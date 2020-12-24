Плануємо вакцинувати 23 млн українців до першого кварталу 2022 року, - головний санлікар Ляшко

Мінздрав планує вакцинувати 23 млн українців до першого кварталу 2022 року, перш за все вакцинують пріоритетну групу населення - медиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо НВ" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Нам потрібно охопити 23 млн населення, я розумію, що для цього нам потрібно буде 40 млн доз. Якщо ми починаємо кампанію з січня по квітень, це будуть перші поставки. Ми розуміємо, що вони будуть приходити маленькими траншами, поки всі виробники вийдуть на певні потужності", - розповів Ляшко.

За цей час Міністерство охорони здоров'я вакцинує пріоритетну групу населення - насамперед медиків. МОЗ буде починати підготовку самих кабінетів вакцинації і мобільних бригад.

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"І так у нас прописано до першого кварталу 2022 року. За цей період ми зможемо нашими спроможностями медичних працівників, логістичними, охопити щепленнями саме 23 мільйонів населення", - додав Ляшко

За словами головного санлікаря, в бюджеті на закупівлю доз закладено 2,6 мільярда гривень.