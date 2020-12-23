Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні
Діючий президент США Дональд Трамп ветував проєкт військового бюджету на 2021 фінансовий рік, який схвалив Конгрес.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Трамп заявив, що повертає документ до Конгресу без підпису, і назвав його "подарунком Росії і Китаю" в нинішньому вигляді.
За словами президента США, документ "суперечить зусиллям адміністрації щодо забезпечення першорядної ролі США у сфері нацбезпеки і зовнішньої політики". Також Трамп заявив, що проєкт бюджету "містить пункти, що торкаються наших ветеранів і військової історії", і розкритикував його за відсутність пункту про посилення контролю за соцмережами.
До бюджету зокрема входили нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2". На зміцнення обороноздатності України планувалося виділити 250 млн доларів.
На думку американських ЗМІ, конгресмени, швидше за все, скасують вето Трампа.
Нагадаємо, 11 грудня Сенат США переважною більшістю голосів (84-13) і 8 грудня Палата представників Конгресу США (335-78) схвалили законопроєкт "Про витрати на потреби національної оборони США в 2021 році" (NDAA 2021). Документ передбачає виділення Україні на цілі безпекової допомоги в 2021 році за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" $250 млн, зокрема $75 млн на придбання для потреб ЗСУ летальних видів озброєння, що на $25 млн більше, ніж у 2020 році.
Крім того, NDAA 2021 передбачає посилення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2", зокрема розширення переліку послуг, що підпадають під дію санкцій США відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" 2019 року. Щоб законопроєкт NDAA 2021 набув чинності, його має підписати президент США.
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Трамп ветировал бюджет, потому что хочет более жестких санкций для Китая.
Статьи помощи для Украины, а тем более санкций, пересматриваться не будут.
Подача, как в жёлтой прессе
Associated Press достаточно авторитетное? Или буквы не понятные?
Бачиш,в чому річ,4 грудня Трамп погрожував не підписувати з-за відміни статті 230 (цензура в інтернеті) https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1334718387583377408 , потім ,13 грудня до цих причин додався Китай https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1338149139205550086
Врешті,додалася й рф...
Рівняння 1+1 просто вирішується.
-Так.Весь цей час,вважали,що в нього белка на головi,а насправдi, то був скунс маскировавшийся под белку
Але це - не цікаво читачам.
Тим більше,що за це проголосував Сенат ! Сенат,де республіканська більшість(53 зі 100) ! 84-13 !!!!
Тим більш,що зрозуміло,при такому співвідношенні голосів,(84-13,335-78),конгрес легко подолає трампівське вето !
На що він надіється ? Що лоббісти з рф куплять достатню кількість конгресменів ,щоб затягнути прийняття бюджету,доки його друг спробує добудувати ПП-2 ? Маловірогідно.
По словам президента США, документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.Источник: https://censor.net/ru/n3238795
На що він сподівається - не написано.
та й взагалі тримп пролітає по всім параметрам: вибори програв і загальні, і виборців. Верховний суд відхилив всі його претензії. Сенат голосує проти нього... СУЦІЛЬНІ ПРОВАЛИ!!!
Наразі загроза США зі сторони Китая, та й Росія не відстає
Трамп похоронил северный поток и давил рф все годы.
тут і правда - не там нажмеш - і вже не ти пишешь, а він
И обгажу вам весь праздник.
(с) Tрaмп