УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4461 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 798 34

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775

В Україні станом на ранок четверга, 24 грудня, зафіксовано 11 490 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 15 775 осіб, померли 223 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 03госпіталізовано – 2 721 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 03летальних випадків – 223;

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 03одужало – 15 775 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 03здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні підозрюють дві мутації COVID-19, зразки вірусу відправили у визначену ВООЗ лабораторію в Лондоні, - керівник відділу ЦГЗ Остапчук

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 08захворіло – 1 001 132 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 08одужало – 631 435 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 08летальних випадків – 17 395;

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 08проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 12

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 - Цензор.НЕТ 6912
показати весь коментар
24.12.2020 08:39
+5
Каждый день колличество умерших от короны на уровне двух сотен. При этом колл заразившихся постоянно варьируется. Только у меня есть ощущение, что нас реально ******* в этих ежедневных сводках?!!
показати весь коментар
24.12.2020 08:33
+3
и это нас еще даже не чиповали вакцинировали!!!
показати весь коментар
24.12.2020 08:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тенденция идет к победе над пандемией. Ура, товарищи!!!
показати весь коментар
24.12.2020 08:21 Відповісти
и это нас еще даже не чиповали вакцинировали!!!
показати весь коментар
24.12.2020 08:22 Відповісти
Таке питання. Розтини роблять тим хто помер від корони? І чи вказують паталогоанатоми у висновку після розтину, що смерть настала внаслідок саме ураження організму COVID-19?
показати весь коментар
24.12.2020 08:23 Відповісти
Не роблять.
показати весь коментар
24.12.2020 08:55 Відповісти
О все зрозуміло. Значить все можна списувати на "смертельну" пандемію. І серцеву недостатність, і судинні захворювання, і діабет, і туберкульоз, і гепатити, і СНІД і т.д.
показати весь коментар
24.12.2020 09:07 Відповісти
Не роблять, тому що патанатоми вимруть, а вони тоже люди.
показати весь коментар
24.12.2020 09:08 Відповісти
Да, "патанатоми" вже вимерли. Одні з перших. А за ними вимерли ті хто ями копає. Ну, ті більше від цирозу печінки вимирають але від ковіду теж.
показати весь коментар
24.12.2020 09:17 Відповісти
У ДУРАНТИНОФІЛІВ цензора сьогодні св"ято !!!
Вони теж "приклали руку "!!!

В Україні МАЄМО МІЛЬЙОН..
Інфікованих.Лише офіційно...Неофіційно,звичайно,більше..
показати весь коментар
24.12.2020 09:51 Відповісти
особливо тупим...
розтин для виявлення корони робити немає змісту. раніше це виявляють ПЛР тестами...
інакше смерть до ковід не записується..
В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 - Цензор.НЕТ 5609
показати весь коментар
24.12.2020 10:00 Відповісти
статистика початку травня...Зараз кількість смертей від ковід зрівнялася (і навіть випереджає) з кількістю смертей від інфарктів...
показати весь коментар
24.12.2020 10:03 Відповісти
Дурачок, тобі хоча б щось платять за те, що ти тут кошмариш люд? Якщо так, то скільки, якщо це не комерційна таємниця?
показати весь коментар
24.12.2020 15:05 Відповісти
какие то ифы, какие то пцр .....
короче у Стебанова статистика похожа на хвост петуха - откуда ветер - туда и перья
показати весь коментар
24.12.2020 08:31 Відповісти
А скільки не потрапило у "зелену" статистику?
показати весь коментар
24.12.2020 08:33 Відповісти
Сто тысяч миллионов!
показати весь коментар
24.12.2020 20:06 Відповісти
Каждый день колличество умерших от короны на уровне двух сотен. При этом колл заразившихся постоянно варьируется. Только у меня есть ощущение, что нас реально ******* в этих ежедневных сводках?!!
показати весь коментар
24.12.2020 08:33 Відповісти
Лохотрон какойто.
показати весь коментар
24.12.2020 08:38 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 - Цензор.НЕТ 6912
показати весь коментар
24.12.2020 08:39 Відповісти
А что, количество умерших обязательно должно соотноситься с количеством заразившихся? Если да, то почему?
показати весь коментар
24.12.2020 20:08 Відповісти
Главное новогодние концерты 95го квартала не сорвать и правильное количество тестов делать.
показати весь коментар
24.12.2020 08:48 Відповісти
COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ. А еще он заявил, что ковид уже влазит в геном человека.
показати весь коментар
24.12.2020 08:49 Відповісти
Питання хто цей теракт та злочинний соціальний експеримент проводить в світовому масштабі через інтернет та ЗМІ.
показати весь коментар
24.12.2020 09:10 Відповісти
Ви абсолютно праві, В цьому і виникає питаня. Чому всі уряди не ставлять це питання з трибуни ООН, хто створив саме ковид 19 і де санкції до таких країн?. Коли не буде трибуналу, то цим експериметаторам сподобається, і почнуть і далі створювати зброою масового знищення , яку уряди будуть застосовувати на свою користь, як, наприклад в Україні продали землю під шумок пандемії (всупереч Конституції), а протести не могли відбутись, бо був жорсткий карантин і олігархат і зовнішнє управління пермогло.
показати весь коментар
24.12.2020 09:24 Відповісти
Саме так. Такі "пандемії" це мед для злочинних тоталітарних режимів. Хоча є і інша версія причини запровадження такої "пандемії" це кліматичні зміни глобальне потепління. Яке вирішили зупинити таким шляхом, бо вже занадто розліталися по світу людішки навіть ті подорожують, що дома в гумових капцях ходять. І ви не помітили цікаву річ, авіакомпанії всі мовчать? Здавалося величезні кошти туди вкладені, мали б бути банкрутства та страйки. А вони мовчать! Дивно да? А взагалі то в цього глобального соціалього експерименту є багато цілей для досліджень над людьми. Дуже багато!
показати весь коментар
24.12.2020 15:16 Відповісти
Хто створив ,той і провоодить(точніше,на 99 відсотків косяпен("Вектор") розпочав,а далі,як все у кацапів "вирвалось з під контролю"...)
Хоча є,звичайно версія,що це недоучки -китайці "доекспериментувались",отримавши від французів і австралійців оснащену за "останнім словом техніки"вірусну лабораторію в Ухані.
просто не дотримались протоколів техніки безпеки...
Інтернет-рукописи не горять теж
..2018 (!!!)

