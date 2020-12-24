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Новини Коронавірус і карантин
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У ВООЗ побоюються нових мутацій COVID-19: украй важливо адаптувати системи тестування до мутованого вірусу

У ВООЗ побоюються нових мутацій COVID-19: украй важливо адаптувати системи тестування до мутованого вірусу

У Європейському бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликали країни регіону проявити пильність у зв'язку з виявленням у Великій Британії нового варіанту коронавірусу -SARS-CoV-2. Експерти ВООЗ не виключають, що "британський штам" - це лише перша ластівка. Вони побоюються появи численних нових мутацій вірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.

Учені в Сполученому Королівстві, як повідомляє британська влада, в терміновому порядку проводять низку додаткових епідеміологічних та вірусологічних досліджень із метою подальшого визначення наслідків будь-якої зміни у властивостях вірусу, в тому числі в плані його передачі, тяжкості перебігу захворювання, імунної відповіді організму або ефективності вакцини.

"Новому варіанту вірусу, виявленому в Сполученому Королівстві, притаманні кілька комбінацій мутацій, особливо в гені S, і спостерігаються перші ознаки того, що цей варіант, ймовірно, може легше передаватися від людини людині", - наголошується в заяві ВООЗ.

Його автори зазначають, що сьогодні вкрай важливо адаптувати системи тестування до мутованого вірусу.

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Експерти ВООЗ поки не можуть сказати, чи буде нова вакцина ефективною проти нового штаму, виявленого у Великій Британії. Вони закликають дочекатися результатів дослідження вчених.

У ВООЗ вважають, що подальша циркуляції вірусу COVID-19, найімовірніше, "призведе з часом до появи численних нових мутацій". Саме тому експерти закликають своєчасно виявляти будь-які нові варіанти вірусу і, зокрема, збільшити обсяги секвенування вірусів SARS-CoV-2, обмінюватися даними про їх послідовність на міжнародному рівні і повідомляти про випадки виявлення мутацій.

"Дуже важливо зупинити поширення вірусу біля його джерела. Необхідно залишити в силі всі основні санітарно-протиепідемічні та обмежувальні заходи, які довели свою ефективність", - наголошують у ВООЗ.

Експерти організації впевнені, що чим більше людей пройдуть вакцинацію, тим більшою мірою знизиться циркуляція вірусу, а внаслідок цього зменшиться і потенційна можливість появи нових мутацій і варіантів.

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Велика Британія (5602) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Эфиоп с этой прибыльной темы слезать не собирается.
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24.12.2020 10:48
+2
Запаритесь створювати вакцини для нових мутацій.
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24.12.2020 10:45
+1
А смысл чота адаптировать, если существующие вакцЫны справляются с новыми штампами вириса? ну покажет тест, шо вирус мутировавший и что с того?
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24.12.2020 10:45
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Запаритесь створювати вакцини для нових мутацій.
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24.12.2020 10:45 Відповісти
Проте не запаряться тести під всі шмарклі підганяти.
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24.12.2020 11:40 Відповісти
А смысл чота адаптировать, если существующие вакцЫны справляются с новыми штампами вириса? ну покажет тест, шо вирус мутировавший и что с того?
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24.12.2020 10:45 Відповісти
Бдительность! Это наше все! Будьте бдительными! ВООЗ проявляет бдительность!
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24.12.2020 10:48 Відповісти
Эфиоп с этой прибыльной темы слезать не собирается.
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24.12.2020 10:48 Відповісти
А Степанов, а Ляшко?
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24.12.2020 10:58 Відповісти
Эту тему хотят сделать перманентной, старания фейко-СМИ вышли на запредельный уровень.
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24.12.2020 11:55 Відповісти
Бедные врачи. Как они эту муть читают, если еще читают, особенно те, кому не доплачивают.
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24.12.2020 11:33 Відповісти
Хотите здоровья людям - платите им деньги, а не колите чёрти-что.
Будут деньги - будет и иммунитет от всех мутаций.
Раньше хитрых хуцпоманов-вакцинаторов изгоняли и мутации на этом заканчивались.
А то разгулялись уже.
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24.12.2020 11:55 Відповісти
 
 