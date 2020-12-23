Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні

Діючий президент США Дональд Трамп ветував проєкт військового бюджету на 2021 фінансовий рік, який схвалив Конгрес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Трамп заявив, що повертає документ до Конгресу без підпису, і назвав його "подарунком Росії і Китаю" в нинішньому вигляді.

За словами президента США, документ "суперечить зусиллям адміністрації щодо забезпечення першорядної ролі США у сфері нацбезпеки і зовнішньої політики". Також Трамп заявив, що проєкт бюджету "містить пункти, що торкаються наших ветеранів і військової історії", і розкритикував його за відсутність пункту про посилення контролю за соцмережами.

До бюджету зокрема входили нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2". На зміцнення обороноздатності України планувалося виділити 250 млн доларів.

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На думку американських ЗМІ, конгресмени, швидше за все, скасують вето Трампа.

Нагадаємо, 11 грудня Сенат США переважною більшістю голосів (84-13) і 8 грудня Палата представників Конгресу США (335-78) схвалили законопроєкт "Про витрати на потреби національної оборони США в 2021 році" (NDAA 2021). Документ передбачає виділення Україні на цілі безпекової допомоги в 2021 році за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" $250 млн, зокрема $75 млн на придбання для потреб ЗСУ летальних видів озброєння, що на $25 млн більше, ніж у 2020 році.

Крім того, NDAA 2021 передбачає посилення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2", зокрема розширення переліку послуг, що підпадають під дію санкцій США відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" 2019 року. Щоб законопроєкт NDAA 2021 набув чинності, його має підписати президент США.

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