Оштрафовано 25 громадян України, які в'їхали в окупований Крим через Керченський міст, - ДПСУ

На адмінмежі між Кримом і Херсонською областю українські прикордонники виявили 25 осіб, які порушили порядок в'їзду на окупований півострів. Їх оштрафували на загальну суму 42 500 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Під час перевірки документів на КПВВ "Каланчак" прикордонники виявили 17 громадян України, а на КПВВ "Чонгар" 8 громадян України, які порушили порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Всі вони незаконно потрапили до анексованого Криму з території Російської Федерації через Керченський міст", - йдеться в повідомленні Херсонського прикордонного загону ДПСУ.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 204-2 КпАП України.

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