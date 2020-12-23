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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні підозрюють дві мутації COVID-19, зразки вірусу відправили у визначену ВООЗ лабораторію в Лондоні, - керівник відділу ЦГЗ Остапчук

В Україні підозрюють дві мутації COVID-19, зразки вірусу відправили у визначену ВООЗ лабораторію в Лондоні, - керівник відділу ЦГЗ Остапчук

В Україні не проводять досліджень на різні штами коронавірусу. Їх проводять у спеціально визначених ВООЗ референтних лабораторіях, куди всі країни надсилають зразки.

Про це в коментарі Громадському радіо сказав керівник відділу організації лабораторних досліджень Центру громадського здоров'я Тарас Остапчук, пише Цензор.НЕТ.

"Проблема пандемії, вона не тільки українська, а світова. Тому ВООЗ визначило лабораторії, які проводять таке секвенування (виділення генотипу вірусу) на світовому рівні", - заявив він.

Остапчук зазначив, що в Україні виділили два штами коронавірусу, остаточну відповідь щодо них отримають до кінця цього року.

Також читайте: У Великій Британії виявили ще заразніший штам коронавірусу, - МОЗ

"В Україні генотипування вірусу SARS-Cov-2 не проводиться, тому Центром громадського здоров'я було направлено 50 зразків, по дві з кожної області, в лабораторію від ВООЗ. Для європейських країн така лабораторія референтна є у Великій Британії, в Лондоні. У січні направимо в лабораторію чергову партію зразків вірусу, щоб у динаміці дивитися, мутує вірус чи ні", - повідомив керівник відділу організації лабораторних досліджень Центру громадського здоров'я.

Читайте також: В.о. глави ЦГЗ Кузін про мутований коронавірус: Рано чи пізно він потрапить на територію України або мутує вже тут

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В Украине подозревают две мутации COVID-19, для подтверждения их отправили в определенную ВОЗ лабораторию в Лондоне, - руководитель отдела ЦОЗ Остапчук - Цензор.НЕТ 3319
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23.12.2020 23:15
+4
Две мутации, сто мутаций...как-будто у вас есть вакцина хотя бы против одной
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23.12.2020 23:10
+2
Впевнений на 100% , що CLOUN 95 найстрашніший за всі віруси на землі !!
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23.12.2020 23:19
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Две мутации, сто мутаций...как-будто у вас есть вакцина хотя бы против одной
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23.12.2020 23:10 Відповісти
А у вас шо есть -- бесплатный служебный интернет? *)
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23.12.2020 23:12 Відповісти
Коктейльчик вирусный -- в Украине ожидается лютый!
Одно радует -- расхлёбывать его будет вся Европа -- страна ж ключевая.

Но сперва Беларусь! -- окно в парашу...
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23.12.2020 23:10 Відповісти
Такая пурга!!!
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23.12.2020 23:13 Відповісти
В Украине подозревают две мутации COVID-19, для подтверждения их отправили в определенную ВОЗ лабораторию в Лондоне, - руководитель отдела ЦОЗ Остапчук - Цензор.НЕТ 3319
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23.12.2020 23:15 Відповісти
Хонтарева начнёт шота хаварить ))
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23.12.2020 23:29 Відповісти
По каким критериям они начали шо-то подозревать?
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23.12.2020 23:18 Відповісти
Население начало подозревать что "ковид" - разводилово всемирного масштаба.
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23.12.2020 23:19 Відповісти
Я - о технической стороне вопроса: может, новые симптомы... хотя все, шо можно уже всунули в 19-й. Ну, как еще? Кто начал подозревать - рядовой терапевт при рутинном осмотре? ><
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23.12.2020 23:23 Відповісти
Брожение в умах началось, по-видимому. Это видно в соцсетях. Авторы фейка забеспокоились; видимо, процент сомневающихся перевалил за какую-то индикативную цифру.
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23.12.2020 23:26 Відповісти
Не интересуюсь соцсетями, поэтому не знаю, шо там. Смотрю по транспорту - никто никогда особо не парился.
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23.12.2020 23:32 Відповісти
Полагаю, что другое. Скорей всего все симптомы есть, а тест не показывает. Начали что-то подозревать. Хотя скорей всего проблема в криворуком персонале и китайских тестах.
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24.12.2020 00:15 Відповісти
Впевнений на 100% , що CLOUN 95 найстрашніший за всі віруси на землі !!
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23.12.2020 23:19 Відповісти
Найстрашніший - вірус рускава міра, та один з його мутацій - мишебратство.
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23.12.2020 23:36 Відповісти
Сьогодні в Харкові зібралося 100 тисяч чоловік на похорон. Попереду свята. Подивимося, що буде по Харкову після старого нового року.
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23.12.2020 23:35 Відповісти
Взагалі то цей вірус мутує двічі на місяць. Нема ніякого сенсу це перевіряти... тільки кошти витрачаються, краще б покращували обладнання у лікарнях, не тільки від корони, бо ще є дуже багато хвороб і дуже небезпечних які у купі з коронавірусом призводять до летальності.
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23.12.2020 23:36 Відповісти
Якщо чесно, то я вже втомилась боятися всіх цих мутацій та вірусів. Треба просто себе берегти та виконувати елементарні правила: маски, дезинфектори та вживання вітамінів.

Зараз дивилась нове відео доктора Берга, де він наполегливо нам пропонує для захисту від вірусів полоскати горло соленим розчином. Згадала, як мене у дитинстві мама примушувала це робити і я не так часто хворіла, як інші діти. Берг пропонує гімалайську рожеву сіль, але можна і звичайну морську, половину чайної ложки на стакан теплої води. З завтрашнього дня почну це робити і вам раджу. Все ж таки наші бабусі та матусі, які нас примушували це робити, не такі вже і дурні були. Звичайно, ж доктор Берг з наукової точкі зору все пояснив та розібрав.
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24.12.2020 02:54 Відповісти
COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ. Он предположил, что SARS-CoV-2 могли создать при поиске вакцины против СПИДа.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. В подкасте https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur днем ранее господин Монтанье предположил, что вирус был создан в лаборатории Уханя в Китае (маленькая моя ремарочка а лабораторию построили французы и в Ухане и в NIH (CIF), и исследования там проводили на деньги гранты США до 20.04.2020). По его словам, он опирался на изучение структуры вируса, которое приводится в https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV-2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins исследовании французского математика Жан-Клода Переза.
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24.12.2020 07:08 Відповісти
COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. В подкасте https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur днем ранее господин Монтанье предположил, что вирус был создан в лаборатории Уханя в Китае (маленькая моя ремарочка а лабораторию построили французы и в Ухане и в NIH, и исследования там проводили на гранты США до 20.04.2020). По его словам, он опирался на изучение структуры вируса, которое приводится в https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV-2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins исследовании французского математика Жан-Клода Переза. Мало того что ковид проникает в клетки так он еще влазит в геном человека, вот что натворили Билл Гейтсы и международные корпорации, а это означает что вакцина против ковида бесполезна поскольку каждая вакцина будет єффективна только для одного штама вируса для другого мутанта вируса она просто бесполезна. Спасиба дотору Барику и его финансисту за биологическое оружие. А также тупорылому Дональду Трампу который вместо США разрешил финансировать ВООЗ частным инвесторам с фармкорпораций.
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24.12.2020 07:17 Відповісти
 
 