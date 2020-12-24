Людям, які відмовилися від щеплень проти COVID-19, хочуть заборонити користуватися громадським транспортом у Франції
Уряд Франції підтримує законопроєкт, що забороняє користуватися громадським транспортом людям, які відмовляються здавати тест на коронавірус або робити щеплення.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.
Документ, який чекає на розгляд у парламенті, покликаний надати уряду Франції юридичні рамки для боротьби з пандемією коронавірусу й подібними кризами у майбутньому. Згідно з текстом законопроекту, негативний тест на COVID-19 або довідка про "профілактичне лікування включно з застосуванням вакцини" може стати вимогою для того, щоб отримати "доступ до громадського транспорту або певних місць, а також до певного роду активності".
У листопаді президент Емманюель Макрон сказав, що щеплення проти коронавірусу не будуть обов'язковими у Франції. Тепер новий законопроект викликав обурення лідерів опозиції, які вважають його надто жорстким. Лідер правої радикальної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен назвала законопроект "тоталітарним". І він хоч і не робить щеплення обов'язковими, але "позбавляє соціального життя" всіх, хто відмовиться їх робити.
Всього у Франції коронавірусом заразилися майже 2,4 млн осіб, померли понад 56 тис. За останню добу зареєстровано понад 14 тис. нових випадків. Повторний карантин у країні запроваджено 26 жовтня.
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Ти росіянин?
Коли морили голодом. а тоді завозили нових дамбасян, це називалось геноцидом.
А коли покоління вимирає трохи зодом, а прибулих завозять поступово - це вже деморафія.
У Крим завезли вже півмільйона завтрашніх "карєнних кримчан".
Духовной пищей не питайтесь
Добро пожаловать в тюрьму
Живите наслаждайтесь...
под кремль.
А Ленина использовали как смахивающего на русского.
Но делать надо все с УМОМ (не с бухты барахты) и каждая статья и пункт этого кодекса должна быть безупречно продуманы, адекватны и обоснованы!
И молится на мавзолей-зиккурат с ленинятой.
И, повторюсь - в серьезных научных изданиях валом информации. Которую ковид-диссиденты считают "проплаченной". И точно также они будут считать проплаченными тех, кто на таком гипотетическом диспуте будет "за"
А о чем будут спорить на вашем диспуте? Есть или нет коронавирус? А болеют ли люди короной вообще? Нужны ли тесты и маски? Нужна ли вакцина? Вроде бы даже последний бастион ковид-диссидентов - Швеция - пал и вводит ограничения, связанные с ковидом. И признала, что тактика "коллективного иммунитета" была ошибочной и вредной
Но их перекрикивают пропагандисты.
что никакие аргументы приняты не будут. Иначе вам в кассе не заплатят.
Так что там со ссылками? Или я попала в точку и ссылка была на Ютуб?
в прививках на самом деле жидкий чип, разработанній проклятіми американцами
если бі сам не слішал єту ахинею - не поверил бі
все прихожане маськовськой церкіи категорически против прививок
ибо прививки - єто всего лишь повод ввести жидкий чип в организм и полностью контролировать человека, а также уничтожить в нем всю великорюськую духовность
все, кто против прививок - єто братья по разуму и взглядам маськовськой церкви
Одни вакцины лечат, а другие калечат.
Если есть желающие вакцинироваться - милости просим и посмотрим на них через 10 лет.
Если они столько проживут.
Билл Гейтс своих детей не вакцинирует.
Откуда инфа про детей Билла? Ссылка есть?
Большинство давно переболели и забыли.
"Большинство давно переболели и забыли." - Вы что, сильно болели, когда все дети математику учили?
https://www.radiosvoboda.org/a/30466101.html Кількість випадків інфікування COVID-19 у світі станом на ранок 24 грудня становить понад 78,7 мільйона, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса. Померли майже 1 мільйон 730 тисяч людей, понад 44,3 мільйона хворих одужали.
Больной будет меньше потеть.
Но хуже пахнуть.
Раз ты вакцинирован - значит не заболеешь ! Чего трясутся !?
А "трясутся не люди, это компании, которые хотят ЗАРАБОТАТЬ НА ВАКЦИНИРОВАННЫЙ !!!