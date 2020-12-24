"Слуга народу" Гетманцев розповів, звідки в населення взявся гігантський борг у 60 млрд грн за комуналку: "Це проблема не цього року"
Народний депутат від "Слуги народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, звідки в українців взявся гігантський борг за комунальні послуги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Приблизно 60 млрд грн заборгованості населення за ЖКГ - це проблема не цього року. Вона сформувалася внаслідок ухвалення владою в 2015-2016 роках кількох рішень - про замороження соціальних стандартів, коли в бюджеті прожитковий мінімум був удвічі менший, ніж фактичний. Друге - спочатку запуск програми субсидій, а потім скорочення, внаслідок цього вийшов гігантський борг, який не вирішується просто так. Не можна ухвалити якесь рішення адміністративно і сказати, що ми пробачаємо цю заборгованість або навпаки, стягуємо", - сказав нардеп.
Як зазначив Гетманцев, "борги з'явилися об'єктивно, а не через те, що люди допускали помилки або соціально не відповідальні".
"Що робити? Я переконаний у тому, що починати потрібно зі справедливого створення ринкових тарифів. А допомогу мають отримувати соціально незахищені верстви населення, а не ми з вами в студії. Це інститут субсидій, який у нас працює, кількість сімей збільшується рік від року", - заявив "слуга народу".
Нагадаємо, за рік кількість боржників в Україні зросла на 18% (300 тисяч) і нині становить понад 2,3 мільйона осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2015 году составляла 71.03 млрд. гривен
2016 году составляла 73.03 млрд. гривен
2017 году составляла 71.96 млрд. гривен
2018 году составляла 63,21 млрд. гривен
2019 г. году составляла 67,91 млрд. гривен
2020 составляет 80,14 млрд. гривен
Рост задолженности за 2020 год составил 18%. Причины столь резкого роста задолженности в общем то просты. За 2020 год власть Зеленского было принято два решения о повышении тарифов на коммунальные платежи.
1.Новые тарифы на газ. Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
2. 15 ноября 2019 года на КМ Украины было принято постановление о " Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 560", таким образом отменено установленное ограничение тарифов на отопление и горячее водоснабжение. Ориентировочный рост тарифов 25-28%.
Не понимать, что в условиях кризиса это вызовет только увеличение задолженности, могут только деятели нынешней власти.
Учитывая, что рост цен на продукты питания за год составил от 14 до 39% (для разных категорий продуктов), то для большинства населения вопрос стоит просто - либо платить коммуналку либо покупать продукты.
Ко всему этому , Верховная Рада Украины приняла законопроект №2386 который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО. Следствием этого станет следующее повышение тарифов за электроэнергию, которое теперь пытаются протолкнуть под название "стимулирующий тариф"
timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
- Да не заходьте здалеку куме , скажить вже прямо куме , де це зелене чмо знову обісралось ?
Ті, що "галасавали па приколу", або "кто-угодно, только не Парашенка..."зрозуміли це через півроку після виборів...
До ЗЕ-ідіотів це стало доходить через рік...
До ЗЕ-батраків дійде, коли їм за роботу перестануть платить гроші...
Долг населения на июнь 2019 - 55 млрд.
А истинная причина в идиотах, которые голосуют за таких же идиотов, но с "подвешенным языком"
Подводит плавно к подорожанию коммуналки.
Когда ты Данила уже нажрешься ? Не все украденные мамой деньги туристов ее туроператора ТПГ уже освоили ?
Жду, когда будет справедливый суд над Вами.
Они еще на евробляхах ездят...
И ту хер ....
Падали парламентские и судейские
Решение должно быть комплексным:
1) Возможность отказаться от услуг, которые вам не по карману. В первую очереди отопление.
2) Цена сформируется рыночная тогда, когда можно не покупать и есть альтернатива.
Есть альтернатива - забирать квартиры за долги. Тогда точно народ поднимет свою задницу и снесет этих хозяйственников.
Можно простить, и я первый кто перестанет платить за коммуналку.
Ведь это СН обещала своему быдлу, что спишут все долги по коммуналке. Вот быдло и перестало платить совсем, ожидая этого чуда.
Держава дурить людей, люди дурять державу, люди дурять одне одного, держава дурить сама себе ( одні органи держави дурять інші) - це якийсь суцільний дурдом.
тарифы или рыночные, как в Европе, или "справедливые" как в Венесуэле.
Не может быть и того и другого.
И таких восемь миллионов!
и тебе начислят по среднему несуществующий долг. Снимать его будешь годами
и не снимешь. А если заплатишь - на следующий месяц тебе просто с потолка
нарисуют новую цифру долга. Проверено на себе.
Подруга тоже получила 200 грн долга с потолка - заплатила.
Сказала - убить месяц на разборки нет времени, работать надо,
а у пенсионеров - сил не хватит.
Плюс нарисованными с потолка долгами отрезают от субсидий.
Вопрос - куда идут деньги за такие нарисованные долги?
Явно по личным карманам. А я еще помню, как при совке бухгалтера за пару копеек
излишков ночами в ужасе не спали...