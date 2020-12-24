Хорошого від Байдена точно не чекаємо, - заступник глави МЗС РФ Рябков

Росія не очікує нічого хорошого від адміністрації США, яку очолить Джо Байден.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс" заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Хорошого точно не чекаємо. І було б дивно чекати хорошого від людей, які, багато хто з них, свою кар'єру робили на русофобії і на поливанні брудом моєї країни. Тому, якщо у них з'явиться якийсь власний, що називається, шкурний інтерес поговорити з нами предметно, не гаслами, а про щось таке окреме, ми до цього завжди будемо відкриті. Якщо ж продовжиться ось ця ідеологізація відносин з Росією, формування підходу до Росії як до стратегічного суперника, противника, ворога, називайте як хочете, значить, ми будемо аналогічним чином ставитися і до них", - сказав дипломат.

Він вважає, що Москва повинна переходити до "тотального стримування США в усіх напрямках, оскільки політика США глибоко ворожа щодо Росії", а також вести з Вашингтоном вибірковий діалог.

Також дивіться: "Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті. ВIДЕО

"Залучення США тільки за тими сюжетами, які нам цікаві, не за тими сюжетами, які цікаві тільки їм. Ось коли ми перейдемо на ці рейки, тоді, я думаю, можуть з'явитися якісь підстави для поступової нормалізації відносин з Вашингтоном", - пояснив Рябков.