Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань

Офіс президента неправильно розшифрував дані останнього соцопитування "Демініціатив" в частині найбільш значущих подій року.

Про це пише глава фонду Олексій Гарань, передає Цензор.НЕТ.

"23 грудня комунікаційники Офісу Президента, посилаючись на наше з КМІСом опитування, зробили цілу "новину": "Президентська ініціатива "Велике будівництво" стала головною позитивною подією 2020 року". Мовляв, "згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%)". Насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% (!) опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%.

Нехитра математика дає: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснив Гарань.

За словами глави "Демініціатив", реальна думка громадян, як показує опитування, інша - "позитивних подій немає".

"Навіть весняний карантин, який за задумом повинен був врятувати життя і дати владі можливість підготуватися до другої хвилі епідемії, за своїми наслідками і підсумками сприймається негативно", - підкреслює Гарань.

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