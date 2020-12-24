ДСНС попереджає водіїв про погіршення погодних умов: на дорогах ожеледиця, на Київщині - туман і обмежена видимість
ДСНС України попереджає автомобілістів про погіршення погодних умов.
У низці областей України на дорогах очікується ожеледиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 24 грудня в північно-східних областях ожеледь; у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, на Київщині туман, видимість 200-500 м", - наголошується в повідомленні рятувальників.
Як писав раніше Цензор.НЕТ, вчора, 23 грудня, через рясні снігопади сталися 1049 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 13 осіб і ще 64 - травмовано.
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Елена Голиц
показати весь коментар24.12.2020 08:48 Відповісти Мені подобається 0
Igor Lemke #390467
показати весь коментар24.12.2020 08:49 Відповісти Мені подобається 0
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