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Новини Коронавірус і карантин
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Плануємо вакцинувати 23 млн українців до першого кварталу 2022 року, - головний санлікар Ляшко

Плануємо вакцинувати 23 млн українців до першого кварталу 2022 року, - головний санлікар Ляшко

Мінздрав планує вакцинувати 23 млн українців до першого кварталу 2022 року, перш за все вакцинують пріоритетну групу населення - медиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо НВ" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Нам потрібно охопити 23 млн населення, я розумію, що для цього нам потрібно буде 40 млн доз. Якщо ми починаємо кампанію з січня по квітень, це будуть перші поставки. Ми розуміємо, що вони будуть приходити маленькими траншами, поки всі виробники вийдуть на певні потужності", - розповів Ляшко.

За цей час Міністерство охорони здоров'я вакцинує пріоритетну групу населення - насамперед медиків. МОЗ буде починати підготовку самих кабінетів вакцинації і мобільних бригад.

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"І так у нас прописано до першого кварталу 2022 року. За цей період ми зможемо нашими спроможностями медичних працівників, логістичними, охопити щепленнями саме 23 мільйонів населення", - додав Ляшко

За словами головного санлікаря, в бюджеті на закупівлю доз закладено 2,6 мільярда гривень.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Цей дурантін надовго. А за ним буде ще веселіший. З ким закласти парі?
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24.12.2020 09:19
+1
Не может быть! Эксперды рассказывают, что мы все умрем.
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24.12.2020 09:21
+1
дурантин не дурантин, а Андрей Дидовик кудато пропал и это факт!!!
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24.12.2020 09:22
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Цей дурантін надовго. А за ним буде ще веселіший. З ким закласти парі?
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24.12.2020 09:19 Відповісти
дурантин не дурантин, а Андрей Дидовик кудато пропал и это факт!!!
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24.12.2020 09:22 Відповісти
З сусідом по койці, з яким один кисневий апарат на двох.
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24.12.2020 09:31 Відповісти
Не может быть! Эксперды рассказывают, что мы все умрем.
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24.12.2020 09:21 Відповісти
Название вакцины как то скромно умалчивают...
Аллё - какой вакциной будете принудительную вакцинацию проводить?
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24.12.2020 09:28 Відповісти
Чому не розголошують, якою маме вакциною будут колоти?
Є інформація, що це може бути спільний проект "АstraZeneca + Sputnik V", яка не має ніякого сертифікату
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24.12.2020 09:29 Відповісти
Ага, тоесть только половину через более чем год, притом у половины этой половины уже спадет иммунитет.
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24.12.2020 09:32 Відповісти
А какой период действия вакцины?
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24.12.2020 09:35 Відповісти
Писали, що максимум рік. Дехто писав про 3 місяці. Як я розумію, це інформація про різні вакцини.
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24.12.2020 10:58 Відповісти
То якщо рік, то з першого кварталу 2021р знов треба буде ці23млн вакцинувати і + решту населення... Цирк..
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24.12.2020 18:16 Відповісти
Перед вакцинацією потрібно оголити руку, а якщо нижче то сраку. Так се для вакцинації ви роздіваєте народ?
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24.12.2020 09:37 Відповісти
Це ті, що виживуть?!
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24.12.2020 09:40 Відповісти
Спутником? Вам никто не продаст нормальной вакцини, да и денег у вас нет.
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24.12.2020 09:40 Відповісти
Дикая цифра, это процентов 90 населения) не найдется столько желающих.
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24.12.2020 10:19 Відповісти
Тобто до 24-го року не почнуть...
І схоже, що більшисть - на пиватний кошт...
І не зрозуміло, якою вакциною...
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24.12.2020 10:39 Відповісти
Це нормальною мовою означає ми купимо в фармкорпорацій для їх збагачення все, що нам продадуть (перевірене чи ні) за певні відкати.
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24.12.2020 10:47 Відповісти
Поки останнього вакцинують, перші вже позбудуться імунітету.
Пліснява планує безкінечний карантин.
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24.12.2020 10:56 Відповісти
Международные эксперты выступили против европейских вакцин от COVID-19
https://pixabay.com/ Pixabay.com
7.12.2020 Из-за серьезных проблем с безопасностью бывший вице-президент и главный научный сотрудник фармацевтического гиганта Pfizer присоединился к известному немецкому врачу и бывшему руководителю местного департамента здравоохранения в ходатайстве о немедленной приостановке всех исследований вакцин COVID-19 в Европе.

