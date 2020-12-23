УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7557 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
12 297 175

Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні

Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти

Діючий президент США Дональд Трамп ветував проєкт військового бюджету на 2021 фінансовий рік, який схвалив Конгрес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Трамп заявив, що повертає документ до Конгресу без підпису, і назвав його "подарунком Росії і Китаю" в нинішньому вигляді.

За словами президента США, документ "суперечить зусиллям адміністрації щодо забезпечення першорядної ролі США у сфері нацбезпеки і зовнішньої політики". Також Трамп заявив, що проєкт бюджету "містить пункти, що торкаються наших ветеранів і військової історії", і розкритикував його за відсутність пункту про посилення контролю за соцмережами.

До бюджету зокрема входили нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2". На зміцнення обороноздатності України планувалося виділити 250 млн доларів.

Також читайте: Трамп раптом згадав і назвав "ідеальною" торішню скандальну розмову із Зеленським

На думку американських ЗМІ, конгресмени, швидше за все, скасують вето Трампа.

Нагадаємо, 11 грудня Сенат США переважною більшістю голосів (84-13) і 8 грудня Палата представників Конгресу США (335-78) схвалили законопроєкт "Про витрати на потреби національної оборони США в 2021 році" (NDAA 2021). Документ передбачає виділення Україні на цілі безпекової допомоги в 2021 році за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" $250 млн, зокрема $75 млн на придбання для потреб ЗСУ летальних видів озброєння, що на $25 млн більше, ніж у 2020 році.

Крім того, NDAA 2021 передбачає посилення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2", зокрема розширення переліку послуг, що підпадають під дію санкцій США відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" 2019 року. Щоб законопроєкт NDAA 2021 набув чинності, його має підписати президент США.

Читайте також: Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні

Автор: 

США (22950) Трамп Дональд (5757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Вот говнюк кремлёвский!!!
показати весь коментар
23.12.2020 23:38
+28
Дембельский аккорд перед рывком... Он еще в овальном кабинете большую кучу говна насрет, - русские они такие...
показати весь коментар
23.12.2020 23:42
+24
"Не вдалось перемогти, так хоч насеру наостанок...".
показати весь коментар
23.12.2020 23:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ти точно новину прочитав ?
показати весь коментар
24.12.2020 00:15 Відповісти
кацап, згинь
показати весь коментар
24.12.2020 00:18 Відповісти
о старається для ***.а
показати весь коментар
24.12.2020 00:12 Відповісти
Не думаю. Больше похоже на выбрыки обиженного капризного ребенка.
показати весь коментар
24.12.2020 00:14 Відповісти
Мда. Некрасиво. Достойно проигрывать тоже нужно уметь. Ну такой его выбрык был прогнозируем. Помнится проскакивала инфа что он такое учудить может.
показати весь коментар
24.12.2020 00:12 Відповісти
Почитайте сегодняшнюю новость про то, что у Трампа готовят новые санкции против сп2
Трамп ветировал бюджет, потому что хочет более жестких санкций для Китая.
Статьи помощи для Украины, а тем более санкций, пересматриваться не будут.
Подача, как в жёлтой прессе
показати весь коментар
24.12.2020 00:13 Відповісти
Так ти посилання на авторитетне джерело дай,а ми посміємося.
показати весь коментар
24.12.2020 00:17 Відповісти
https://apnews.com/article/donald-trump-media-defense-policy-john-thune-china-ed44ba06cbd9f6fc7f8764f66e345472
Associated Press достаточно авторитетное? Или буквы не понятные?
показати весь коментар
24.12.2020 00:20 Відповісти
Ти даєш посилання на відмазки Трампа,де він буде ветувати з-за Китаю ? Так про це й на Цензорі написали.
Бачиш,в чому річ,4 грудня Трамп погрожував не підписувати з-за відміни статті 230 (цензура в інтернеті) https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1334718387583377408 , потім ,13 грудня до цих причин додався Китай https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1338149139205550086
Врешті,додалася й рф...
Рівняння 1+1 просто вирішується.
показати весь коментар
24.12.2020 00:54 Відповісти
Все выкручивают таким образом чтобы порадоваться победе Байдена. Скоро демократы им устроят холодный душ.
показати весь коментар
24.12.2020 00:20 Відповісти
Не являюсь фанатом Трампа, особенно после его поведения на встрече с *уйлом. Просто противно, когда сознательно перекручивают подачу информации, влияя на сознание забаненных в гугле люмпенов
показати весь коментар
24.12.2020 00:26 Відповісти
это ж каким нужно быть грязным и на каком крючке чтобы так вылизывать КК тут блуд с красавицами и кровать Обамы просто мелкие шалости.
показати весь коментар
24.12.2020 00:16 Відповісти
чубатый под дембель расходился. так и сыпет. но не на долго.
показати весь коментар
24.12.2020 00:18 Відповісти
"... опосля в рояль насрали, чудно время провели. "(С)
показати весь коментар
24.12.2020 00:27 Відповісти
Трампушка боится путлера сильнее, чем всю америку.
показати весь коментар
24.12.2020 00:30 Відповісти
Так вот почему ***** решил быстрыми темпами достраивать СП-2, пока его Рыжий агент еще на должности тянет время
показати весь коментар
24.12.2020 00:35 Відповісти
Эй, трамписты, а ну расскажите, как Трамп СП-2 заблокировал и помогает Украине.
показати весь коментар
24.12.2020 00:43 Відповісти
Чисто скунс куме.
-Так.Весь цей час,вважали,що в нього белка на головi,а насправдi, то був скунс маскировавшийся под белку
Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні - Цензор.НЕТ 1169
показати весь коментар
24.12.2020 00:54 Відповісти
Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні - Цензор.НЕТ 5314
показати весь коментар
24.12.2020 01:06 Відповісти
В бюджет в том числе входили новые санкции против газопровода "Северный поток-2". На укрепление обороноспособности Украины планировалось выделить 250 млн долларов.Источник: https://censor.net/ru/n3238795

