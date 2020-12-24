Людям, які відмовилися від щеплень проти COVID-19, хочуть заборонити користуватися громадським транспортом у Франції

Уряд Франції підтримує законопроєкт, що забороняє користуватися громадським транспортом людям, які відмовляються здавати тест на коронавірус або робити щеплення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Документ, який чекає на розгляд у парламенті, покликаний надати уряду Франції юридичні рамки для боротьби з пандемією коронавірусу й подібними кризами у майбутньому. Згідно з текстом законопроекту, негативний тест на COVID-19 або довідка про "профілактичне лікування включно з застосуванням вакцини" може стати вимогою для того, щоб отримати "доступ до громадського транспорту або певних місць, а також до певного роду активності".

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У листопаді президент Емманюель Макрон сказав, що щеплення проти коронавірусу не будуть обов'язковими у Франції. Тепер новий законопроект викликав обурення лідерів опозиції, які вважають його надто жорстким. Лідер правої радикальної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен назвала законопроект "тоталітарним". І він хоч і не робить щеплення обов'язковими, але "позбавляє соціального життя" всіх, хто відмовиться їх робити.

Всього у Франції коронавірусом заразилися майже 2,4 млн осіб, померли понад 56 тис. За останню добу зареєстровано понад 14 тис. нових випадків. Повторний карантин у країні запроваджено 26 жовтня.

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