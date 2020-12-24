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Новини
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ПАРЄ проведе засіданнящодо справи про отруєння Навального: Є питання до РФ у зв'язку з розслідуванням Bellingcat

ПАРЄ проведе засіданнящодо справи про отруєння Навального: Є питання до РФ у зв'язку з розслідуванням Bellingcat

19 січня 2021 року комісія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань проведе засідання у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

У ПАРЄ з'явилися питання до Росії у зв'язку з розслідуванням Bellingcat. Про це заявив спеціальний доповідач ПАРЄ по справі Навального Жак Мер в інтерв'ю Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ПАРЄ проводить розслідування отруєння Навального, щоб пролити світло на ситуацію.

"Все це суперечить всім тим зобов'язанням, які Росія взяла на себе, вступивши до Ради Європи. Наш комітет буде спеціальне засідання 19 січня. Ми попросимо присутнім представників влади Росії та Олексія Навального, щоб він зміг очно дати свої свідчення. Є ще питання до Росії, порушені в зв'язку з розслідуванням Bellingcat, і ми хочемо попросити їх уточнити", - сказав Мер.

Також читайте: Держдеп США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо

Автор: 

отруєння (945) ПАРЄ (848) росія (65316) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+5
ПАСЕ проведет заседание по отравлению Навального: Есть вопросы к РФ в связи с расследованием Bellingcat - Цензор.НЕТ 4183
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24.12.2020 09:38
+4
Не просто озабоченность, а глубокая, и такая же обеспокоенность. Пока Раися будет исправно заносить бабло в кассу, вряд ли будут сильно гнуть, а вот поболтать и переливать пустое в порожнее, то тут да, хлебом не корми
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24.12.2020 09:37
+2
Как обычно озабоченость или уже начнете раху гнуть?
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24.12.2020 09:32
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Как обычно озабоченость или уже начнете раху гнуть?
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24.12.2020 09:32 Відповісти
Не просто озабоченность, а глубокая, и такая же обеспокоенность. Пока Раися будет исправно заносить бабло в кассу, вряд ли будут сильно гнуть, а вот поболтать и переливать пустое в порожнее, то тут да, хлебом не корми
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24.12.2020 09:37 Відповісти
гнуть? ага, щас. трубу достраивать.
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24.12.2020 10:09 Відповісти
Та там не только "труба". Рашка является крупнейшим донором ПАСЕ (в смысле взносов). У них дальше вопросов дело не идет.
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24.12.2020 11:48 Відповісти
Глубокая озабочєннАсть...
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24.12.2020 11:11 Відповісти
Леха Провальный стал Гитлером для РАБссии особенно его трусы с Новичком
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24.12.2020 09:35 Відповісти
Последние санкции США принятые 3 дня назад затронули авиастроение и космос РАБссии,а это значит ни одна страна Мира не даст РАБссии ни одного болта и гайки... не говоря об авионике
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24.12.2020 09:38 Відповісти
ПАСЕ проведет заседание по отравлению Навального: Есть вопросы к РФ в связи с расследованием Bellingcat - Цензор.НЕТ 4183
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24.12.2020 09:38 Відповісти
Плішива мерзота класти хотіла на всі ці ПАРЄ, ОБСЄ, ЄС і тд, воно знає що крім окуенной азабоченності і санкцій проти трьох працівників ФСБ нічого ця сциклива Європа не зробить
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24.12.2020 09:38 Відповісти
Дима Рогозин запретил Илану Маску отдыхать в Крыму и на Мацковии...,Илан Маск в шоке...
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24.12.2020 09:41 Відповісти
Надеюсь, что он трусы ещё не стирал...
Иначе доказать что-либо будет сложновато.
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24.12.2020 09:41 Відповісти
Ничем, потрындят и разойдутся, не для того рашку впихивали обратно чтоб выгнать из-за этого отравления.
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24.12.2020 09:43 Відповісти
Кибератака на США и его объекты особенно в финансовой сфере похоронят Кремлевских Хмырей...,сказал один из сотрудников ФБР....
Готовтесь Путлесоски...на РАБссии вводится карточная система на продукты питания...,а це як кажуть в Україні,злізай куме,приїхали....
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24.12.2020 09:46 Відповісти
Как "новичок" мог оказаться и на трусах и на горлышке бутылки?
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24.12.2020 09:47 Відповісти
ПАРЄ проведе засідання щодо отруєння Навального: Є питання до РФ у зв'язку з розслідуванням Bellingcat - Цензор.НЕТ 1189
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24.12.2020 09:49 Відповісти
Суперновость из Пекина.
Китай отказался покупать морепродукты...
из РАБссии...,Сидзиньпинь Астаннавитесь...братан
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24.12.2020 09:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xr8NL3pp13U&list=LL&index=2 СРОЧНО! BELLINGCAT ПОСЛЕ НАВАЛЬНОГО ВЗЯЛИСЬ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО и ЕРМАКА!
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24.12.2020 09:59 Відповісти
Пристегните ремни,Байден идет молока несет для РАБссии и Зелемойских
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24.12.2020 10:13 Відповісти
 
 