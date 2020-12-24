УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4461 відвідувач онлайн
Новини
6 926 92

Трамп помилував колишнього главу штабу Манафорта, ексрадника Стоуна і свого свата Кушнера

Трамп помилував колишнього главу штабу Манафорта, ексрадника Стоуна і свого свата Кушнера

Президент США Дональд Трамп помилував 26 осіб, зокрема колишнього главу свого передвиборчого штабу Пола Манафорта і ексрадника Роджера Стоуна. Вони були засуджені в межах розслідування про втручання Росії у вибори в США у 2016 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві Білого дому, опублікованій 23 грудня.

Колишній глава передвиборчої кампанії Трампа 2016 року Пол Манафорт був засуджений за фінансові та податкові злочини за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який шукав свідчення втручання у вибори в США, а також зв'язки Трампа з Москвою.

"Унаслідок кричущого зловживання з боку прокуратури Манафорт пережив роки несправедливого поводження і став однією з найяскравіших жертв, як з'ясувалося, найбільшого полювання на відьом в американській історії", - йдеться в тексті.

Своєю чергою, колишній радник Трампа Роджер Стоун був засуджений за підсумками розслідування спецпрокурора щодо перешкоджання правосуддю. Згідно із заявою Білого дому, він зіткнувся "з потенційною політичною упередженістю на суді присяжних", а його помилування "допоможе виправити несправедливість, з якою він зіткнувся унаслідок розслідування Мюллера".

У липні Трамп скасував тюремний термін Стоуну разом зі штрафом, однак судимість за ним продовжувала значитися.

Крім того, серед помилуваних - батько зятя Дональда Трампа девелопер Чарльз Кушнер, який у 2005 році був засуджений до позбавлення волі за ухилення від сплати податків, нелегальні внески на користь виборчої кампанії та тиск на свідків. В ув'язненні він провів 14 місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Манафорта відпустили з в'язниці під домашній арешт через коронавірус

26 листопада, в День подяки, американський лідер повідомив про помилування свого ексрадника з національної безпеки Майкла Флінна.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп має намір помилувати низку осіб до закінчення строку перебування на посаді глави держави. Деякі радники президента США вважали, що він може заздалегідь помилувати й себе самого. Трамп вже підписав рішення про помилування ущодо декількох осіб, в тому числі й свого колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна.

22 грудня стало відомо, що Трамп помилував 15 осіб, серед яких Джордж Пападопулос і Алекс ван дер Цваан. Також глава Білого дому помилував конгресменів-республіканців і співробітників приватної військової компанії, які працювали в Іраку.

Автор: 

помилування (112) США (22979) Трамп Дональд (5773) Манафорт Пол (176)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
Путлеровский шнырь уже даже не маскируется.
показати весь коментар
24.12.2020 07:42
+24
Никогда бы не поверила, если бы сказали 4 года назад, что в Америке может быть президентом такой моральный урод.
показати весь коментар
24.12.2020 08:01
+15
Широкая русская душа.
показати весь коментар
24.12.2020 07:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Широкая русская душа.
показати весь коментар
24.12.2020 07:42 Відповісти
Именно гусская душа.
показати весь коментар
24.12.2020 07:54 Відповісти
Использованный тампон который все делал что мог в помощи *****
показати весь коментар
24.12.2020 08:50 Відповісти
Путлеровский шнырь уже даже не маскируется.
показати весь коментар
24.12.2020 07:42 Відповісти
Ну, тут вже питання до прогнившої корумпованої республіканської партії, яка видвинула його на пост президента через, як зрозуміло вже міцні звязки з рюсско-жидовською мафією.
показати весь коментар
24.12.2020 08:27 Відповісти
що тобі відомо про "праймеріз"?
показати весь коментар
24.12.2020 08:36 Відповісти
праймеріз отримав пробоїну по лівому борту.
показати весь коментар
24.12.2020 08:43 Відповісти
що? поясни свою тезу
показати весь коментар
24.12.2020 08:45 Відповісти
Ну отказали бы они трампу , чтобы он баллотировался от республиканской партии , и опять Трамп устраивал бы праймериз , как самовыдвижения )
показати весь коментар
24.12.2020 08:57 Відповісти
пррррр... ти розумієш, що праймеріз - внутрішньопартійний процес відбору, де відбирається найрейтинговіший кандидат?

