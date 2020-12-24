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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 162 порушення "тиші", 116 із них на Луганщині

ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 162 порушення

СММ ОБСЄ зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 116 - на Луганщині.

Про це повідомляють у щоденному звіті №305/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 23 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 17 вибухів невизначеного походження, з яких більшість відбулися в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольне уряду, 100 км на південь від Донецька), а також поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька)", - йдеться в звіті.

Зазначають, що за попередній звітний період було зафіксовано 97 порушень режиму припинення вогню, з яких більшість відбулися в районах на північ від Широкиного.

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"У Луганській області Місія зафіксувала 116 порушень режиму припинення вогню (в тому числі 17 вибухів: 16 невизначеного походження і 1 розрив), з яких більшість відбулися в районах на північ від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольне уряду, 60 км на захід від Луганська) та на південь від н. п. Попасна (підконтрольне уряду, 69 км на захід від Луганська), в тому числі 18 черг із гармати бойової машини піхоти", - повідомили в СММ.

У той же час уточнюється, що за попередній звітний період на Луганщині не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Усього після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала принаймні 4444 порушення режиму припинення вогню (зокрема 1981 вибух, 395 невстановлених боєприпасів, 57 спалахів дульного полум'я та 42 освітлювальні ракети, а також 1 969 черг і пострілів).

ОБСЄ (3507) обстріл (28613) Донбас (22356)


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162 стойких прекращения огня. Рикошетов нет, не боевых травм и увечий нет, сдавшихся в плен на почве алкогольного или наркотического опьянения нет. Гавнокомандующий ************ посмотрел в глаза ***** и увидел мир.
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24.12.2020 10:33 Відповісти
Гармата БМП!!! 18 черг! А БМП там не повинно було бути! Чому вона не була знищена? Тому, що "рєжім всєобщєго прєкращєнія огня"?
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24.12.2020 10:34 Відповісти
Как же так? Зеленый кретин ведь лично достиг постоянного прекращения огня...
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24.12.2020 10:35 Відповісти
Зелений кретин сьогодні працюватиме лєнторезом на відкритті нового мосту через Дніпро. Йому не до цього.
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24.12.2020 10:38 Відповісти
Врут и глазом не моргают
https://censor.net/ru/news/3238810/vrag_za_sutki_trijdy_narushil_rejim_tishiny_na_donbasse_primeniv_granatomety_i_krupnokalibernye_pulemety/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75301198
Наше Зе-все не врет. Оно шутит.
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24.12.2020 12:53 Відповісти
Нфчого собі тиша, більше 160 вибухів.
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24.12.2020 14:47 Відповісти
 
 