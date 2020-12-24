Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 39,9%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 24 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у двох областях України.
Про це свідчать дані МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Миколаївській і Одеській областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 39,9%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.
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Олег Хмара #330841
показати весь коментар24.12.2020 09:55 Відповісти Мені подобається 0
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар24.12.2020 10:11 Відповісти Мені подобається 0
Отто Кац #468154
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