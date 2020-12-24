Вітренко на початку січня презентує шляхи виходу "зеленої" енергетики з кризи, - Шмигаль

Виконувач обовязків міністра енергетики України Юрій Вітренко має презентувати шляхи виходу зеленої енергетики з боргової кризи на початку січня 2021 року.

Відповідне доручення Вітренку на засіданні уряду дав премєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Частково це питання буде вирішуватися за рахунок випуску зелених бондів, а стосовно інших механізмів закриття заборгованостей — я попрошу в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка підготувати протягом 10 днів відповідне програмне бачення. А потім надати його на розгляд Кабінету міністрів та народному депутату України (Олексієві Гончаренку – ред.)", - сказав Шмигаль 23 грудня.

Таку заяву глава уряду зробив після питання нардепа Олексія Гончаренка, який під час засідання уряду запитав прем'єр-міністра про виконання зобов'язань, які взяла на себе держава щодо виробників чистої енергії з відновлюваних джерел.

Йдеться про закриття 40% боргів у цьому році, іншої частини в наступному і закладення не менш як 20% компенсанції в держбюджеті наступного року.

Нагадаємо, в листопаді посли 11 країн направили листа до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою виконати умови меморандуму між урядом та інвесторами в "зелену" енергетику, в якому вказаний чіткий графік погашення заборгованості за вироблену зелену енергетику. Інвестори були стурбовані тим, що ДП "Гарантований покупець" не виконує своїх зобов'язань відновити повні та своєчасні платежі виробникам відновлюваних джерел енергії та розпочати погашення накопиченого боргу ДП до кінця 2020 року. Посли зазначали, що невиконання владою своїх зобов'язань негативно вплине на діловий та інвестиційний клімат в Україні.

На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, Кабмін не заклав у держбюджет на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.