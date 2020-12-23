"Укрпошта" буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня, якщо Кабмін не оплатить цю послугу, - Смілянський
"Укрпошта" змушена буде з 1 січня 2021 року припинити доставку пенсій, якщо Кабінет Міністрів не ухвалить рішення про оплату державою послуг із доставки пенсійних виплат.
Про це на своїй ссторінці в Фейсбук заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Кабміні має бути розглянуто питання оплати державою доставки пенсій для 3,6 млн пенсіонерів. Після перегляду мінімальної зарплати тільки в частині ЄСВ "Укрпошта" заплатить на 500 млн грн більше, ніж у 2020 році, без урахування витрат на підвищення зарплат. Тому якщо питання не буде вирішено позитивно, "Укрпошта" буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня. "Укрпошта" не благодійний фонд і не може дотувати газети, листи і пенсії", - написав Смілянський.
Він додав, що в разі, якщо держава не оплатить послугу з доставки пенсій, також буде анульовано і співробітництво "Укрпошти" з ЄІБ і ЄБРР у частині залучення 100 млн євро - через збитковість державного поштового оператора.
Пізніше Смілянський повідомив, що 23 грудня Кабмін не прийняв рішення щодо тарифів на доставку пенсій.
"КМУ вирішив потримати інтригу з доставки пенсій до завтра", - написав глава "Укрпошти".
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Ті пєнси, що 21.04.2019 голосували «за Вальодю, протів мородьора», повинні зацінити.
https://www.google.com/amp/s/www.slovoidilo.ua/amp/2020/12/23/novyna/suspilstvo/ukrposhtu-oshtrafuvaly-15-mln-hrn-nesvoyechasnu-vyplatu-pensij
«Пенсійний фонд України наклав на «Укрпошту» штраф майже 1,5 млн грн за те, що ми, увага, на день раніше (через перенесення вихідних на День Незалежності) виплатили пенсії у селах Тернопільської області», - написав Смілянський.
Він уточнив, що компанію звинуватили в порушенні договору, оскільки дата виплати пенсій не збігалася з датою у відомостях та додав, що «Укрпошта» оскаржувати рішення Фонду в суді.
...это ещё при Кучме было договорено... -- но не с Кучмой.
С Казахстаном тоже -- две пенсии кацапы получают.
-- в отличии от гордых и независимых нас с вами...
На Колыму!
За кого господа пенсионеры голосовали 2 года назад? --- Правильно! Тогда ш плохо фсё было, изменения срАчно были нужны.