Китай тимчасово припиняє авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу
Китай тимчасово призупиняє авіасполучення з Великою Британією через новий "британський" штам коронавірусу.
Про це повідомив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З урахуванням особливостей британської мутації вірусу та ефекту, який вона може зробити, Китай, вивчивши методи багатьох інших держав, тимчасово припиняє авіасполучення з Великою Британією", - заявив Ван Веньбінь.
Пекін уважно стежить за розвитком ситуації і внесе корективи залежно від обстановки, додав він.
Новий штам коронавірусу виявили на південному сході Англії у вересні. За даними фахівців британської охорони здоров'я, він на 70% більш заразний, проте поки немає свідчень того, що він більш смертоносний.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.
Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.
На цей момент уже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників з Британії. Водночас Україна поки не буде закривати авіасполучення з Великою Британією.
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То слуги народа вчера были таксистами и базарными хабалками, а сегодня они уже дипломатические представители парламента.
А БЕНЯ СПОКОЙНО , при содействии ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ПРЕМЬЕРА , продолжает возить вирусы из Британии в Украину