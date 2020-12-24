Від початку року в Києві зафіксовано 22,6 тис. звернень щодо домашнього насильства - утричі більше, ніж минулого року, - КМДА

Від початку поточного року в поліцію та Київський міський центр гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надійшло 22 688 звернень щодо домашнього насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, в 2019 році в Києві розпочато активну роботу з протидії та запобігання насильству. За цей час створено "Телефон довіри" і відкрито дві кімнати кризового реагування, постійно проводяться інформаційні кампанії, що сприяють руйнуванню стереотипів про домашнє насильство.

"Якщо порівнювати статистику з минулим роком, то кількість звернень зросла втричі. Це означає, що про насильство вже не бояться говорити, оскільки вже створено механізми захисту від кривдника. Велику роль відіграє і психологічна підтримка наших фахівців у Центрі гендерної рівності. За рік на "Телефон довіри" звернулися 4105 осіб. З них - 492 чоловіки. Також до психологів на очних консультаціях звернулися 730 осіб. Чоловіків із них - 147. Тобто від домашнього насильства страждають не тільки жінки, а й чоловіки і діти", - повідомила Хонда.

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Чиновниця зазначила, що "кризовими кімнатами" скористалися 70 осіб, з яких 40 - жінки і 30 - діти. Зокрема, кімнатою на лівому березі Києва, яку було відкрито приблизно місяця тому, скористалися 14 осіб, з яких 8 - жінки.