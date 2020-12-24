Трамп помилував колишнього главу штабу Манафорта, ексрадника Стоуна і свого свата Кушнера

Президент США Дональд Трамп помилував 26 осіб, зокрема колишнього главу свого передвиборчого штабу Пола Манафорта і ексрадника Роджера Стоуна. Вони були засуджені в межах розслідування про втручання Росії у вибори в США у 2016 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві Білого дому, опублікованій 23 грудня.

Колишній глава передвиборчої кампанії Трампа 2016 року Пол Манафорт був засуджений за фінансові та податкові злочини за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який шукав свідчення втручання у вибори в США, а також зв'язки Трампа з Москвою.

"Унаслідок кричущого зловживання з боку прокуратури Манафорт пережив роки несправедливого поводження і став однією з найяскравіших жертв, як з'ясувалося, найбільшого полювання на відьом в американській історії", - йдеться в тексті.

Своєю чергою, колишній радник Трампа Роджер Стоун був засуджений за підсумками розслідування спецпрокурора щодо перешкоджання правосуддю. Згідно із заявою Білого дому, він зіткнувся "з потенційною політичною упередженістю на суді присяжних", а його помилування "допоможе виправити несправедливість, з якою він зіткнувся унаслідок розслідування Мюллера".

У липні Трамп скасував тюремний термін Стоуну разом зі штрафом, однак судимість за ним продовжувала значитися.

Крім того, серед помилуваних - батько зятя Дональда Трампа девелопер Чарльз Кушнер, який у 2005 році був засуджений до позбавлення волі за ухилення від сплати податків, нелегальні внески на користь виборчої кампанії та тиск на свідків. В ув'язненні він провів 14 місяців.

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26 листопада, в День подяки, американський лідер повідомив про помилування свого ексрадника з національної безпеки Майкла Флінна.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп має намір помилувати низку осіб до закінчення строку перебування на посаді глави держави. Деякі радники президента США вважали, що він може заздалегідь помилувати й себе самого. Трамп вже підписав рішення про помилування ущодо декількох осіб, в тому числі й свого колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна.

22 грудня стало відомо, що Трамп помилував 15 осіб, серед яких Джордж Пападопулос і Алекс ван дер Цваан. Також глава Білого дому помилував конгресменів-республіканців і співробітників приватної військової компанії, які працювали в Іраку.