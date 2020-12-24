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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу до 31 грудня 2021 року

Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу до 31 грудня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"24.12.2020 повернуто з підписом від президента", - йдеться в інформації про проходження цього закону.

Законопроєктом пропонується пролонгувати дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2021 року включно.

Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введений з дня набрання чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.

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Законопроєкт продовжує на рік можливість тимчасового введення особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був прийнятий Верховною Радою у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Нагадаємо, 15 грудня Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.

Автор: 

закон (2833) Зеленський Володимир (23927) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+5
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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24.12.2020 10:58
+3
Полный карантин на линии разграничения до момента полной передачи всей границы с РФ под контроль Украины для выполнения всех санитарных и карантинных мер.
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24.12.2020 11:00
+3
жаль, что у украинского президента немного не хватило знания свалить все содержание донбаса и крыма на плечи оккупантов... содержание от зарплат и пенсий до продуктов питания, одновременно закрыв въезд в Украину лугандонодаунбасовцев...
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24.12.2020 11:01
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Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
показати весь коментар
24.12.2020 10:58 Відповісти
Полный карантин на линии разграничения до момента полной передачи всей границы с РФ под контроль Украины для выполнения всех санитарных и карантинных мер.
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24.12.2020 11:00 Відповісти
Момента передачи контроля над границей не будет. Это замороженное Приднестровье 2. Нам не быть с Донбассом,пока мы не откажемся от ЕС и НАТО. Это условие России.
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24.12.2020 11:13 Відповісти
Значит - полный карантин, пусть их лечит, кормит и дает пенсии Россия.
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24.12.2020 11:30 Відповісти
жаль, что у украинского президента немного не хватило знания свалить все содержание донбаса и крыма на плечи оккупантов... содержание от зарплат и пенсий до продуктов питания, одновременно закрыв въезд в Украину лугандонодаунбасовцев...
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24.12.2020 11:01 Відповісти
не хватило знания или желания? Действительно какого хрена мы должны выплачивать им пенсию, если они ничего не делают для своего освобождения??? Надо было выбирать радикала Ляшко-он бы им вместо пенсии дал хер на всю морду! А на восстановление им электро-водо-и газопроводов сколько Украина затрачивает после их бомбежек?!! Прежде всего нашим не хватает чувства патриотизма!
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24.12.2020 11:28 Відповісти
так держать! Ляшко наш президент!
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24.12.2020 12:22 Відповісти
Нафига оно нужно? У наших корупционеров вся надежда на сепаратистов. Они понимают, что долго им в стране не удержаться.
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24.12.2020 11:13 Відповісти
згоден на 100%
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24.12.2020 11:22 Відповісти
Підпиши, с.ка, наказ про свій імпічмент, зрадник туїв, заодно забирай з собою своїх зелених чоловічків за грати, щоб не сумувати.
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24.12.2020 11:30 Відповісти
Який їм особливий статус? Вони сами покликали війну та окупантів на свою землю.
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24.12.2020 11:40 Відповісти
Найкращий "особливий статус", це зона, там це слово для всіх рідне.
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24.12.2020 12:29 Відповісти
 
 