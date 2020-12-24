За добу у світі виявили 683,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 79 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 24 грудня у світі зареєстрували 683 249 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 429 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 79 057 616 випадків інфікування, з них 683 249 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 737 751 особа, з них 13 429 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 55,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - дев'яту. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Німеччина, Росія, Франція, Італія, Польща, Чехія та Нідерланди.
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