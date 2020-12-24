В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775
В Україні станом на ранок четверга, 24 грудня, зафіксовано 11 490 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 15 775 осіб, померли 223 пацієнти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 721 особа;
летальних випадків – 223;
одужало – 15 775 осіб;
здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 001 132 особи;
одужало – 631 435 осіб;
летальних випадків – 17 395;
проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чиповаливакцинировали!!!
Вони теж "приклали руку "!!!
В Україні МАЄМО МІЛЬЙОН..
Інфікованих.Лише офіційно...Неофіційно,звичайно,більше..
розтин для виявлення корони робити немає змісту. раніше це виявляють ПЛР тестами...
інакше смерть до ковід не записується..
короче у Стебанова статистика похожа на хвост петуха - откуда ветер - туда и перья
Хоча є,звичайно версія,що це недоучки -китайці "доекспериментувались",отримавши від французів і австралійців оснащену за "останнім словом техніки"вірусну лабораторію в Ухані.
просто не дотримались протоколів техніки безпеки...
Інтернет-рукописи не горять теж
..2018 (!!!)
Для перевірки роботи...
Мытьё рук хорошо помогает от холеры и гепатита и дизентерии.