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Новини Коронавірус і карантин
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Сподіваємося укласти контракти на поставку вакцин від коронавірусу до кінця року, - Степанов

Сподіваємося укласти контракти на поставку вакцин від коронавірусу до кінця року, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сподівається до кінця року укласти контракт про постачання вакцини проти коронавірусу в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час брифінгу.

Глава МОЗ зазначив, що зараз основним питанням є термін поставки вакцини в Україну.

"Ми намагаємося, щоб вакцини були якомога раніше поставлені в Україну. Щоб почати цей процес (вакцинації. - ред.) в лютому. Як тільки будуть підписані контракти, а я сподіваюся, що це буде вже цього року, відразу ми повідомимо" , - зазначив міністр.

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Надейся и жди, ковид в переди
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24.12.2020 10:07 Відповісти
Тема производителя вакцины не раскрыта
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24.12.2020 10:08 Відповісти
Под новую ёлку как раз будет вовремя )))
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24.12.2020 10:11 Відповісти
Пусть меньше трындит по телеканалам а работает.
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24.12.2020 10:56 Відповісти
До конца года какого?
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24.12.2020 13:10 Відповісти
 
 