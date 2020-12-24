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Новини Коронавірус і карантин
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Китай тимчасово припиняє авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу

Китай тимчасово припиняє авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу

Китай тимчасово призупиняє авіасполучення з Великою Британією через новий "британський" штам коронавірусу.

Про це повідомив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З урахуванням особливостей британської мутації вірусу та ефекту, який вона може зробити, Китай, вивчивши методи багатьох інших держав, тимчасово припиняє авіасполучення з Великою Британією", - заявив Ван Веньбінь.

Пекін уважно стежить за розвитком ситуації і внесе корективи залежно від обстановки, додав він.

Також читайте: Вакцини від COVID-19 дієві і проти "британського" штаму, - Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ

Новий штам коронавірусу виявили на південному сході Англії у вересні. За даними фахівців британської охорони здоров'я, він на 70% більш заразний, проте поки немає свідчень того, що він більш смертоносний.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

На цей момент уже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників з Британії. Водночас Україна поки не буде закривати авіасполучення з Великою Британією.

Автор: 

Велика Британія (5602) карантин (18172) Китай (4619) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Косоокі мразюки.
Плодять заразу по всьому світу!
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24.12.2020 10:32
+1
Тролят
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24.12.2020 10:34
+1
С диппаспортами впустят.
То слуги народа вчера были таксистами и базарными хабалками, а сегодня они уже дипломатические представители парламента.
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24.12.2020 10:44
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Косоокі мразюки.
Плодять заразу по всьому світу!
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24.12.2020 10:32 Відповісти
Смешно)
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24.12.2020 10:33 Відповісти
Тролят
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24.12.2020 10:34 Відповісти
Наші депутани збираються на свята в Британію.
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24.12.2020 10:35 Відповісти
Кто их впустит ? ЕС открыта только для постоянно проживающих там
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24.12.2020 10:39 Відповісти
С диппаспортами впустят.
То слуги народа вчера были таксистами и базарными хабалками, а сегодня они уже дипломатические представители парламента.
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24.12.2020 10:44 Відповісти
С дип паспортами не впустят - нет оснований
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24.12.2020 10:48 Відповісти
Даже Китай прекращает авиасообщение с Британией
А БЕНЯ СПОКОЙНО , при содействии ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ПРЕМЬЕРА , продолжает возить вирусы из Британии в Украину
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24.12.2020 10:37 Відповісти
Уверен, что прекращение сообщения с Китаем в ВБ встретили апплодисментами.
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24.12.2020 10:42 Відповісти
Глядя на график заболеваемости, всё больше убеждаюсь, что китайцам подкинули COVID-19.
Китай тимчасово припиняє авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 4995
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24.12.2020 10:51 Відповісти
Морды китайские подкинули миру заразу и на этом разбогатели в кризис.
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24.12.2020 10:54 Відповісти
А что делать, пандемии бой? Имперский колледж лохонулся.
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24.12.2020 10:57 Відповісти
 
 