Конгрес США спробує після Різдва обійти вето Трампа на закон про оборонний бюджет
Члени Конгресу США на початку наступного тижня спробують схвалити оборонний бюджет країни, попри вето президента Дональда Трампа.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Цього тижня у США відзначатимуть Різдво, і конгрес працювати не планує. Видання "Політико" зазначає, що 28 грудня в палаті представників проведуть голосування за поверненим Трампом законопроєктом. Якщо щонайменше дві третини членів палати представників виступатимуть за те, щоб зберегти документ у нинішньому вигляді, то 29 грудня він надійде на розгляд сенату. Якщо і там мінімум дві третини виступатимуть за законопроєкт, то він буде остаточно схвалений, попри вето Трампа.
Американські спостерігачі зазначають, що голосування покаже, наскільки конгресмени-республіканці готові в цій ситуації підтримувати їхнього однопартійця Трампа. ЗМІ США прогнозували, що, найімовірніше, конгрес без особливих проблем обійде вето президента.
Проєкт бюджету на оборону спочатку був ухвалений у конгресі переважною більшістю голосів. Проте, Трамп у середу повернув його до конгресу без підпису.
Оборонний бюджет у нинішньому вигляді Трамп назвав "подарунком Китаю і Росії".
"На жаль, закон не містить найважливіші заходи національної безпеки, містить положення, які ображають наших ветеранів і історію наших збройних сил. Запропоновані заходи суперечать зусиллям моєї адміністрації, націленим на те, щоб інтереси нашої країни стояли на першому місці як у питаннях національної безпеки, так і в зовнішній політиці", - йдеться в заяві президента.
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доки ще якусь муйню не створив...
зверька президент имеет право - вернуть помилованного предидущим президентом зверька обратно в камеру, следующий президент права не имеет...
ето тока пример того как ето рыжее падло гадит на последок стране,
президентом которой он пока еще и является,
но - тварь таки должна уйти по закону, иначе мы ничем он нее не отличаемся...
рыжие завалы будем разгребать после 21 января, а пока палкой по рукам там и где ето возможно в рамках закона...
да, он хворый и очень сильно, баран и прикацапленая рыжая тварь - но ето только мое мнение
обратится в суд Пенсильвании с предоставлением доказательсв,
шо в вашем штате выборы были проведены с нарушениеми.
Пенсинвальский высокий суд дважды уже рыжего послал... - ммм ну скажем в Техас.
Надо будет? - пошлет и в 3й...)))
и так было 4 года - ну вроде уже недолго...
Та взагалі, це вже її конвульсії. Зробити американців політичними інфантілами - йому таки не вдалося.
І кремлівський дружбан таки буде сидіти!
2/3 голосов того же Когресса еще раз - и рыжий, со своим вето,
пляшет дальше в сторону помойки...
часики то, заразы такие, ни на секунду не тормозят - все тик-так....
видимо новости будут позже на Цензоре...от такое у нас рыжее, сбитое *****...