але навіть за такою твоєю логікою, у чому вина республіканців? у тому, що вони не проігнорували власних виборців?
показати весь коментар
24.12.2020 11:39 Відповісти
Моя логика в том , что не приняли бы в его республиканскую партию и не участвовал бы Трамп в праймеризе среди кандидатов в респартию , просто партия стала сильно коррумпированной
показати весь коментар
24.12.2020 13:54 Відповісти
гм... а в чому корупція? трампи якби завжди були республіканцями...
показати весь коментар
24.12.2020 14:10 Відповісти
_Да, разумеется: зерно проросло потому что почва оказалась подходящей. Хорошо удобрённой.
показати весь коментар
24.12.2020 08:36 Відповісти
Завтра Трамп помилует сам себя,ставлю доллар...
показати весь коментар
24.12.2020 07:42 Відповісти
Так,він має на це право.Швидше за все це він зробить в останні дні президентства.
показати весь коментар
24.12.2020 08:47 Відповісти
Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера - Цензор.НЕТ 4018
показати весь коментар
24.12.2020 07:43 Відповісти
Ума бы всем.
показати весь коментар
24.12.2020 07:54 Відповісти
собі проси і чимало! може вишкребишся до рівня калгоспніка
показати весь коментар
24.12.2020 08:37 Відповісти
Что тебя мучает?
показати весь коментар
24.12.2020 08:44 Відповісти
Трампыч через Дойче банк отмывал бабло Путлера,а это пожизненное...
показати весь коментар
24.12.2020 07:45 Відповісти
скажи шоп снотворное укололи те, "потлер".
когда же тя усыпят то? всех достали эти вопли то
показати весь коментар
24.12.2020 07:48 Відповісти
В Ютьюбе ублюдка Мавзолейного называет все блогеры ПУТЛЕР Капут...,Срань Мавзолейная отвянь..Окурок конченный...
показати весь коментар
24.12.2020 07:50 Відповісти
Сравнивать Гитлера и окурка могут только дебилы. ты читал за Гитлера? я вот немного читаю, англ. автор выложи. Сравнить окурка и Гитлера это как тебя с говном - говну ооооочень обидно. прими галоперидолу и отправляйся к Аллаху, Дажаль заждался
показати весь коментар
24.12.2020 08:03 Відповісти
Майн Кампф чЛенина я прочитал еще ребенком Урод ты тупой....
показати весь коментар
24.12.2020 08:06 Відповісти
я за чЛенина и слова не сказал, крысавец ты умный. я за жизнеописание Гитлера англ. автором написал. и про то шо сравнивая Гитлера и Путина, срав.нивающи выглядит как его самого сравнить с говном. От говна есть польза, а от таких как ты - только вред.
все, прими лекарства и в люлю, хотя вряд ли поможет
показати весь коментар
24.12.2020 08:16 Відповісти
а що, гівно вже на сорти ділиться?
показати весь коментар
24.12.2020 08:38 Відповісти
Та ты шо!
показати весь коментар
24.12.2020 07:55 Відповісти
Есть в Пиплии замечательный(конечно откуда-то слямзенный) высер - Не сотвори се кумира.

И ведь правда - все лузеры равняются на сша, а тут такая трампонада шо даже мы смеемся.

