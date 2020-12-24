ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 162 порушення "тиші", 116 із них на Луганщині

СММ ОБСЄ зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 116 - на Луганщині.

Про це повідомляють у щоденному звіті №305/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 23 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 17 вибухів невизначеного походження, з яких більшість відбулися в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольне уряду, 100 км на південь від Донецька), а також поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька)", - йдеться в звіті.

Зазначають, що за попередній звітний період було зафіксовано 97 порушень режиму припинення вогню, з яких більшість відбулися в районах на північ від Широкиного.

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"У Луганській області Місія зафіксувала 116 порушень режиму припинення вогню (в тому числі 17 вибухів: 16 невизначеного походження і 1 розрив), з яких більшість відбулися в районах на північ від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольне уряду, 60 км на захід від Луганська) та на південь від н. п. Попасна (підконтрольне уряду, 69 км на захід від Луганська), в тому числі 18 черг із гармати бойової машини піхоти", - повідомили в СММ.

У той же час уточнюється, що за попередній звітний період на Луганщині не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Усього після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала принаймні 4444 порушення режиму припинення вогню (зокрема 1981 вибух, 395 невстановлених боєприпасів, 57 спалахів дульного полум'я та 42 освітлювальні ракети, а також 1 969 черг і пострілів).