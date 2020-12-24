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Новини Коронавірус і карантин
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У МВС за добу виявили 266 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Запорізькій і Донецькій областях

У МВС за добу виявили 266 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Запорізькій і Донецькій областях

Станом на ранок четверга виявлено 266 нових випадків зараження коронавірусом серед правоохоронців МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість хворих виявлено у Запорізькій (+17), Донецькій (+18) областях і Києві (+58).

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 2 8590 правоохоронців, одужали - 27 638, помер - 91.

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карантин (18172) МВС (3503) Правоохоронні органи (2708) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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