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Сергія Кучера, екс-голову столичної ДАБІ, підозрюють у використанні службового становища з метою незаконного збагачення

Сергія Кучера, екс-голову столичної ДАБІ, підозрюють у використанні службового становища з метою незаконного збагачення

Зокрема, в постанові Новозаводського районного суду міста Чернігова йдеться, що до протиправного механізму вимагання коштів від забудовників причетний Сергій Кучер (голова столичної ДАБІ 2010-2014 рр.), який через підконтрольну йому ТОВ "Укрконсалтпроектбуд" і "бек-офіс" за адресою м. Київ, вул. Солом'янська, д. 11, здійснював вирішення питань в інтересах забудовників і прикривав одержання неправомірної вигоди працівниками ДАБІ.

Також слідством встановлено, що чинні та колишні чиновники Державної архітектурно-будівельної інспекції, використовуючи підконтрольні комерційні структури, створили злочинне угруповання і видавали дозвільні документи на будівництво і сертифікати готовності введення об'єкта в експлуатацію забудовникам Києва, Київської та інших областей України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що до серпня 2020 року Сергій Кучер обіймав посаду генерального директора будівельної компанії "Edelburg Development", яка здійснює скандальне будівництво на ділянках, які входять в історико-культурні заповідники на вул. Старонаводницькій 42-44 (ЖК "Edeldorf") і Вознесенському узвозі, 28 (ЖК "Поділ Град Vintage").

Сергія Кучера, екс-голову столичної ДАБІ, підозрюють у використанні службового становища з метою незаконного збагачення 01
Сергія Кучера, екс-голову столичної ДАБІ, підозрюють у використанні службового становища з метою незаконного збагачення 02
Сергія Кучера, екс-голову столичної ДАБІ, підозрюють у використанні службового становища з метою незаконного збагачення 03

Київ (19520) корупція (4685) забудова (580) ДАБІ (183)


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Государственная архитектурно - строительная инспекция всегда тупо брала % от квадратных метров объекта НАЛОМ.

Для застройщиков это не секрет - а вот для руководителей страны ? Текли ли эти потоки на самый верх ?
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24.12.2020 10:03 Відповісти
Раньше было 5 долларов метр,теперь,говорят уже 15.
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24.12.2020 10:21 Відповісти
навіщо по одинці їх згадувать? хіба там є хоч один персонаж, що не брав хабарів? то вже хапайте їх усіх разом
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24.12.2020 10:05 Відповісти
ГАСИ - это в принципе коррупционная структура с ног и до головы. Все в стране, кто хоть чем-то занимался в этой жизни, прекрасно это знают. Берёшь руководителей этой конторы, в том числе и на местах, за последние лет 15, сканируешь их декларации, сравниваешь с реальным имуществом и ведёшь за ухо в суд, заодно и бюджет пополнишь конфискациями. Только вот боюсь в суде, они могут встретить своих коллег и молочных братьев по незаконному обогащению
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24.12.2020 10:07 Відповісти
Не может быть!
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24.12.2020 10:09 Відповісти
Київский кучер знайшовся. Чи не родич він, часом це харківському кучеру?
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24.12.2020 10:35 Відповісти
так по заточке видно - ворюга....
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24.12.2020 14:50 Відповісти
 
 