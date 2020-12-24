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Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань

Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань

Офіс президента неправильно розшифрував дані останнього соцопитування "Демініціатив" в частині найбільш значущих подій року.

Про це пише глава фонду Олексій Гарань, передає Цензор.НЕТ.

"23 грудня комунікаційники Офісу Президента, посилаючись на наше з КМІСом опитування, зробили цілу "новину": "Президентська ініціатива "Велике будівництво" стала головною позитивною подією 2020 року". Мовляв, "згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%)". Насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% (!) опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%.

Нехитра математика дає: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснив Гарань.

За словами глави "Демініціатив", реальна думка громадян, як показує опитування, інша - "позитивних подій немає".

"Навіть весняний карантин, який за задумом повинен був врятувати життя і дати владі можливість підготуватися до другої хвилі епідемії, за своїми наслідками і підсумками сприймається негативно", - підкреслює Гарань.

Також читайте: 93% українців вважають будівництво доріг найбільш позитивною подією року, - опитування "Демініціатив"

Автор: 

Гарань Олексій (11) Демініціативи (82) опитування (1942) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+47
Что и требовалось доказать.

ЗЕляди просто опять откровенно соврали.

А я все пытался понять, откуда такая численность клинических идиотов могла взяться...
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24.12.2020 10:46
+42
10,5%, а не 93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, ОП манипулирует данными, - директор "Деминициатив" Гарань - Цензор.НЕТ 5315
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24.12.2020 10:44
+34
Поражает другое.

Это ж каким надо быть дегенератом, чтобы не понимать, что эта манипуляция будет опровергнута автором исследований практически сразу?

Хотя после чудесных твитов Мендель, лечащих геморой, бесплодие и безбрачие на расстоянии я уже ничему не удивляюсь.
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24.12.2020 10:51
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Ти ідіот чи просто рускій?
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24.12.2020 11:21 Відповісти
Розумна людина сказала: " Уявіть, що Порошенко, в 2014, всі гроші держави, набрані кредити кинув би не на захист України від фуйла, а на будівництво доріг.
А ВАЗеленський зміг. Замість порятунку українців від економічної кризи та пандемії, всі гроші держави та кредити він злив на "великий дерибан"".
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24.12.2020 11:34 Відповісти
Серйозно? Усі-усі гроші до копійочки? Більше ніц не зосталося?
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24.12.2020 11:39 Відповісти
Та ні. Ще залишив на зарплати собі і друзям, на фінансування ментів, та компесації бені, ахметкці та ригам, за 5 років страждань, від пАпереднІков.
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24.12.2020 13:38 Відповісти
Походу рейтинг с 93% упал до 10% как только украинцы узнали что дороги построенные за их счет будут еще и платными?
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24.12.2020 11:14 Відповісти
Теперь становится понятным, почему проиграл папередник...Опять грабли? Или "заветам - верны"?

П... подписал закон об урегулировании строительства платных дорог

Президент П... подписал закон, который будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии.
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24.12.2020 13:08 Відповісти
При папиреднике хотели отдать дороги в концессию с целью привлечения инвестиций на строительство, то есть схема должна была выглядеть так: передача в концессию - инвестиции - стройка на деньги инвестора - инвестор получает прибыль.

