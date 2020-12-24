УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5787 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 431 10

Степанов про вакцинацію від COVID-19: пріоритетність пенсіонерів можуть змінити залежно від вакцини

Степанов про вакцинацію від COVID-19: пріоритетність пенсіонерів можуть змінити залежно від вакцини

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що пенсіонерів рекомендували вакцинувати в першу чергу, але це буде залежати від вакцини.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в першу чергу хочуть вакцинувати людей старше 60 років через ризик розвитку COVID-19 у важких формах і ризик смертності.

"Однак, старший вік як ключовий пріоритет може змінитися на основі остаточної інформації про безпеку, ефективність і переносимість вакцин людьми похилого віку. Це залежить від вакцини, яку ми отримаємо", - зазначив Степанов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні планують створити близько 50 центрів вакцинації від COVID-19 і запустити мобільні бригади з імунізації, - Степанов. ВІДЕО

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Пенсионный фонд заказал пенсионеров.
показати весь коментар
24.12.2020 10:42
+5
Американські вакцини пенсіонерам не можна, тільки дупутатам і чиновникам. Пенсіонерам підходить СПУТНИК V
показати весь коментар
24.12.2020 10:45
+3
Они и имели ввиду российскую вакцину для пенсионеров.
показати весь коментар
24.12.2020 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пенсионный фонд заказал пенсионеров.
показати весь коментар
24.12.2020 10:42 Відповісти
Піддослідні миші.
показати весь коментар
24.12.2020 10:43 Відповісти
Американські вакцини пенсіонерам не можна, тільки дупутатам і чиновникам. Пенсіонерам підходить СПУТНИК V
показати весь коментар
24.12.2020 10:45 Відповісти
Они и имели ввиду российскую вакцину для пенсионеров.
показати весь коментар
24.12.2020 10:49 Відповісти
Кому из пенсионеров нафик нужна ихняя вакцина. Так чтобы загнулись раньше времени и пенсий больше не платить. Будут платит только пенсионерам ДНР и ЛНР, как-никак золотой фонд страны, будущее для нынешних корупционеров.
показати весь коментар
24.12.2020 10:48 Відповісти
Wuhan nCoV-2019 SARS Coronaviruses Genomics Fractal Metastructures Evolution and Origins Вам в допомогу. Мені особисто ваша вакцина ДСС!
показати весь коментар
24.12.2020 10:51 Відповісти
Стєпанови ще не підібрали ефективного "новачка" для пенсів, щоб вже надійно їх всіх грохнуть для облегшення тягаря бюджету заради світлого майбутнього держави
показати весь коментар
24.12.2020 11:00 Відповісти
приритетность будут менять в зависимости от стоимости вакцины. Для пенсионеров - только Спутник.
показати весь коментар
24.12.2020 11:46 Відповісти
А шо як правда Спутнік , вони ж ******* на шару.
показати весь коментар
24.12.2020 12:27 Відповісти
В США и Европе начали вакционировать 90 летних, а для украинских 60 летних пенсионеров она не подходит, так как государству придеться платить еще и пенсии.
показати весь коментар
24.12.2020 13:28 Відповісти
 
 