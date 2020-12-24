У ВООЗ побоюються нових мутацій COVID-19: украй важливо адаптувати системи тестування до мутованого вірусу

У Європейському бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликали країни регіону проявити пильність у зв'язку з виявленням у Великій Британії нового варіанту коронавірусу -SARS-CoV-2. Експерти ВООЗ не виключають, що "британський штам" - це лише перша ластівка. Вони побоюються появи численних нових мутацій вірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.

Учені в Сполученому Королівстві, як повідомляє британська влада, в терміновому порядку проводять низку додаткових епідеміологічних та вірусологічних досліджень із метою подальшого визначення наслідків будь-якої зміни у властивостях вірусу, в тому числі в плані його передачі, тяжкості перебігу захворювання, імунної відповіді організму або ефективності вакцини.

"Новому варіанту вірусу, виявленому в Сполученому Королівстві, притаманні кілька комбінацій мутацій, особливо в гені S, і спостерігаються перші ознаки того, що цей варіант, ймовірно, може легше передаватися від людини людині", - наголошується в заяві ВООЗ.

Його автори зазначають, що сьогодні вкрай важливо адаптувати системи тестування до мутованого вірусу.

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Експерти ВООЗ поки не можуть сказати, чи буде нова вакцина ефективною проти нового штаму, виявленого у Великій Британії. Вони закликають дочекатися результатів дослідження вчених.

У ВООЗ вважають, що подальша циркуляції вірусу COVID-19, найімовірніше, "призведе з часом до появи численних нових мутацій". Саме тому експерти закликають своєчасно виявляти будь-які нові варіанти вірусу і, зокрема, збільшити обсяги секвенування вірусів SARS-CoV-2, обмінюватися даними про їх послідовність на міжнародному рівні і повідомляти про випадки виявлення мутацій.

"Дуже важливо зупинити поширення вірусу біля його джерела. Необхідно залишити в силі всі основні санітарно-протиепідемічні та обмежувальні заходи, які довели свою ефективність", - наголошують у ВООЗ.

Експерти організації впевнені, що чим більше людей пройдуть вакцинацію, тим більшою мірою знизиться циркуляція вірусу, а внаслідок цього зменшиться і потенційна можливість появи нових мутацій і варіантів.

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