Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань
Офіс президента неправильно розшифрував дані останнього соцопитування "Демініціатив" в частині найбільш значущих подій року.
Про це пише глава фонду Олексій Гарань, передає Цензор.НЕТ.
"23 грудня комунікаційники Офісу Президента, посилаючись на наше з КМІСом опитування, зробили цілу "новину": "Президентська ініціатива "Велике будівництво" стала головною позитивною подією 2020 року". Мовляв, "згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%)". Насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% (!) опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%.
Нехитра математика дає: 11,3% х 93% = 10,5%", - пояснив Гарань.
За словами глави "Демініціатив", реальна думка громадян, як показує опитування, інша - "позитивних подій немає".
"Навіть весняний карантин, який за задумом повинен був врятувати життя і дати владі можливість підготуватися до другої хвилі епідемії, за своїми наслідками і підсумками сприймається негативно", - підкреслює Гарань.
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А ВАЗеленський зміг. Замість порятунку українців від економічної кризи та пандемії, всі гроші держави та кредити він злив на "великий дерибан"".
П... подписал закон об урегулировании строительства платных дорог
Президент П... подписал закон, который будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии.
У зебилов все наоборот: стройка на деньги налогоплательщиков - передача в концессию - инвестор получает прибыль (дорога готова, просто рубим денежку) - инвестиции в ремонт (какие нах инвестиции, если лет пять дорога простоит точно, принося бабло, а там можно фирму обанкротить и концы в воду).
Когда вводили акциз на топливо,
То обещали дороги через 10 лет,
В итоге ?
Украина государство Воров и мусоров,
Увы ...
в остальном правильно.
11,3% = 0,113 ; 93% = 0,93 ;
0,113 х 0,93 = 0,10509 = 10,5%
http://prntscr.com/w93fd4
https://prnt.sc/w93m0g
Но ведь Вам это не важно, главное вставить свои пять копеек и вякнуть абычего с умным видом и поучениями.