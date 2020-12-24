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Новини
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Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років. Зеленський підписав закон

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Закон № 1020-IХ ухвалено Верховною Радою 2 грудня 2020 року.

Документ спрямований на поліпшення соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Згідно із законом, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

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Документ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: 

діти (5083) закон (2833) Зеленський Володимир (23923) сироти (82) інвалідність (269)


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Топ коментарі
+8
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років. Зеленський підписав закон - Цензор.НЕТ 7968
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24.12.2020 08:17
+7
Попроси Мендель написати ще два твіта, і проблема буде вирішена.
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24.12.2020 08:24
+5
Я не доволен действиями Петра Алексеевича по поводу концентраторов, ведь вместе с концентраторами (на которых должно быть написано ROSHEN) должен поставляться детектор брехни. Шоб не дай Бог под этот концентратор не положили какого-нибудь зебила. А так детектором можно узнать за кого он голосовал. И если за бубачьку, то пусть лечится на общих условиях, а не аппарате от Барыги Мародера!!!
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24.12.2020 08:26
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Это типа шо б не давать им жилье гарантированное государством?
Да ЗЕленый дебил?
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24.12.2020 08:09 Відповісти
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років. Зеленський підписав закон - Цензор.НЕТ 7968
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24.12.2020 08:17 Відповісти
Я не доволен действиями Петра Алексеевича по поводу концентраторов, ведь вместе с концентраторами (на которых должно быть написано ROSHEN) должен поставляться детектор брехни. Шоб не дай Бог под этот концентратор не положили какого-нибудь зебила. А так детектором можно узнать за кого он голосовал. И если за бубачьку, то пусть лечится на общих условиях, а не аппарате от Барыги Мародера!!!
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24.12.2020 08:26 Відповісти
Для этой темы шутка не особо подходящая. До подписания нового закона, дети без родительской опеки считались таковыми до 18 лет. Так что они не голосовали ни за кого от слова совсем, но испытать нужду в кислородном концентраторе тоже могут, даже если они верят прозеленым семье и школе, они не дееспособны пока в части выбора.
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24.12.2020 09:31 Відповісти
А я не про детей, если что писал
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24.12.2020 09:45 Відповісти
Да я понимаю, что тот комментарий просто к вышезапощенной картинке. И понимаю, что картинка как бы намекает на то, что "Порох - молоток! Зеля - придурок!", но только она не годится под этой новостью и не про этот закон. Этот закон как раз очень даже нормальный, социальный человечный ну и т.п.
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24.12.2020 18:29 Відповісти
Ты хочешь сказать, что тебя надо до смерти закормить рошенками?
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24.12.2020 09:48 Відповісти
Він каже, що можеш оборЖаться до скону, в очікуванні допомоги від свого зЕзідента.
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24.12.2020 09:57 Відповісти
Попроси Мендель написати ще два твіта, і проблема буде вирішена.
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24.12.2020 08:24 Відповісти
Сьогодні цього поца чекають у нас перерізати красную лєнтачку через новий міст. ЗЕ теж лєнторез. Галімий піарщик.
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24.12.2020 08:25 Відповісти
до 23-х
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24.12.2020 08:31 Відповісти
До ПЕНСИИ!
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24.12.2020 08:52 Відповісти
мечты... мечты...
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24.12.2020 11:27 Відповісти
А если нигде не учатся и не хотят работать? 23 года- взрослые дядьки и тетьки будут на шее приемных родителей сидеть. А если дитятко женится и к 23 годкам будет иметь собственных деток, а мы налогами их содержать. И что подвигло Зе власть на такую дурню?
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24.12.2020 09:34 Відповісти
"И что подвигло Зе власть на такую дурню?"...это дурацкий анекдот или вы,зеголосилки,не знаете,что вы и только вы сподвигли зевражин разваливать все и вся,выбрав имбецилов ,себе подобных видимо...
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24.12.2020 10:02 Відповісти
Речь о детях с инвалидностью. Заголовки для ажиотажа пишут, не для сути.
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24.12.2020 10:22 Відповісти
23 года- взрослые дядьки и тетьки будут на шее приемных родителей сидеть

Пишут те, кто в этой теме вообще не в зуб ногой
Все "дети без родительской опеки" имеют такой статус до 18 лет и до этого возраста опекуны получают на них денежное пособие, После 18 лет пособие отменяют, но если подопечный поступает в ВУЗ, то пособие продолжают выплачивать еще 5 лет, то бишь до 23, но только при условии что действительно учится, если бросил или выгнали, то - Arrivederci. Так было буквально для всех подопечных. Теперь, если подопечный имеет инвалидность, то будут платить до 23 лет, вне зависимости продолжает он(а) учебу или нет. Для остальных всё будет как было.
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24.12.2020 16:36 Відповісти
до 23ох? а на кой до 23ох эти трутни сдались?)
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24.12.2020 10:54 Відповісти
 
 