Видать деды нападут на Иран(лысый и зарослый)
показати весь коментар
24.12.2020 07:47 Відповісти
Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера - Цензор.НЕТ 8997
показати весь коментар
24.12.2020 07:56 Відповісти
Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера - Цензор.НЕТ 9188
показати весь коментар
24.12.2020 07:57 Відповісти
Есть еще вариант с помилованием Трампа.Он уходит,а вице-президент США Майк Пенс его помилует....
показати весь коментар
24.12.2020 07:48 Відповісти
Обов'язково помилує.Але лише за федеральні злочини.
показати весь коментар
24.12.2020 08:07 Відповісти
не стареют душой ветераны
показати весь коментар
24.12.2020 07:49 Відповісти
Крысы кремлевские не тонут в говне...
показати весь коментар
24.12.2020 07:52 Відповісти
Как же трампистам тяжело сейчас, каждый день новую отмазку придумывать
показати весь коментар
24.12.2020 08:00 Відповісти
Как же скоро будет тяжело купившим иконки байдена, ой придумывалка сломается.
показати весь коментар
24.12.2020 08:31 Відповісти
Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера - Цензор.НЕТ 7628 ударники дерьма Шариковых
показати весь коментар
24.12.2020 08:00 Відповісти
Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера - Цензор.НЕТ 5450
показати весь коментар
24.12.2020 08:02 Відповісти
Никогда бы не поверила, если бы сказали 4 года назад, что в Америке может быть президентом такой моральный урод.
показати весь коментар
24.12.2020 08:01 Відповісти
А шо вам Трамп зделал такого плохого?
показати весь коментар
24.12.2020 08:08 Відповісти
А я разве о себе говорю? Он Америке такого натворил, что разгребать нужно будет не один президентский термин. Это чмо до сих пор публично не осудило рашку за последнюю хакерскую атаку, ущерб от которой еще считать и считать... и примеров можно приводить очень много, а уж имидж Америки под плинтус загнал.
показати весь коментар
24.12.2020 08:15 Відповісти
А может Обама чмо?
показати весь коментар
24.12.2020 08:21 Відповісти
А что с Америкой то сделал? По факту, а не из того что говорят СМИ-говнопомойки, а Вы всё за чистую монету.
показати весь коментар
24.12.2020 08:32 Відповісти
Помилував усіх кацапських шпигунів, які були близькими до нього особисто. Це говнопомийки придумали чи твій кумир зробив?
показати весь коментар
24.12.2020 08:48 Відповісти
Выкинь дерьмо из головы, должно полегчать.
показати весь коментар
24.12.2020 08:50 Відповісти
Тобто пояснень, чому твій трампушка це зробив, не буде? Як очікувано.
показати весь коментар
24.12.2020 09:00 Відповісти
Обычно, ботам вроде тебя, объяснять - дело бесполезное. Я уже сказал - как только дерьмо из бошки уйдет, объяснения будут не нужны.
показати весь коментар
24.12.2020 09:13 Відповісти
Лёлик, ты прекращай муйней маяться. Ясное дело, что у тебя в башке пустота, раз очевидные вещи не видишь.
показати весь коментар
24.12.2020 09:48 Відповісти
По факту он обязан был душить *****, а оно все просрало на мировой арене...
показати весь коментар
24.12.2020 08:46 Відповісти
Так я ничего не ожидаю, я удивлён масштабами поражения мозга масс всяким дерьмом из СМИ и нежеланием думать в принципе.
показати весь коментар
24.12.2020 10:36 Відповісти
Вот дятел. Жесть. Скуден умишком просто фантастически.
показати весь коментар
24.12.2020 08:07 Відповісти
Злоупотребление властью налицо, личная заинтересованность. Если это мурло не прищемить, то гадить и вонять будет дальше. Уверен, что адекватные республиканцы понимают это.
показати весь коментар
24.12.2020 08:08 Відповісти
24 декабря 1991 года в Алма-Ате была подписана Декларация о смерти СССР....С праздником Панове...,документ зачитал представитель Казахстана Ануарбек Алимжанов....,а вы думали СССР сдох в Беловежской Пуще?А зря.... Кравчук,Ельцын и Шушкевич не имели тогда таких полномочий...
показати весь коментар
24.12.2020 08:13 Відповісти
историческое фото Алимжанова о распаде СССРТрамп помилував колишнього главу штабу Манафорта, ексрадника Стоуна і свого свата Кушнера - Цензор.НЕТ 886
показати весь коментар
24.12.2020 08:18 Відповісти
В Америке коррупция в порядке вещей. Просто если это юридически не доказано, никто по этому поводу не парится. Никто не рвет на себе волосы, не причитает, вот он вор живет среди нас, портит нам воздух. Как игра, не пойман не вор.
показати весь коментар
24.12.2020 08:19 Відповісти
Факты коррупции в студию... И те факты где люди улеченые в коррупции не отвечают перед законом....
показати весь коментар
24.12.2020 08:49 Відповісти
Як кіт, таки нагадив в тапки американцям. Просто у нього любов до фюрера орди.