Але це - не цікаво читачам.
показати весь коментар
24.12.2020 01:46 Відповісти
Саме це читачам і цікаво.Чому Донні не бажає підписувати бюджет,де передбачена пристойна військова допомога Україні,санкції проти ПП-2,проти Туреччини за закупівлю С-400, припинення виводу військ США з Німеччини,вигадуючи сміховинні приводи.
Тим більше,що за це проголосував Сенат ! Сенат,де республіканська більшість(53 зі 100) ! 84-13 !!!!
Тим більш,що зрозуміло,при такому співвідношенні голосів,(84-13,335-78),конгрес легко подолає трампівське вето !
На що він надіється ? Що лоббісти з рф куплять достатню кількість конгресменів ,щоб затягнути прийняття бюджету,доки його друг спробує добудувати ПП-2 ? Маловірогідно.
показати весь коментар
24.12.2020 02:46 Відповісти
Трамп заявил, что возвращает документ в Конгресс без подписи, и назвал его "подарком России и Китаю" в нынешнем виде.
По словам президента США, документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.Источник: https://censor.net/ru/n3238795

На що він сподівається - не написано.
показати весь коментар
24.12.2020 04:00 Відповісти
Предетор, передайте Ведані мое дякую за перепостувавання частки новини....
показати весь коментар
24.12.2020 04:38 Відповісти
о це так подарунок зробив тримп пукіну під кінець свого убогого недопрезидентства! ПП2 бути! УГА! Якби не вся американська верховна рада, то вже би давно в білому домі сидів сам пукін-шеломов, а не тримп!

та й взагалі тримп пролітає по всім параметрам: вибори програв і загальні, і виборців. Верховний суд відхилив всі його претензії. Сенат голосує проти нього... СУЦІЛЬНІ ПРОВАЛИ!!!
показати весь коментар
24.12.2020 03:04 Відповісти
Л- логіка. Трамп всерівно кремльовська канцерва - бо не захотів робити подарок Росії.
показати весь коментар
24.12.2020 03:29 Відповісти
конкретно в чому там "подарок"????
показати весь коментар
24.12.2020 03:39 Відповісти
Там трампівська логіка.То не для простих смертних.
показати весь коментар
24.12.2020 04:09 Відповісти
The NDAA determines everything from how many ships are bought to soldiers' pay to how to address geopolitical threats.

