Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу до 31 грудня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"24.12.2020 повернуто з підписом від президента", - йдеться в інформації про проходження цього закону.

Законопроєктом пропонується пролонгувати дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2021 року включно.

Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введений з дня набрання чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.

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Законопроєкт продовжує на рік можливість тимчасового введення особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був прийнятий Верховною Радою у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Нагадаємо, 15 грудня Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.