Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років. Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Закон № 1020-IХ ухвалено Верховною Радою 2 грудня 2020 року.
Документ спрямований на поліпшення соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.
Згідно із законом, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Документ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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Да ЗЕленый дебил?
Пишут те, кто в этой теме вообще не в зуб ногой
Все "дети без родительской опеки" имеют такой статус до 18 лет и до этого возраста опекуны получают на них денежное пособие, После 18 лет пособие отменяют, но если подопечный поступает в ВУЗ, то пособие продолжают выплачивать еще 5 лет, то бишь до 23, но только при условии что действительно учится, если бросил или выгнали, то - Arrivederci. Так было буквально для всех подопечных. Теперь, если подопечный имеет инвалидность, то будут платить до 23 лет, вне зависимости продолжает он(а) учебу или нет. Для остальных всё будет как было.