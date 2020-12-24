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Степанов про вакцинацію від COVID-19: пріоритетність пенсіонерів можуть змінити залежно від вакцини
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що пенсіонерів рекомендували вакцинувати в першу чергу, але це буде залежати від вакцини.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в першу чергу хочуть вакцинувати людей старше 60 років через ризик розвитку COVID-19 у важких формах і ризик смертності.
"Однак, старший вік як ключовий пріоритет може змінитися на основі остаточної інформації про безпеку, ефективність і переносимість вакцин людьми похилого віку. Це залежить від вакцини, яку ми отримаємо", - зазначив Степанов.
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