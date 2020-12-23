"Укрпошта" буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня, якщо Кабмін не оплатить цю послугу, - Смілянський

"Укрпошта" змушена буде з 1 січня 2021 року припинити доставку пенсій, якщо Кабінет Міністрів не ухвалить рішення про оплату державою послуг із доставки пенсійних виплат.

Про це на своїй ссторінці в Фейсбук заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Кабміні має бути розглянуто питання оплати державою доставки пенсій для 3,6 млн пенсіонерів. Після перегляду мінімальної зарплати тільки в частині ЄСВ "Укрпошта" заплатить на 500 млн грн більше, ніж у 2020 році, без урахування витрат на підвищення зарплат. Тому якщо питання не буде вирішено позитивно, "Укрпошта" буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня. "Укрпошта" не благодійний фонд і не може дотувати газети, листи і пенсії", - написав Смілянський.

Він додав, що в разі, якщо держава не оплатить послугу з доставки пенсій, також буде анульовано і співробітництво "Укрпошти" з ЄІБ і ЄБРР у частині залучення 100 млн євро - через збитковість державного поштового оператора.

Пізніше Смілянський повідомив, що 23 грудня Кабмін не прийняв рішення щодо тарифів на доставку пенсій.

"КМУ вирішив потримати інтригу з доставки пенсій до завтра", - написав глава "Укрпошти".

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