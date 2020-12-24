Плануємо вакцинувати 23 млн українців до першого кварталу 2022 року, - головний санлікар Ляшко
Мінздрав планує вакцинувати 23 млн українців до першого кварталу 2022 року, перш за все вакцинують пріоритетну групу населення - медиків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо НВ" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Нам потрібно охопити 23 млн населення, я розумію, що для цього нам потрібно буде 40 млн доз. Якщо ми починаємо кампанію з січня по квітень, це будуть перші поставки. Ми розуміємо, що вони будуть приходити маленькими траншами, поки всі виробники вийдуть на певні потужності", - розповів Ляшко.
За цей час Міністерство охорони здоров'я вакцинує пріоритетну групу населення - насамперед медиків. МОЗ буде починати підготовку самих кабінетів вакцинації і мобільних бригад.
"І так у нас прописано до першого кварталу 2022 року. За цей період ми зможемо нашими спроможностями медичних працівників, логістичними, охопити щепленнями саме 23 мільйонів населення", - додав Ляшко
За словами головного санлікаря, в бюджеті на закупівлю доз закладено 2,6 мільярда гривень.
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Аллё - какой вакциной будете принудительную вакцинацию проводить?
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https://pixabay.com/ Pixabay.com
7.12.2020 Из-за серьезных проблем с безопасностью бывший вице-президент и главный научный сотрудник фармацевтического гиганта Pfizer присоединился к известному немецкому врачу и бывшему руководителю местного департамента здравоохранения в ходатайстве о немедленной приостановке всех исследований вакцин COVID-19 в Европе.
Д-р Майкл Йидон, который до своего ухода в 2011 году занимал ведущую должность исследователя в области аллергии и респираторных заболеваний, и эпидемиолог и специалист по легочным заболеваниям д-р Вольфганг Водарг подали петицию в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за одобрение лекарств в Европейском Союзе, пишет https://www.lifesitenews.com/news/doctors-petition-eu-to-stop-all-covid-vaccine-studies-due-to-grave-risks Life Site News .
Медики требуют, чтобы исследования - для защиты жизни и здоровья добровольцев - не продолжались до тех пор, пока не будет разработан план исследования, который подходит для решения серьезных проблем безопасности. Заявители отмечают, что тесты ПЦР, которые широко используются во всем мире в качестве средства обнаружения вируса COVID-19, известны экспертам как недостаточно точные и поэтому не подходят для серьезного исследования. В качестве альтернативы они требуют использования так называемого "секвенирования по Сэнгеру".
Без такого изменения ни риск заболевания, ни возможная польза вакцины не могут быть определены с необходимой степенью уверенности, говорится в петиции. Они также требуют, "чтобы риски, уже известные из предыдущих исследований, которые частично проистекают из природы коронавирусов, должны быть исключены посредством экспериментов на животных до испытаний, проводимых на людях".
Повышенная уязвимость к вирусу тоже вызывает вопросы. Образование так называемых не нейтрализующих антител может привести к усиленной иммунной реакции, особенно когда испытуемый после вакцинации сталкивается с настоящим вирусом. Прошлые эксперименты на кошках с использованием этой технологии показали, что все они, хотя изначально хорошо переносили вакцинацию, умерли после заражения диким вирусом.
Аллергические или даже фатальные реакции - еще один тип побочных эффектов. Вакцины с мРНК от BioNTech/Pfizer содержат полиэтиленгликоль (ПЭГ). 70% людей вырабатывают антитела против этого вещества, значит, у многих могут развиться аллергические, потенциально смертельные реакции на вакцинацию.
СЛИШКОМ КОРОТКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИСТИЧНО ОЦЕНИТЬ ОТЛОЖЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ ЭФФЕКТЫ.
Эксперты ссылаются на поспешно разработанную вакцину от свиного гриппа, которая вызвала множество случаев нарколепсии.
http://www.meddaily.ru/article/07dec2020/posengery