Наразі загроза США зі сторони Китая, та й Росія не відстає
показати весь коментар
24.12.2020 04:20 Відповісти
То есть Трамп ветировал не из-за северного потока и т.д.
Трамп похоронил северный поток и давил рф все годы.
показати весь коментар
24.12.2020 03:35 Відповісти
В - вдячність. Трамп - виділив Україні 453 млн через COVID-19 Relief Bill, за це вони масово називають його агентом кремля.
показати весь коментар
24.12.2020 03:36 Відповісти
Трамп може виділити лише гівняшку з себе.
показати весь коментар
24.12.2020 03:45 Відповісти
453 млн - гроші платників податків США, думаю їм було би здорово взнати як в Україні це цінять
показати весь коментар
24.12.2020 03:51 Відповісти
Як там паготка і Канаді?
показати весь коментар
24.12.2020 04:12 Відповісти
як казала стабілізаторша гривні твіттами - тре казати "Canadia"
показати весь коментар
24.12.2020 04:19 Відповісти
Доречі, я так і написала, але клятий т-9 виправив.
показати весь коментар
24.12.2020 04:21 Відповісти
пробачте вже - не маю поняття, шо це за звір - т-9
показати весь коментар
24.12.2020 04:29 Відповісти
Це такий «помічник» набору слів, який шо хоче те й пише навипередки. Якщо не перечитати коментар, можна так зганьбитися, шо караул.
показати весь коментар
24.12.2020 04:50 Відповісти
то той підлабузник, що тайпаеш "а" - а він тобі всі варіанти?
тут і правда - не там нажмеш - і вже не ти пишешь, а він
показати весь коментар
24.12.2020 05:00 Відповісти
Він ще ******** правильно написане слово виправити та написати неправильно.
показати весь коментар
24.12.2020 05:07 Відповісти
Таки ветировал тварюка пуйловская. Надеется что не будет голосов для преодоления вето? Было более чем достаточно. Неужто что-то поменялось?
показати весь коментар
24.12.2020 04:05 Відповісти
Сумма в 250 млн. долл. для США это вообще не о чем, тем более что раньше выделяли в несколько раз больше - Украина в этом вопросе не на первом месте. Так вопрос стоит защита интересов Америки в экономической войне с Китаем - вопрос приемственности новой власти.
показати весь коментар
24.12.2020 06:43 Відповісти
Защитников припадочного психа набежала свора, всю ветку засрали.
показати весь коментар
24.12.2020 04:10 Відповісти
Контора бдіт.
показати весь коментар
24.12.2020 04:11 Відповісти
Ему не нравится что BLM и демократы хотят отправить конфедератов на свалку истории.

Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні - Цензор.НЕТ 4776
показати весь коментар
24.12.2020 04:25 Відповісти
Рижий ідіот твердо стоїть в бойовій позиції скунса. Американці йому рукоплещуть голосами проти за ковід від Білла Гейтса і доктора Баріка.
показати весь коментар
24.12.2020 07:27 Відповісти
Ну,кто там еще сомневается в ,,полезности,, этого мудака для Украины?
показати весь коментар
24.12.2020 07:39 Відповісти
не *********** ниразу, лол, донни как можно так палится тупо
показати весь коментар
24.12.2020 08:03 Відповісти
Трампу надо показать, как он старался.
показати весь коментар
24.12.2020 08:13 Відповісти
да уж...



Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні - Цензор.НЕТ 4945




показати весь коментар
24.12.2020 18:32 Відповісти
Порошекно тоже перед уходом судей поназначал ,теперь проблемы разгрести не можем.Трам еще та мразь.
показати весь коментар
24.12.2020 08:18 Відповісти
А я на новый год буду дерьмом!
И обгажу вам весь праздник.
(с) Tрaмп
показати весь коментар
24.12.2020 09:50 Відповісти
американцы просто обязаны посадить это дерьмо и надолго....
показати весь коментар
24.12.2020 11:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 