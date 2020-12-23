В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території"
Росія взялася за написання ідеології для окупованого Донбасу. З озвучених уривків майбутнього ідеологічного документа - "доктрини" - зрозуміло, що донеччанам пропонують розглядати окупацію як волевиявлення "російського народу Донбасу".
Про це йдеться в матеріалі Сергія Горбатенка, опублікованому на Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Уже тиждень пропаганда на окупованих територіях вводить у громадський дискурс нове поняття. Мовляв, ОРДЛО потрібна своя ідеологія, яка може стати "основою державної політики". Лідери збройного угруповання "ДНР" з екранів називають її "Доктрина "ДНР" "Русский Донбасс". Повного тексту у вільному доступі поки немає. Зі сказаного авторами зрозуміло, що:
- "ДНР" створили росіяни, які живуть на Донбасі.
- Росія існувала в п'ятому столітті.
- Територія Донбасу завжди була російською.
"Це цікаво, адже Кремль планомірно, впродовж усіх років війни, уникає не тільки анексувати окуповані території Донбасу, а й офіційно говорити про таку можливість. Вся риторика Російської Федерації щодо ОРДЛО - це повернення їх до складу України з потрібними Москві змінами в Конституції країни. День тому це знову підтвердив Володимир Путін, який говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном про "формулу Штайнмаєра" та особливий статус. Тези про включення окупованих територій до складу РФ поки дозволяли собі хіба що російські політики "другого плану" і проросійські діячі в самому окупованому Донбасі", - зазначає автор.
В одному з сюжетів пропагандистського ЗМІ показали обкладинку документа. На ній написано: "Доктрина "ДНР". Російський Донбас. Донецька народна республіка - самостійна держава російського народу Донбасу, створена на споконвіку російській території згідно з його вільним волевиявленням на "референдумі" у травні 2014 року".
Суть ідеології озвучив Олександр Колесник, якого представили як доктора історичних наук і викладача Донецького національного університету (ВНЗ переведено на підконтрольну територію, але його назву використовує окупаційна адміністрація. - Ред.): "Так вийшло історично, що територія нинішнього донецького краю, "Донецької народної республіки", розвивалася в контексті слов'янського світу, в контексті Росії починаючи так із п'ятого століття нашої ери. Історія Київської Русі, або Давньоруської держави, так краще говорити, була спільною. Це була колиска і українського народу, і російського народу, сучасного російського багатонаціонального народу . Це має нас об'єднувати".
Сюжети пропагандистських ЗМІ, присвячені "доктрині", наповнені такими фразами: "націоналістичні сили захопили владу", "геноцид", "Донбас історично - частина Росії", "цивілізаційний вибір", "русский мир", "право говорити рідною мовою", "спільна історія", "Донецький край - історична частина Росії", "братовбивча війна на Донбасі".
Окремо говорять про "мовне питання". Ось що проголосила Світлана Кочетова, яку представили як доктора філологічних наук: "Ми зараз живемо, вільно дихаємо, розмовляємо своєю мовою, навчаємося своєю мовою і навчаємо наших студентів. І говорити про те, що наші хлопці входять в російський освітній простір, - вони давно там перебувають. І вони живуть природно. Ось як можна дихати вільним повітрям, - ось так ми зараз живемо і дихаємо в межах "русского мира".
"Доктрина" розрахована не тільки на ОРДЛО, а й, як сказав один із дикторів каналу "ДНР", "актуальна в усій російській Україні, яка з 2014 року виявилася захопленою націоналістичною меншістю".
Опитані автором аналітики говорять, що за цим не обов'язково стоїть намір РФ все-таки включити окуповані території до свого складу. Швидше за все, це - "виховання" місцевого населення, щоб забезпечити ґрунт для продовження війни.
З точки зору гібридної війни, переконаний учений-релігієзнавець і колишній в'язень російських гібридних сил Ігор Козловський, це треба сприймати як атаку. А держава Україна має на цю атаку відреагувати, адже вона зачіпає інформаційну безпеку країни.
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Антон Чехов...
когда через Боспор будут пропихивать еще туркам на мороженное и шербет льда отколят
То для приготовления филе водьі в собственном соку-блюдо на НГ
Но когда прикинули насколько изменится температура окружающей среды, то поняли, что флора и фауна в этом штате может приказать долго жить.
Наверно Стрелков так пошутил.
Олег Гурьевич Каратаев,доктор юридических наук,советник юстиции.С.Питерьсбург.2014 год
Если юрист сказал,то это есть правда...
Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожогиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#cite_note-2 [
По мнению авторов эволюция в тех краях проходила крайне медленно. Можно сказать, что былинные богатыри-покойники Моторола-Гиви-Захарченко мало чем отличались от первой инфузории-повстаночки, которая пришла в те края в незапамятное время с калашом
У них плах напалеоновские. ***** путин играет в долгую...РФ насрать на Формат Нормандский и минских сходняк. А Зе пусть дальше смотрит в мирное очко путэну.
Разработчиками доктрины - фашисты Русского мира, является общественная организация "Изборский клуб" (членами этой организации является Александр Дугин). Доктрина Изборского клуба направлена на развитие Русского мира в Украине, Белоруссии, Прибалтике, Молдовы, Закавказье".
Вхождение Украины и Беларуси в состав России: Стрелков объявил цель новой власти после ухода путина.
Офицер российской ГРУ и первый главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что главной стратегической целью России на сегодняшний день является объединение РФ, Украины и Беларуси в одно государство
https://www.dialog.ua/war/221112_1608484695
Кроме спецназа ЧВК «Вагнера», военнослужащих МО и депутатов Госдумы, развязавших войну с Украиной, на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев.
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Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
скоріше одноклітинні організми
раби, підніжки, грязь маскви...
Ось ще про одних "ісконних"
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV Хто там кричав що Севастополь ісконно руцьке місто?
раби, підніжки, грязь маскви...
- Россия существовала в пятом веке." ©
Раньше бєрі, раньше! Вєдь в Мордве єщо Іісус в детствє жил!