Сподіваємося укласти контракти на поставку вакцин від коронавірусу до кінця року, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сподівається до кінця року укласти контракт про постачання вакцини проти коронавірусу в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час брифінгу.

Глава МОЗ зазначив, що зараз основним питанням є термін поставки вакцини в Україну.

"Ми намагаємося, щоб вакцини були якомога раніше поставлені в Україну. Щоб почати цей процес (вакцинації. - ред.) в лютому. Як тільки будуть підписані контракти, а я сподіваюся, що це буде вже цього року, відразу ми повідомимо" , - зазначив міністр.

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