.

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"Я хочу привести дві цифри. Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу сплатив по 3 тис грн. Іншими словами, кожен із нас, ви, я, решта українців у 2020 році витратили по 3 тис. грн на обслуговування держборгу", - повідомив Пацкан.

Автор: 

бюджет (2993) держборг (1182) Рахункова палата (281) Пацкан Валерій (98)


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Топ коментарі
+6
і буде ще більше. Зелені постаралися. Об'єм держборгу наразі - найвищий за всю історію України. При тому, що Гройсман передав Гончаруку нижчий об'єм, ніж був в 2013-му році з-за Азарова.
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23.12.2020 21:25
+5
Хорошо, что мои дети уезжают отсюда - пусть долги отдают те, кто их брал.
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23.12.2020 21:33
+4
це ж не потужні реформи?
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23.12.2020 21:24
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Пацкані грошенята на бороду беруть? ось най і віддають, до чого тут українці...?)))
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23.12.2020 22:21 Відповісти
это называется - нас ипут за наши деньги..
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23.12.2020 22:24 Відповісти
я вам суки і 10 штук заплатю за рік тільки ви йдіт на ...
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23.12.2020 22:30 Відповісти
жрать все хотят и повкуснее..., одеваться все хотят и покрасивше... отдыхать все хотят и покруче... - все это товар, за который нужно платить. Деньги, которые не заработанные и брались в долг, это тоже товар, за этот товар тоже нужно платить... не вижу в оплате этого товара проблемы, давайте больше работать и больше зарабатывать, брать в долг перестанет быть актуальным и оплачивать этот товар не будет нужды. Пацкан, объясняй людям ситуацию с кредитами правильно, учитывая что у нас в стране 73 % дибилов - могут понять превратно...
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23.12.2020 23:01 Відповісти
3000 в год??? Я при потрошенке стал платить каждый месяц на 3000 больше, чем до него! Только из-за его искусственного обвала гривны в 3 раза и соответственно, роста цен на все в 3 раза!
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24.12.2020 06:11 Відповісти
86 мильярдів як корова язиком злизала, а кожен житель України , від немовлят до столітніх дідів, має борг на 3000 баксів а не гривень. При цьому хабані олігархи не підняли жодної галузі, не виконали жодної оборонної програми за 2020 рік. Одні фрази для електоральних ослів - ми б здобули... та розікрали все і тихо пропили.
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24.12.2020 07:40 Відповісти
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