показати весь коментар
24.12.2020 08:19 Відповісти
Полное досье на Трампа хранится в ФБР там есть все с пеленок...где когда с кем для кого и зачем...На фюрера Путлера тоже кстати...
показати весь коментар
24.12.2020 08:22 Відповісти
И об этом... Французский дипломат на вопрос украинского дипломата ,почему во Франции украинский Борщ, называют российским, ответил что может мы и не правы, но пусть Украина вначале станет называть Расию прежним названием Московия, так как Московия без Украины на Расию не тянет.
показати весь коментар
24.12.2020 08:31 Відповісти
Дональд Трамп помилував Пола Манафорта. Так, того самого, який працював на Януковича і Партію Регіонів, отримав за це шалені суми корупційних грошей, а потім був головою передвиборчого штабу Трампа. І якого посадили після розслідування Мюллера. Далі детальніше
показати весь коментар
24.12.2020 08:33 Відповісти
Так того самого, що отримав десятки млн долларів за брудну кампанію з оббріхування Тимошенко. Вона до речі отримала за це компенсацію 160млн грн від однієї компанії, яку наймав манафорт.
показати весь коментар
24.12.2020 08:58 Відповісти
Порохоботи і досі аж піняться поширюючи ті самі побрехеньки манафорта.
А будь-яку навіть очевидну правду намагаються спамити.
показати весь коментар
24.12.2020 09:04 Відповісти
Только за ложь о Тимошенко, профинансированную Януковичем и Пинчуком надо было бы дать пожизненное. Именно этот подонок сформировал у нашего населения образ Тимошенко "Варрофики", что привело к катострофическим последствиям для страны, включая и нынешнее ее состояние.
показати весь коментар
24.12.2020 08:35 Відповісти
Те же технологии демонизации оппонента применялись в отношении Байдена и демократической партии. И это тоже американцам не обойдется без последствий.
показати весь коментар
24.12.2020 08:51 Відповісти
Сейчас есть интернет, который никому не принадлежит, и через который можно гнать любой бред, который ни одно СМИ не опубликует, во избежании штрафов.
показати весь коментар
24.12.2020 10:01 Відповісти
Зачем смотреть бред, который на проверку оказывается сплошным фейком и мутной конспирологией, рассчитаной на человека, у которого очень слабо развито критическое мышление.
показати весь коментар
24.12.2020 10:36 Відповісти
Почему, один раз прочитал о десятке тысяч проголосовавших мертвецов и даже удивился, неужели в США десятилетиями не актуализируют списки избирателей, а оказалось - галимый фейк, список слепленный из двух списков однофамильцев. Мне хватило.
показати весь коментар
24.12.2020 10:52 Відповісти
Что бы не выпутываться из фейков не нужно в них впутываться. Если бы выборы в США постоянно фальсифицировались, а Трамп никогда не врал, то еще можно было бы в такое поверить, а так оно с точностью до наооборот. Потому оно больше похоже на истерику проигравшего, который пытается удержаться в своем кресле любыми способами, причем фейки и наглая ложь похоже им воспринимаются, как нормальный способ.
показати весь коментар
24.12.2020 11:07 Відповісти
Я тут экзамен по правописанию сдавать не собираюсь. Но логику трампофилов понять не сложно, она достаточно примитивна. Им внушили навязчивую идею о вселенском зле в виде Байдена и демократов, против которых сейчас ведется библейская война. А на войне, как известно, все средства хороши и дезинформация тоже.
показати весь коментар
24.12.2020 11:29 Відповісти
А )(УЙЛО ПОМИЛОВАЛ ЯНУКОВОЩЕ...
показати весь коментар
24.12.2020 08:52 Відповісти
Всех помилует, а сам сядет.
показати весь коментар
24.12.2020 08:52 Відповісти
А Януковича, случаем, он ещё не помиловал? Гулять так гулять!
показати весь коментар
24.12.2020 08:52 Відповісти
"чубатый" урод злоупотребляет должностью...мелочное, мстивое чмо...
показати весь коментар
24.12.2020 09:20 Відповісти
А ну, трамписты, начинайте про коррупцию.

Окончательный удар по ватоголовым трампистам будет, если окажется, что Трамп встречался не с кацапскими лядями, а с кацапскими педиками.
показати весь коментар
24.12.2020 09:32 Відповісти
А в январе он помилует себя. Вот цирк будет.
показати весь коментар
24.12.2020 09:45 Відповісти
Шо Вы такое курите? Где взять?
показати весь коментар
24.12.2020 10:21 Відповісти
В этом указе есть еще одна помилованная - рождественская индюшка.
показати весь коментар
24.12.2020 09:46 Відповісти
нє, то разом з Флінном
показати весь коментар
24.12.2020 11:33 Відповісти
Який він Кушнер? Кушнір!!!
показати весь коментар
24.12.2020 11:32 Відповісти
Значит точно вещи пакует на Ростов.
показати весь коментар
24.12.2020 18:04 Відповісти
 
 