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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до ранку

Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до ранку

Кабінет Міністрів України дозволив ресторанам і кафе працювати до 7:00 в новорічну ніч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня уряд вніс постановою №1301 від 23 грудня. Зазначимо, що на засіданні 9 грудня Кабмін дозволив закладам громадського харчування продовжити роботу в новорічну ніч до 1:00.

В інший час дії карантину, продовженого до кінця лютого, робота закладів громадського харчування заборонена з 23:00 до 7:00 наступного дня. А в період більш суворого карантину з 8 по 24 січня включно ресторани і кафе зможуть працювати лише на винос за адресною доставкою.

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Тоді ж, 9 грудня, Кабмін продовжив національний карантин до 28 лютого 2021 року, але вніс до списку обмежень зміни, наприклад, дозволив роботу закладів громадського харчування до 23:00 із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00 (зараз вони працюють до 22:00 ). З 8-го по 24 січня в Україні діятимуть посилені обмеження, так званий карантин зимових канікул, у цей період заборонять роботу:

- ресторанів, кафе, барів, крім доставки і замовлень на винос;
- театрів, кінотеатрів, спортзалів, магазинів непродовольчих товарів, торгово-розважальних центрів (у ТРЦ буде дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);
- всіх закладів освіти, крім дитсадків.

Також читайте: Ляшко пояснив, чому не обмежили ярмарки та новорічні ялинки: Люди мають відпочити від пандемічної втоми, а після цього ми закриємося

Автор: 

Кабмін (14103) карантин (18172) Новий рік (551) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
А в Польше комендантский час. И почему они живут лучшие нас?
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24.12.2020 10:58
+7
Он не об этом говорит. Он говорит, что в Польше порядка больше чем у нас. По этому и живут лучше нас. И на работу к ним едем мы, а не они к нам. Уразумєл, мля?
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24.12.2020 11:17
+5
дебилы
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24.12.2020 12:00
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А в Польше комендантский час. И почему они живут лучшие нас?
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24.12.2020 10:58 Відповісти
Вам совершенно ничего не мешает объявить персональный комендантский час (можно круглосуточный) и успокоиться. Ковид к вам не пройдёт!
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24.12.2020 10:59 Відповісти
Он не об этом говорит. Он говорит, что в Польше порядка больше чем у нас. По этому и живут лучше нас. И на работу к ним едем мы, а не они к нам. Уразумєл, мля?
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24.12.2020 11:17 Відповісти
То есть, чтобы не сделали поляки мы тоже должны за ними подтягиваться? Вон они недавно аборты запретили, всех женщин детородного возраста раком поставили, так нам что, за ними повторить? Господи, какой вы никчемный и "меншовартий".
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24.12.2020 11:22 Відповісти
Тусовщик? Я не говорил, что нужно как попугаям повторять. Но у нас положение с заболеваемостью на КОВИД не лучше чем у поляков. По этому должны вводиться дополнительные меры. А мы наоборот, главное потусоваться, а там будь что будет, да? Все ездят в общественном транспорте с маской на бороде и всех всё устраивает. Делаем только видимость, всем похеру на всё. По этому так и живем. Вот я о чем! Уразумел?
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24.12.2020 11:37 Відповісти
Веруешь в Ковид? Значит игнорируешь здравый смысл. Натяни маску, две маски и памперс и Ковид тебя не тронет.
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24.12.2020 11:42 Відповісти
Я переболел КОВИДом. Так, что на своей шкуре знаю, что это такое. По этому и возмущаюсь...
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24.12.2020 11:58 Відповісти
Ну и что? Я переболел Ковидом еще в марте, тут весь Форум свидетели. Знаю по своей шкуре что это все обыкновенный насморк и более ничего. А чего ты так? Никогда в жизни темпереатуры с насморком не было?
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24.12.2020 15:37 Відповісти
Не спілкуйтеся з дебілом - могила і тане виправить...
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24.12.2020 15:43 Відповісти
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24.12.2020 15:44 Відповісти
Как насчет брать лучшее, избегая плохого?
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24.12.2020 11:42 Відповісти
Тут сперва нужно отделить мухи от котлет. что хорошее а что плохое?
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24.12.2020 11:45 Відповісти
А шведи живуть значно краще за поляків
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24.12.2020 11:19 Відповісти
Дожали...... Теперь ждем массового мора. В Харькове это наложится на последствия похорон Кернеса и тогда.....Короче , с точки зрения верующих в Пресвятой Ковид, мы все к числу 14ому умрем.
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24.12.2020 10:58 Відповісти
Старина Дарвин-аплодирует стоя.
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24.12.2020 11:06 Відповісти
Что то мне кажется в случае с Ковидом Дарвин вроде как замахался уже аплодировать. Сколько можно! То но аплодировал белорусам и шведам, то , в сентябре, одесситам и жителям Днепра. Ну и что он нааплодировал? Шиш да кумыш?
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24.12.2020 11:25 Відповісти
Сначала было нельзя, потом до 23.00, потом до 1.00, теперь до 7.00... Кабинет министров! За неделю! Прорыв! ...Это если без мата...
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24.12.2020 11:10 Відповісти
есть анекдот на эту тему. Чувак спрашивает приятеля: ну что, был у врача? - Был, и он мне всё запретил. Курить, бухать, жрать...
Так как же ты жить будешь? А пофиг, я дал ему 100 баксов и он мне всё разрешил.
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24.12.2020 11:11 Відповісти
если толпа народа и так бухала в одном помещении, так "какаяразница" уже до часу ночи или до семи утра, тут уже ничего не изменится
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24.12.2020 11:18 Відповісти
гуляй босота
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24.12.2020 11:20 Відповісти
Правильне рішення
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24.12.2020 11:20 Відповісти
Гуляй ВЕЛЮР !!!
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24.12.2020 11:20 Відповісти
можно подумать что кто то послушался бы этот какой то кабмин.
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24.12.2020 11:33 Відповісти
А смысл тогда был всех запретов, карантинов, и пр "до", если "когда очень нужно, то можно"?
"Тут играем, тут не играем, черкать не надо, ноты чужие, почему надо черкать?"
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24.12.2020 11:40 Відповісти
А в 7-00 1-го января открытие...так что работа круглосуточно..
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24.12.2020 11:58 Відповісти
У-Р-А У-Р-А У-Р-А МОЖНА НАБУХАТЬСЯ ДОХЕРА!
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24.12.2020 12:00 Відповісти
дебилы
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24.12.2020 12:00 Відповісти
в Польше под новый год комендантский час вводят что б поменьше шлялись, а в Украине пей гуляй до утра - разноси заразу кто еще не болел! Я ВОТ НЕ ПОЙМУ НАШЕ "ПРАВИТЕЛЬСТВО" - ЭТО ТРУСОСТЬ ИЛИ ТУПОСТЬ? ИЛИ "ДВА В ОДНОМ"??
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24.12.2020 12:13 Відповісти
Три в одном, там еще и пофигизм полный.
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24.12.2020 12:38 Відповісти
Не кабмин же будет помирать без кислорода от ковида, ему пофиг, гуляйте, ГОСПОДА!🙂
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24.12.2020 12:37 Відповісти
Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до ранку - Цензор.НЕТ 8690 \\
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24.12.2020 13:07 Відповісти
"оне сами не знають чего оне хочут.." (-с)
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24.12.2020 13:15 Відповісти
 
 