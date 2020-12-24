Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і великокаліберні кулемети. Втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі відкривали вогонь по українських позиціях, застосовуючи стрілецьку зброю, кулемети і гранатомети, втрат серед українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі ОС у Facebook

Так, за даними штабу, протягом минулої доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. "Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Приазов’ї поблизу Водяного ворог відкривав неприцільний вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів. У напрямку українських позицій неподалік Талаківки, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

У штабі наголосили, що постріли противника не становили загрози життю і здоров'ю наших захисників, тому вогонь вони не відкривали.

"Від початку поточної доби, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що минулої доби, 23 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 89 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5127 транспортних засобів та 4866 осіб.

Було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1210 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 722 особи.