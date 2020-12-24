Конгрес США спробує після Різдва обійти вето Трампа на закон про оборонний бюджет

Члени Конгресу США на початку наступного тижня спробують схвалити оборонний бюджет країни, попри вето президента Дональда Трампа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Цього тижня у США відзначатимуть Різдво, і конгрес працювати не планує. Видання "Політико" зазначає, що 28 грудня в палаті представників проведуть голосування за поверненим Трампом законопроєктом. Якщо щонайменше дві третини членів палати представників виступатимуть за те, щоб зберегти документ у нинішньому вигляді, то 29 грудня він надійде на розгляд сенату. Якщо і там мінімум дві третини виступатимуть за законопроєкт, то він буде остаточно схвалений, попри вето Трампа.

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Американські спостерігачі зазначають, що голосування покаже, наскільки конгресмени-республіканці готові в цій ситуації підтримувати їхнього однопартійця Трампа. ЗМІ США прогнозували, що, найімовірніше, конгрес без особливих проблем обійде вето президента.

Проєкт бюджету на оборону спочатку був ухвалений у конгресі переважною більшістю голосів. Проте, Трамп у середу повернув його до конгресу без підпису.

Оборонний бюджет у нинішньому вигляді Трамп назвав "подарунком Китаю і Росії".

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"На жаль, закон не містить найважливіші заходи національної безпеки, містить положення, які ображають наших ветеранів і історію наших збройних сил. Запропоновані заходи суперечать зусиллям моєї адміністрації, націленим на те, щоб інтереси нашої країни стояли на першому місці як у питаннях національної безпеки, так і в зовнішній політиці", - йдеться в заяві президента.