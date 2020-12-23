В ОРДЛО заявили про підготовку "доктрини самостійної держави російського народу Донбасу, створеної на споконвіку російській території"

Росія взялася за написання ідеології для окупованого Донбасу. З озвучених уривків майбутнього ідеологічного документа - "доктрини" - зрозуміло, що донеччанам пропонують розглядати окупацію як волевиявлення "російського народу Донбасу".

Про це йдеться в матеріалі Сергія Горбатенка, опублікованому на Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Уже тиждень пропаганда на окупованих територіях вводить у громадський дискурс нове поняття. Мовляв, ОРДЛО потрібна своя ідеологія, яка може стати "основою державної політики". Лідери збройного угруповання "ДНР" з екранів називають її "Доктрина "ДНР" "Русский Донбасс". Повного тексту у вільному доступі поки немає. Зі сказаного авторами зрозуміло, що:

- "ДНР" створили росіяни, які живуть на Донбасі.

- Росія існувала в п'ятому столітті.

- Територія Донбасу завжди була російською.

"Це цікаво, адже Кремль планомірно, впродовж усіх років війни, уникає не тільки анексувати окуповані території Донбасу, а й офіційно говорити про таку можливість. Вся риторика Російської Федерації щодо ОРДЛО - це повернення їх до складу України з потрібними Москві змінами в Конституції країни. День тому це знову підтвердив Володимир Путін, який говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном про "формулу Штайнмаєра" та особливий статус. Тези про включення окупованих територій до складу РФ поки дозволяли собі хіба що російські політики "другого плану" і проросійські діячі в самому окупованому Донбасі", - зазначає автор.

В одному з сюжетів пропагандистського ЗМІ показали обкладинку документа. На ній написано: "Доктрина "ДНР". Російський Донбас. Донецька народна республіка - самостійна держава російського народу Донбасу, створена на споконвіку російській території згідно з його вільним волевиявленням на "референдумі" у травні 2014 року".

Суть ідеології озвучив Олександр Колесник, якого представили як доктора історичних наук і викладача Донецького національного університету (ВНЗ переведено на підконтрольну територію, але його назву використовує окупаційна адміністрація. - Ред.): "Так вийшло історично, що територія нинішнього донецького краю, "Донецької народної республіки", розвивалася в контексті слов'янського світу, в контексті Росії починаючи так із п'ятого століття нашої ери. Історія Київської Русі, або Давньоруської держави, так краще говорити, була спільною. Це була колиска і українського народу, і російського народу, сучасного російського багатонаціонального народу . Це має нас об'єднувати".

Сюжети пропагандистських ЗМІ, присвячені "доктрині", наповнені такими фразами: "націоналістичні сили захопили владу", "геноцид", "Донбас історично - частина Росії", "цивілізаційний вибір", "русский мир", "право говорити рідною мовою", "спільна історія", "Донецький край - історична частина Росії", "братовбивча війна на Донбасі".

Окремо говорять про "мовне питання". Ось що проголосила Світлана Кочетова, яку представили як доктора філологічних наук: "Ми зараз живемо, вільно дихаємо, розмовляємо своєю мовою, навчаємося своєю мовою і навчаємо наших студентів. І говорити про те, що наші хлопці входять в російський освітній простір, - вони давно там перебувають. І вони живуть природно. Ось як можна дихати вільним повітрям, - ось так ми зараз живемо і дихаємо в межах "русского мира".

"Доктрина" розрахована не тільки на ОРДЛО, а й, як сказав один із дикторів каналу "ДНР", "актуальна в усій російській Україні, яка з 2014 року виявилася захопленою націоналістичною меншістю".

Опитані автором аналітики говорять, що за цим не обов'язково стоїть намір РФ все-таки включити окуповані території до свого складу. Швидше за все, це - "виховання" місцевого населення, щоб забезпечити ґрунт для продовження війни.

З точки зору гібридної війни, переконаний учений-релігієзнавець і колишній в'язень російських гібридних сил Ігор Козловський, це треба сприймати як атаку. А держава Україна має на цю атаку відреагувати, адже вона зачіпає інформаційну безпеку країни.