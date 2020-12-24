"Слуга народу" Гетманцев розповів, звідки в населення взявся гігантський борг у 60 млрд грн за комуналку: "Це проблема не цього року"

Народний депутат від "Слуги народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, звідки в українців взявся гігантський борг за комунальні послуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Приблизно 60 млрд грн заборгованості населення за ЖКГ - це проблема не цього року. Вона сформувалася внаслідок ухвалення владою в 2015-2016 роках кількох рішень - про замороження соціальних стандартів, коли в бюджеті прожитковий мінімум був удвічі менший, ніж фактичний. Друге - спочатку запуск програми субсидій, а потім скорочення, внаслідок цього вийшов гігантський борг, який не вирішується просто так. Не можна ухвалити якесь рішення адміністративно і сказати, що ми пробачаємо цю заборгованість або навпаки, стягуємо", - сказав нардеп.

Як зазначив Гетманцев, "борги з'явилися об'єктивно, а не через те, що люди допускали помилки або соціально не відповідальні".

"Що робити? Я переконаний у тому, що починати потрібно зі справедливого створення ринкових тарифів. А допомогу мають отримувати соціально незахищені верстви населення, а не ми з вами в студії. Це інститут субсидій, який у нас працює, кількість сімей збільшується рік від року", - заявив "слуга народу".

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Нагадаємо, за рік кількість боржників в Україні зросла на 18% (300 тисяч) і нині становить понад 2,3 мільйона осіб.