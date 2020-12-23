В Україні підозрюють дві мутації COVID-19, зразки вірусу відправили у визначену ВООЗ лабораторію в Лондоні, - керівник відділу ЦГЗ Остапчук

В Україні не проводять досліджень на різні штами коронавірусу. Їх проводять у спеціально визначених ВООЗ референтних лабораторіях, куди всі країни надсилають зразки.

Про це в коментарі Громадському радіо сказав керівник відділу організації лабораторних досліджень Центру громадського здоров'я Тарас Остапчук, пише Цензор.НЕТ.

"Проблема пандемії, вона не тільки українська, а світова. Тому ВООЗ визначило лабораторії, які проводять таке секвенування (виділення генотипу вірусу) на світовому рівні", - заявив він.

Остапчук зазначив, що в Україні виділили два штами коронавірусу, остаточну відповідь щодо них отримають до кінця цього року.

Також читайте: У Великій Британії виявили ще заразніший штам коронавірусу, - МОЗ

"В Україні генотипування вірусу SARS-Cov-2 не проводиться, тому Центром громадського здоров'я було направлено 50 зразків, по дві з кожної області, в лабораторію від ВООЗ. Для європейських країн така лабораторія референтна є у Великій Британії, в Лондоні. У січні направимо в лабораторію чергову партію зразків вірусу, щоб у динаміці дивитися, мутує вірус чи ні", - повідомив керівник відділу організації лабораторних досліджень Центру громадського здоров'я.

Читайте також: В.о. глави ЦГЗ Кузін про мутований коронавірус: Рано чи пізно він потрапить на територію України або мутує вже тут