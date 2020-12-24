Ляшко пояснив, чому не обмежили ярмарки та новорічні ялинки: Люди мають відпочити від пандемічної втоми, а після цього ми закриємося
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликає українців свідомо поставитися до різдвяних і новорічних свят в умовах епідемії.
"Коли говорити про нинішній грудень, з урахуванням усього, що ми пережили з березня, то тут не повинні забувати про таку річ, як пандемічна втома. Вона характерна для країн усього світу. Ми могли б заборонити урядовим рішенням ярмарки, новорічні ялинки, але був би жорсткий супротив, і люди могли б не дотримуватися обмежень. Тут головне - суспільна відповідальність. Я у неї вірю", - зазначив Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Водночас він зауважив, що встановлені норми не виконуються: "Коли я через тиждень приїжджаю в Києві у популярний торгово-розважальний центр і бачу, що жодна з норм не виконується. Це безвідповідальне ставлення власника бізнесу. І таких ситуацій у нас велика кількість".
Саме тому запровадили карантин вихідного дня, і він дозволив "збити зростання епідемічної кривої", наголосив головний санітарний лікар.
"Ми розуміємо, що зараз питання у тому, щоб люди трошки відпочили від пандемічної втоми… Ми закликали усіх свідомо поставитися до різдвяних і новорічних свят. Святкуйте, але все має бути в міру, і після цього ми маємо закритися для того, щоб підготуватися до можливого зростання захворюваностей на грип та ГРВІ, серед яких може бути і коронавірус", - указав Ляшко.
Він закликав кожного почати із самого себе. "Ми з дружиною, наприклад, по новорічні подарунки приїхали о 9-й ранку в магазин. Інші подарунки купимо онлайн. Я не поїду до своїх батьків і до батьків дружини", - пояснив головний санлікар.
На його думку, такі речі може зробити кожен - "і загалом допомогти нашим медикам - дати їм можливість також відпочити".
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Подумав про себе Ляшко.
Никто никого насильно на массовые мероприятия не выгоняет.
І хіба я помилилась ? Пройдіться по вулицях та магазинах.
у Ляшко пистолет есть? не барабанный? - один патрон в магазин(в магазин за водкой) и "руснявая рулетка". если выживет, то правильно значит делал(мозг там и так не в голове)
-Люди должны отдохнуть от пандемической усталости, а после этого мы закроемся...
- Правильно... І "накроємся" - теж... Спочатку рознесемо заразу по усіх місцях супчення людей, заразимо їх максимальну кількість, а потім "закриємся" по квартирах і будемо здихать, бо лікарів викликать, і надать необхідну допомогу, не буде можливості... Зате на різдвяні свята "95 квартал" добряче "прибарахлиться"...
да они и так слишком много помогают то
Признайтесь сами себе, что для вас плохо в любом случае и делу конец.
А президент клоун нравится!
Их выбирают.
В больницах тоже клоунов хватает, но когда ты заболеешь, будешь кричать: "хелп, хелп".
И в полиции клоуны есть, но ты будешь кричать: "мама, вызывай полицию".
бидломлюдьми, вдумайтесь виситупи кварталу захищає нацгвардія і спецназ...
спасибо за информацию, а то мучялся а как же там ляшко?
поедет к родителям или нет?
но на йолку или там ярмарку сходит, бо пандемически устал.
а уже потом вытрет харю от оливье и закроется.
уже давно никакой логики в зеленых новостях не ищу...