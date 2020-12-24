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Начальницю служби аеропорту "Бориспіль" відсторонено від посади за махінації з орендою приміщень. Розмір збитку - понад 16 млн грн, - ВАКС

Начальницю служби аеропорту

Начальницю служби ДП "Міжнародний аеропорт" Бориспіль "відсторонили від посади за підозрою в корупційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

"У середу, 23 грудня, слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від займаної посади начальницю служби договорів неавіаційної діяльності ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Термін відсторонення - 1 місяць, тобто до 23 січня 2021 року включно", - підкреслюється в повідомленні.

Начальницю служби підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

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Пресслужба ВАКС також нагадує, що за версією слідства, з 2014 по 2019 роки, посадові особи ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" уклали договори і неправомірно передали в оренду приміщення підприємства суб'єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. Розмір завданих збитків перевищує 16,5 млн грн.

Автор: 

аеропорт (1851) Бориспіль (1145) корупція (4685) Антикорупційний суд ВАКС (1955)


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А Рябикин значит отделался испугом и должностью в ДПС ? 😀😀😀
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24.12.2020 09:47 Відповісти
А кто сядет? Или снова лохи покроют убытки своими налогами?
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24.12.2020 10:09 Відповісти
16 лямов..Если за украденный велосипед сосед получил 3 года..то сколько она должна отсидеть за эту сумму?
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24.12.2020 10:31 Відповісти
 
 