Д-р Майкл Йидон, который до своего ухода в 2011 году занимал ведущую должность исследователя в области аллергии и респираторных заболеваний, и эпидемиолог и специалист по легочным заболеваниям д-р Вольфганг Водарг подали петицию в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за одобрение лекарств в Европейском Союзе, пишет https://www.lifesitenews.com/news/doctors-petition-eu-to-stop-all-covid-vaccine-studies-due-to-grave-risks Life Site News .

Медики требуют, чтобы исследования - для защиты жизни и здоровья добровольцев - не продолжались до тех пор, пока не будет разработан план исследования, который подходит для решения серьезных проблем безопасности. Заявители отмечают, что тесты ПЦР, которые широко используются во всем мире в качестве средства обнаружения вируса COVID-19, известны экспертам как недостаточно точные и поэтому не подходят для серьезного исследования. В качестве альтернативы они требуют использования так называемого "секвенирования по Сэнгеру".

Без такого изменения ни риск заболевания, ни возможная польза вакцины не могут быть определены с необходимой степенью уверенности, говорится в петиции. Они также требуют, "чтобы риски, уже известные из предыдущих исследований, которые частично проистекают из природы коронавирусов, должны быть исключены посредством экспериментов на животных до испытаний, проводимых на людях".
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24.12.2020 11:48 Відповісти
По мнению экспертов, вакцины могут вызывать бесплодие у женщин. Ожидается, что эти вакцины будут производить антитела, атакующие "спайковые белки", такие как у COVID-19. Однако они также включают белки, гомологичные синцитину, которые необходимы для образования плаценты у млекопитающих. Поэтому необходимо, чтобы вакцина против коронавируса не вызывала иммунной реакции против таких белков, поскольку в противном случае, у привитых женщин может развиться бесплодие на неопределенный срок.

Повышенная уязвимость к вирусу тоже вызывает вопросы. Образование так называемых не нейтрализующих антител может привести к усиленной иммунной реакции, особенно когда испытуемый после вакцинации сталкивается с настоящим вирусом. Прошлые эксперименты на кошках с использованием этой технологии показали, что все они, хотя изначально хорошо переносили вакцинацию, умерли после заражения диким вирусом.

Аллергические или даже фатальные реакции - еще один тип побочных эффектов. Вакцины с мРНК от BioNTech/Pfizer содержат полиэтиленгликоль (ПЭГ). 70% людей вырабатывают антитела против этого вещества, значит, у многих могут развиться аллергические, потенциально смертельные реакции на вакцинацию.
СЛИШКОМ КОРОТКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИСТИЧНО ОЦЕНИТЬ ОТЛОЖЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ ЭФФЕКТЫ.
Эксперты ссылаются на поспешно разработанную вакцину от свиного гриппа, которая вызвала множество случаев нарколепсии.

http://www.meddaily.ru/article/07dec2020/posengery
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24.12.2020 11:49 Відповісти
В настоящее время параллельно проводятся многочисленные испытания вакцины против COVID-19, и многие дополнительные кандидаты находятся на доклинической стадии исследования. Решение относительно одного из этих клинических испытаний, которое позволяет использовать вакцину ДО полного одобрения регулирующими органами, например, с помощью разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA), ускорит запуск вакцинации, но НЕСЕТ В СЕБЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК НЕВОЗМОЖНОСТИ НАБИРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ДЛЯ ЭТОГО И ДРУГИХ ИСПЫТАНИЙ, ТЕМ САМЫМ УХУДШАЯ СБОР ОБЫЧНО ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ ДАННЫХ О БЕЗОПАСНОСТИ, ИММУНОГЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ.
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24.12.2020 11:51 Відповісти
 
 