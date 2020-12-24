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Конгрес США спробує після Різдва обійти вето Трампа на закон про оборонний бюджет

Конгрес США спробує після Різдва обійти вето Трампа на закон про оборонний бюджет

Члени Конгресу США на початку наступного тижня спробують схвалити оборонний бюджет країни, попри вето президента Дональда Трампа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Цього тижня у США відзначатимуть Різдво, і конгрес працювати не планує. Видання "Політико" зазначає, що 28 грудня в палаті представників проведуть голосування за поверненим Трампом законопроєктом. Якщо щонайменше дві третини членів палати представників виступатимуть за те, щоб зберегти документ у нинішньому вигляді, то 29 грудня він надійде на розгляд сенату. Якщо і там мінімум дві третини виступатимуть за законопроєкт, то він буде остаточно схвалений, попри вето Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп ветував оборонний бюджет США з новими санкціями проти "Північного потоку-2" і допомогою Україні

Американські спостерігачі зазначають, що голосування покаже, наскільки конгресмени-республіканці готові в цій ситуації підтримувати їхнього однопартійця Трампа. ЗМІ США прогнозували, що, найімовірніше, конгрес без особливих проблем обійде вето президента.

Проєкт бюджету на оборону спочатку був ухвалений у конгресі переважною більшістю голосів. Проте, Трамп у середу повернув його до конгресу без підпису.

Оборонний бюджет у нинішньому вигляді Трамп назвав "подарунком Китаю і Росії".

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"На жаль, закон не містить найважливіші заходи національної безпеки, містить положення, які ображають наших ветеранів і історію наших збройних сил. Запропоновані заходи суперечать зусиллям моєї адміністрації, націленим на те, щоб інтереси нашої країни стояли на першому місці як у питаннях національної безпеки, так і в зовнішній політиці", - йдеться в заяві президента.

Автор: 

вето (192) Конгрес США (1229) допомога (8367) США (22979) Трамп Дональд (5773) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+8
Конгресу треба ще трошки зачекати. Незабаром цю руду мавпу викинуть з Білого дому.
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24.12.2020 00:59
+7
_Трёп врага США и путлеровского шныря надо игнорировать. Очень надеюсь это животное американцы поджарят на электротабуретке за госизмену.
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24.12.2020 01:05
+7
навпроти - не треба чекати нічого ні в коему разі - палкою по ластах тут же,
доки ще якусь муйню не створив...
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24.12.2020 01:11
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Конгресу треба ще трошки зачекати. Незабаром цю руду мавпу викинуть з Білого дому.
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24.12.2020 00:59 Відповісти
навпроти - не треба чекати нічого ні в коему разі - палкою по ластах тут же,
доки ще якусь муйню не створив...
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24.12.2020 01:11 Відповісти
Тоді нехай викидають цю мавпу зараз та відміняють всі його підписи. Але ж Конгрес не буде порушувати закон, тому їм і доведеться ще місяць терпіти. Я тільки За, щоб йому палкою не тільки по ластах. Ви ж в курсє.
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24.12.2020 02:23 Відповісти
рыжий гадит напоследок по больному - помиломать любого прикацапленого
зверька президент имеет право - вернуть помилованного предидущим президентом зверька обратно в камеру, следующий президент права не имеет...
ето тока пример того как ето рыжее падло гадит на последок стране,
президентом которой он пока еще и является,
но - тварь таки должна уйти по закону, иначе мы ничем он нее не отличаемся...
рыжие завалы будем разгребать после 21 января, а пока палкой по рукам там и где ето возможно в рамках закона...
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24.12.2020 02:43 Відповісти
_Когда один ублюдок - вражеский агент на высшем посту - может действенно работать на разрушение страны, а страна ничего не может с ним поделать, кроме как лупать глазами, разинув варежку в изумлении от сверхнаглости ублюдка - это серьёзный перекос в устройстве страны. Конкретная бочина!
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24.12.2020 04:55 Відповісти
исправляем от собсевенные косяки..... - уже почти...
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24.12.2020 05:03 Відповісти
_Я имею ввиду: вот практически открытый вражеский агент разрушает США, попирает Конституцию и призывает к расколу Штатов, а всё что могут сделать с ним США - просто дожидаться окончания срока полномочий ублюдка... Это немыслимо! Это чрезвычайно неправильно. Это неприемлемо опасно.
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24.12.2020 05:18 Відповісти
давайте не забывать, шо сейчас мы говорим не о петьке и не о лари в подворотне, а о действующем президенте Соединенных Штатов, главнокомандующем и имеющим столько прав на своем посту, сколько не имеет никто.
да, он хворый и очень сильно, баран и прикацапленая рыжая тварь - но ето только мое мнение
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24.12.2020 05:26 Відповісти
_Да? А попытка в нарушение Конституции и гражданских прав американцев отобрать право голоса у нескольких штатов, угрозы этим штатам введением ВП, призывы к выходу ряда штатов из состава США - то всё мелочи жизни, кошка начхала?
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24.12.2020 05:34 Відповісти
есть легальные процедуры у уходящего президента, как например,

