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Від початку року в Києві зафіксовано 22,6 тис. звернень щодо домашнього насильства - утричі більше, ніж минулого року, - КМДА

Від початку року в Києві зафіксовано 22,6 тис. звернень щодо домашнього насильства - утричі більше, ніж минулого року, - КМДА

Від початку поточного року в поліцію та Київський міський центр гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надійшло 22 688 звернень щодо домашнього насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, в 2019 році в Києві розпочато активну роботу з протидії та запобігання насильству. За цей час створено "Телефон довіри" і відкрито дві кімнати кризового реагування, постійно проводяться інформаційні кампанії, що сприяють руйнуванню стереотипів про домашнє насильство.

"Якщо порівнювати статистику з минулим роком, то кількість звернень зросла втричі. Це означає, що про насильство вже не бояться говорити, оскільки вже створено механізми захисту від кривдника. Велику роль відіграє і психологічна підтримка наших фахівців у Центрі гендерної рівності. За рік на "Телефон довіри" звернулися 4105 осіб. З них - 492 чоловіки. Також до психологів на очних консультаціях звернулися 730 осіб. Чоловіків із них - 147. Тобто від домашнього насильства страждають не тільки жінки, а й чоловіки і діти", - повідомила Хонда.

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Чиновниця зазначила, що "кризовими кімнатами" скористалися 70 осіб, з яких 40 - жінки і 30 - діти. Зокрема, кімнатою на лівому березі Києва, яку було відкрито приблизно місяця тому, скористалися 14 осіб, з яких 8 - жінки.

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19520) насилля (296)


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Топ коментарі
+1
"Нікагда такова небило і вот апать!"
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24.12.2020 07:25
+1
Особливо смішно це звучить, коли наші бабусі-мами жили в комунальних квартирах по 5-6 людей в одній кімнаті. І от знаєте ніхто не розлучався, не вбивав. А все дуже просто. ******* покоління живе тільки грошима. Баби вибирають чоловіків заради грошей чоловіки жінок через секс (на цьому будується 97% відношень), через рік вони їм надоїдають і після суцільного пиляння починаються розборки. Поваги повний 0 і то вже зовсім пусте чи морді дати чи ножа в спину встромити. Так шо кращого чекати не варто. ******* діти як підростуть, при їхньому вихованні, коли батьки з ними носяться як з писаними торбами і не вчать повазі, взагалі своїх немічних батьків повикидають на смітник, відібравши житло. Оце буде цирк))
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24.12.2020 09:20
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Люди зверствуют.
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24.12.2020 07:16 Відповісти
"Нікагда такова небило і вот апать!"
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24.12.2020 07:25 Відповісти
Срочно нужно увеличивать финансирование милиции и закупать вертолёты во Франции.
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24.12.2020 07:27 Відповісти
Вчера купил 3 пачки сигарет " Путлер капут" табачной фабрики Дукат.Ни одна пачка не открывается...наверна на РАБссии ТРАУР.... СССр сдох 24 декабря 1991 года...
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24.12.2020 07:34 Відповісти
А как же народная пословица: Бей бабу молотом - будет баба золотом?
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24.12.2020 07:38 Відповісти
Три пачки сигарет я порубал топором,тоже домашнее насилие над РАБссиянской табачной фабрикой
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24.12.2020 07:40 Відповісти
А где ты береш росийские сигареты?.
Щас в Украине вся монополия на сигареты выкуплена европейскими компаниями.
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24.12.2020 08:02 Відповісти
А что тут непонятного?!
Люди сидят дома, коронавирус же свирепствует, друг-другу надоедают, злятся...
опять же, денег нет но вы держитесь...
и 95-квартал только раздражает и рожа...
А впереди еще три года
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24.12.2020 08:25 Відповісти
Особливо смішно це звучить, коли наші бабусі-мами жили в комунальних квартирах по 5-6 людей в одній кімнаті. І от знаєте ніхто не розлучався, не вбивав. А все дуже просто. ******* покоління живе тільки грошима. Баби вибирають чоловіків заради грошей чоловіки жінок через секс (на цьому будується 97% відношень), через рік вони їм надоїдають і після суцільного пиляння починаються розборки. Поваги повний 0 і то вже зовсім пусте чи морді дати чи ножа в спину встромити. Так шо кращого чекати не варто. ******* діти як підростуть, при їхньому вихованні, коли батьки з ними носяться як з писаними торбами і не вчать повазі, взагалі своїх немічних батьків повикидають на смітник, відібравши житло. Оце буде цирк))
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24.12.2020 09:20 Відповісти
Нагадало анекдот:
-мамо, а правда, що усі молоді сім'ї живуть окремо від батьків?
-правда, синку!
-мамо, а як я колись одружуся, то де ти будеш жити?
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24.12.2020 12:46 Відповісти
Вигідна справа для юристів і "ображених" жіночок. Гарний бізнес.
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24.12.2020 08:29 Відповісти
Лок даун. Муж становиться ДАУН.
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24.12.2020 08:43 Відповісти
Конечно виноват Порох... не 73% -ки, любители 666 квартала, в прозрении или еще большем отупении сгоняющие злость в семьях?
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24.12.2020 09:14 Відповісти
Как только Америка , Канада и ЕС выделии деньги на борьбу с домашним насилием( одна Канада дала 7млн дол) . Венедиктова и масса переживающих украинцев кинулись на борьбу с домашним насилием. пока денег не было украинцы были негодями и не реагировали.
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08.05.2021 13:52 Відповісти
 
 