У зебилов все наоборот: стройка на деньги налогоплательщиков - передача в концессию - инвестор получает прибыль (дорога готова, просто рубим денежку) - инвестиции в ремонт (какие нах инвестиции, если лет пять дорога простоит точно, принося бабло, а там можно фирму обанкротить и концы в воду).
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24.12.2020 13:26 Відповісти
Це вже реальніше. Бо українці між холодильником і дорогою, виберуть, як всяка нормальна людина, холодильник.
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24.12.2020 11:19 Відповісти
Вони просто нерозумні! Для чого було брехати про 93%!? Хто повірить в такі проценти!?
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24.12.2020 11:20 Відповісти
Как не крути а украинцев власть обворует и обманет. И все новости которые как бы на первый взгляд власть выкладывает как оптимистические и переможные на самом деле для народа оказываются печальными. Например новость о перемирии, на самом деле привела к отводе ВСУ и здаче врагу десятков населенных пунктов и выплатах миллиардов гривень пенчий сепаратистам. Новость о победе Нафтогаза над Газпромом, кричали что перемога, а в результате тарифы для украинцев на газ подняли в 10 раз. Переможная новость о постройке в Украине ветряных мельницы и солнечных панелей в результате привела к подорожанию електроенергии и урезанию субсидий для самых нищих. Новость о рекордах построеных дорог в результате перешла в новость о введении платных дорог в результате опять же все цены и доставка подорожает как минимум вдвое. и тд. Бандитская власть умеет смазать маслом дерьмо которое она подсовывает простому населению. А туповатое население радуется так как не умеет критически думать.
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24.12.2020 11:22 Відповісти
!!!
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24.12.2020 13:06 Відповісти
Нынешней власти есть у кого учиться! А главное - безнаказанность властей на протяжении 30 лет!
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24.12.2020 14:33 Відповісти
Ъ
Когда вводили акциз на топливо,
То обещали дороги через 10 лет,
В итоге ?
Украина государство Воров и мусоров,
Увы ...
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24.12.2020 11:32 Відповісти
Дороги строились, но почему-то при зебилах подорожали вдвое.
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24.12.2020 13:29 Відповісти
Целый "глава фонда", да еще и "Деминициатив" на полном серьезе рассуждает о полностью манипулятивном и заказном опросе. С таким же успехом он мог порассуждать над фразой: "Ты когда воду из унитаза пьешь, тебе рога мешают?". Судя по унылой морде, чувак просто обиделся, что "опрос" заказали не в его конторе.
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24.12.2020 11:45 Відповісти
Опрос заказали и сделали как раз в его конторе,а если он не захотел так тупо подставляться в угоду зеле,и опроверг унылую зебрехню-его полное право)
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24.12.2020 11:52 Відповісти
Верно. Не внимательно прочитал. Но моего отношения к подобным опросам это не меняет. Это из серии "Вы за мир на Донбасе?"
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24.12.2020 11:59 Відповісти
Интересный опрос, только что посмотрел результаты на их сайте.
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24.12.2020 11:45 Відповісти
АХахаххаха))))))))))
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24.12.2020 12:11 Відповісти
Ну а де посилання на публікацію результатів цього опросу. А то якось бла-бла-бла.
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24.12.2020 12:15 Відповісти
Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснил Гарань. --- математику и Гараню не мешало бы подучить: 11,3*93=1050,9. а вот если поделить на 100, вот тогда уже будет 10,5%.
в остальном правильно.
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24.12.2020 12:24 Відповісти
а если учесть сколько пришло на выборы (30%): 10,5 х 0,3 = 3,5 %
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24.12.2020 13:04 Відповісти
Вообще-то это Вам нужно подучить математику.
11,3% = 0,113 ; 93% = 0,93 ;
0,113 х 0,93 = 0,10509 = 10,5%
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24.12.2020 13:37 Відповісти
вообще-то вам нужно еще и зрение подправить и научиться читать комментарии (а желательно и новость), чтобы понимать ЧТО пишете. потому что я ПРОЦИТИРОВАЛ, а вот вы - интерпретировали по своему.

http://prntscr.com/w93fd4
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24.12.2020 13:40 Відповісти
Нет, это Вам нужно зрение подправить и научится читать свои же комментарии перед отправкой и вдумываться в то что Вы написали. У Гераня то, все правильно. А вот это -"11,3*93=1050,9. а вот если поделить на 100" Ваше выражение каким боком к тому что он написал?.
https://prnt.sc/w93m0g

Но ведь Вам это не важно, главное вставить свои пять копеек и вякнуть абычего с умным видом и поучениями.
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24.12.2020 14:00 Відповісти
а я говорю, вам нужно зрение проверить
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26.12.2020 00:06 Відповісти
Где были слуги, когда стыд, сором раздавали?
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24.12.2020 12:45 Відповісти
Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань - Цензор.НЕТ 2850
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24.12.2020 12:51 Відповісти
Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань - Цензор.НЕТ 7576
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24.12.2020 13:23 Відповісти
Маланський зехер.........
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24.12.2020 13:44 Відповісти
А как же, кiнець епохи брехнi? ((
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24.12.2020 13:58 Відповісти
Вову знову спіймали на брехні.
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24.12.2020 13:58 Відповісти
Шариков пытается управлять страной , а тем временем на конюшне навоз выгребать некому...
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24.12.2020 14:24 Відповісти
Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань - Цензор.НЕТ 4093
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24.12.2020 14:25 Відповісти
инструмент Зели так разболтался, что ударил своего ********* по лбу
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24.12.2020 14:29 Відповісти
Cмерлдючі виродки. Брехати - їх ремесло.
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24.12.2020 14:31 Відповісти
А коли вони правду говорили? Ніколи. Який лохторат, такий презЕдент і його хлів. І нічого, немає ніяких виступів, нарід схавав і гордий за подвиги Голобородька.
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24.12.2020 14:46 Відповісти
Ни дня без зашквара. Зебуины,вам не стыдно за свой выбор?
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24.12.2020 14:59 Відповісти
Не врать зебилы не умеют и не будут. Зебил значит - лжец.
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24.12.2020 17:54 Відповісти
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