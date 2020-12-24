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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 39,9%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 39,9%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 24 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у двох областях України.

Про це свідчать дані МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Миколаївській і Одеській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 39,9%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 223 людини, виявлено 11 490 нових випадків, одужали - 15 775

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 39,9%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Так нахера тоді вводити карантин?
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24.12.2020 09:55 Відповісти
Це коли у "Феофанії" - 0 відсотка, а у звичайній лікарні - 80 відсотків. Середнє якраз і буде 39,9 відсотка. 😊
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24.12.2020 10:11 Відповісти
Загруженность 39%, а ложить некуда. Шайтан!
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24.12.2020 10:11 Відповісти
 
 