обратится в суд Пенсильвании с предоставлением доказательсв,
шо в вашем штате выборы были проведены с нарушениеми.
Пенсинвальский высокий суд дважды уже рыжего послал... - ммм ну скажем в Техас.
Надо будет? - пошлет и в 3й...)))
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24.12.2020 05:57 Відповісти
_Путлеровцы устраивают второе 9/11, трумп вводит ВП и узурпирует власть. Я бы на вашем месте не расслаблялся. Ничего ещё не закончилось пока людоед жив и сидит в кремле.
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24.12.2020 06:11 Відповісти
А что там такие за положения,шо ,по словам Трампа,оскорбляют ветеранов и даже историю вооруденных сил США?
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24.12.2020 00:59 Відповісти
_Трёп врага США и путлеровского шныря надо игнорировать. Очень надеюсь это животное американцы поджарят на электротабуретке за госизмену.
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24.12.2020 01:05 Відповісти
Может быть один вариант ухода от табуретки,-это если разрушитель мордора является глубоко законспирированным,о чем знают очень немногие.
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24.12.2020 06:38 Відповісти
Ініціативи з перейменування військових баз і монументів в честь конфедератів.
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24.12.2020 01:08 Відповісти
рыжее словопердие, пардон, и брехня на брехне с самого начала - и не более.
и так было 4 года - ну вроде уже недолго...
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24.12.2020 01:19 Відповісти
Путінська шльондра ще робить підлі речі.
Та взагалі, це вже її конвульсії. Зробити американців політичними інфантілами - йому таки не вдалося.
І кремлівський дружбан таки буде сидіти!
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24.12.2020 01:03 Відповісти
бюджет был принят Конгрессом подавляющим большинством.
2/3 голосов того же Когресса еще раз - и рыжий, со своим вето,
пляшет дальше в сторону помойки...
часики то, заразы такие, ни на секунду не тормозят - все тик-так....
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24.12.2020 01:08 Відповісти
Трамп под занавес хочет насрать, где только может, но самой трудной задачей для него будет насрать в углу Овального кабинета Белого дома.
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24.12.2020 01:28 Відповісти
_Боюсь он с путлером ещё приготовил подлянку Штатам... Для путлера закрывается окно возможностей и это античеловеческое животное способно на что угодно. В т. ч. и ещё один 9/11.
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24.12.2020 01:42 Відповісти
Трамп будет срать везде, но нигде не сможет снять штаны
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24.12.2020 06:07 Відповісти
"trump issues another 26 pardons, including for Roger Stone, Paul Manafort and Jared Kushner's father..."
видимо новости будут позже на Цензоре...от такое у нас рыжее, сбитое *****...
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24.12.2020 03:40 Відповісти
очень бы хотелось послушать тампистов - тех, хто за Украину, и услышать их профессиональное мнение ну скажем на счет Манафорта...
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24.12.2020 03:50 Відповісти
Він що хоче залишити США без оборони коли в світі є мракобісна РФ, яка прийняла закон, що може перша ззастосувати ядерну зброю. У Дональда все з головою чи пора йому до психіатра сходити.
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24.12.2020 08:28 Відповісти
 
 