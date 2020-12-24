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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі виявили 683,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 79 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу у світі виявили 683,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 79 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 грудня у світі зареєстрували 683 249 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 429 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 79 057 616 випадків інфікування, з них 683 249 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 737 751 особа, з них 13 429 за минулу добу.

За добу у світі виявили 683,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 79 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 55,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 80% госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів потребують кисню, - експерт МОЗ Дубров

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

За добу у світі виявили 683,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 79 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - дев'яту. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Німеччина, Росія, Франція, Італія, Польща, Чехія та Нідерланди.

За добу у світі виявили 683,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 79 млн 03
За добу у світі виявили 683,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 79 млн 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки в мире выявили 683,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 13,4 тыс. человек. Общее число инфицированных - 79 млн - Цензор.НЕТ 1331
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24.12.2020 08:45 Відповісти
Эти сводки мне напоминают газету"Правда".
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24.12.2020 09:02 Відповісти
 
 