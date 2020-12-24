ПАРЄ проведе засіданнящодо справи про отруєння Навального: Є питання до РФ у зв'язку з розслідуванням Bellingcat

19 січня 2021 року комісія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань проведе засідання у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

У ПАРЄ з'явилися питання до Росії у зв'язку з розслідуванням Bellingcat. Про це заявив спеціальний доповідач ПАРЄ по справі Навального Жак Мер в інтерв'ю Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ПАРЄ проводить розслідування отруєння Навального, щоб пролити світло на ситуацію.

"Все це суперечить всім тим зобов'язанням, які Росія взяла на себе, вступивши до Ради Європи. Наш комітет буде спеціальне засідання 19 січня. Ми попросимо присутнім представників влади Росії та Олексія Навального, щоб він зміг очно дати свої свідчення. Є ще питання до Росії, порушені в зв'язку з розслідуванням Bellingcat, і ми хочемо попросити їх уточнити", - сказав Мер.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо