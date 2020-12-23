В Україні підозрюють дві мутації COVID-19, зразки вірусу відправили у визначену ВООЗ лабораторію в Лондоні, - керівник відділу ЦГЗ Остапчук
В Україні не проводять досліджень на різні штами коронавірусу. Їх проводять у спеціально визначених ВООЗ референтних лабораторіях, куди всі країни надсилають зразки.
Про це в коментарі Громадському радіо сказав керівник відділу організації лабораторних досліджень Центру громадського здоров'я Тарас Остапчук, пише Цензор.НЕТ.
"Проблема пандемії, вона не тільки українська, а світова. Тому ВООЗ визначило лабораторії, які проводять таке секвенування (виділення генотипу вірусу) на світовому рівні", - заявив він.
Остапчук зазначив, що в Україні виділили два штами коронавірусу, остаточну відповідь щодо них отримають до кінця цього року.
"В Україні генотипування вірусу SARS-Cov-2 не проводиться, тому Центром громадського здоров'я було направлено 50 зразків, по дві з кожної області, в лабораторію від ВООЗ. Для європейських країн така лабораторія референтна є у Великій Британії, в Лондоні. У січні направимо в лабораторію чергову партію зразків вірусу, щоб у динаміці дивитися, мутує вірус чи ні", - повідомив керівник відділу організації лабораторних досліджень Центру громадського здоров'я.
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Зараз дивилась нове відео доктора Берга, де він наполегливо нам пропонує для захисту від вірусів полоскати горло соленим розчином. Згадала, як мене у дитинстві мама примушувала це робити і я не так часто хворіла, як інші діти. Берг пропонує гімалайську рожеву сіль, але можна і звичайну морську, половину чайної ложки на стакан теплої води. З завтрашнього дня почну це робити і вам раджу. Все ж таки наші бабусі та матусі, які нас примушували це робити, не такі вже і дурні були. Звичайно, ж доктор Берг з наукової точкі зору все пояснив та розібрав.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. В подкасте https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur днем ранее господин Монтанье предположил, что вирус был создан в лаборатории Уханя в Китае (маленькая моя ремарочка а лабораторию построили французы и в Ухане и в NIH (CIF), и исследования там проводили на деньги гранты США до 20.04.2020). По его словам, он опирался на изучение структуры вируса, которое приводится в https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV-2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins исследовании французского математика Жан-Клода Переза.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. В подкасте https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur днем ранее господин Монтанье предположил, что вирус был создан в лаборатории Уханя в Китае (маленькая моя ремарочка а лабораторию построили французы и в Ухане и в NIH, и исследования там проводили на гранты США до 20.04.2020). По его словам, он опирался на изучение структуры вируса, которое приводится в https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV-2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins исследовании французского математика Жан-Клода Переза. Мало того что ковид проникает в клетки так он еще влазит в геном человека, вот что натворили Билл Гейтсы и международные корпорации, а это означает что вакцина против ковида бесполезна поскольку каждая вакцина будет єффективна только для одного штама вируса для другого мутанта вируса она просто бесполезна. Спасиба дотору Барику и его финансисту за биологическое оружие. А также тупорылому Дональду Трампу который вместо США разрешил финансировать ВООЗ частным инвесторам с фармкорпораций.