В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775 - Цензор.НЕТ 4634
показати весь коментар
24.12.2020 09:57 Відповісти
Звичайно... Все вказує на те,що його косяпен з "Вектора" підкинули китайцям...
Для перевірки роботи...
показати весь коментар
24.12.2020 09:52 Відповісти
Підкинули китайцям, а для цього їм французи зробили лабораторію з захистом Р4 і США фінанували Ши Чженьлі до 20.04.2020 р, тому перекладати вину з міжнародних фармкорпоарцій які засвітились у створенні ковиду це абсурд. І нагадаю проплаченим дебілам - корпорації США, Іспанії, Японії, Франції, Англії, які по вуха в лайні з цим ковидом, і їх роботи опубліковані і заява французський вірусолог Люк Монтаньє, Нобелівський лауреат даю посилання https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur . За йогшо словами, КОВІД-19 створено штучно в лабораторії, крім того в КОВИДІ є фрагменти СНІДу. І рукожопий "Ветор" тут, ні до чого.
показати весь коментар
24.12.2020 10:21 Відповісти
Шо интересно, шо финансировали это безобразие при обаме.
показати весь коментар
24.12.2020 11:06 Відповісти
То чому ти тут їм підіграєш тим кацапам, сіючи хаос та паніку? Ти вважаєш це правильним? Чи повторюся тобі за це платять?
показати весь коментар
24.12.2020 15:07 Відповісти
короновирусам тысячи лет разных видов, создатели, особенно в отсталой кацапии )))
показати весь коментар
24.12.2020 13:25 Відповісти
Сегодня Зеленский отмечает первый миллион заражённых COVID-19.
показати весь коментар
24.12.2020 10:24 Відповісти
Мыть руки - это рекомендации 19го века для стран 3го мира. Весь цивилизованый мир знает что ковид в первую очередь передаеться в закрытых помещениях через воздух. Например - новогодняя вечеринка в душном сельском клубе.

Мытьё рук хорошо помогает от холеры и гепатита и дизентерии.
показати весь коментар
24.12.2020 11:03 Відповісти
Где вы видели душный сельский клуб, скорее ковид получите от попрошаек в городском метро, от торговцев-офень в метро, от уличных музыкантов они за один день способны заразить весь город поскольку целый день шастают по даже не вагонам а поездам, при полном пофиизме валстей, нацгвардии и нацполиции. Значит властям выгодно заражать людей. Как и не отменять самолеты в час когда всех посадили на цепь карантина.
показати весь коментар
24.12.2020 11:23 Відповісти
Сегодня, кстати, ехала по городу и наблюдала, что в масках никого не было, один только бомж был в маске , который рылся в мусорном контейнере.
показати весь коментар
24.12.2020 21:29 Відповісти
Мировое вранье, сетевая пирамида западных стран+штаты
показати весь коментар
24.12.2020 13:27 Відповісти
 
 