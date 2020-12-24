В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775

В Україні станом на ранок четверга, 24 грудня, зафіксовано 11 490 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 15 775 осіб, померли 223 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 721 особа;

летальних випадків – 223;

одужало – 15 775 осіб;

здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 001 132 особи;

одужало – 631 435 осіб;

летальних випадків – 17 395;

проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях", - розповів Степанов.







