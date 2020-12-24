Від початку року в Києві зафіксовано 22,6 тис. звернень щодо домашнього насильства - утричі більше, ніж минулого року, - КМДА
Від початку поточного року в поліцію та Київський міський центр гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надійшло 22 688 звернень щодо домашнього насильства.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
За її словами, в 2019 році в Києві розпочато активну роботу з протидії та запобігання насильству. За цей час створено "Телефон довіри" і відкрито дві кімнати кризового реагування, постійно проводяться інформаційні кампанії, що сприяють руйнуванню стереотипів про домашнє насильство.
"Якщо порівнювати статистику з минулим роком, то кількість звернень зросла втричі. Це означає, що про насильство вже не бояться говорити, оскільки вже створено механізми захисту від кривдника. Велику роль відіграє і психологічна підтримка наших фахівців у Центрі гендерної рівності. За рік на "Телефон довіри" звернулися 4105 осіб. З них - 492 чоловіки. Також до психологів на очних консультаціях звернулися 730 осіб. Чоловіків із них - 147. Тобто від домашнього насильства страждають не тільки жінки, а й чоловіки і діти", - повідомила Хонда.
Чиновниця зазначила, що "кризовими кімнатами" скористалися 70 осіб, з яких 40 - жінки і 30 - діти. Зокрема, кімнатою на лівому березі Києва, яку було відкрито приблизно місяця тому, скористалися 14 осіб, з яких 8 - жінки.
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Щас в Украине вся монополия на сигареты выкуплена европейскими компаниями.
Люди сидят дома, коронавирус же свирепствует, друг-другу надоедают, злятся...
опять же, денег нет но вы держитесь...
и 95-квартал только раздражает и рожа...
А впереди еще три года
-мамо, а правда, що усі молоді сім'ї живуть окремо від батьків?
-правда, синку!
-мамо, а як я колись одружуся, то де ти будеш жити?