Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до ранку

Кабінет Міністрів України дозволив ресторанам і кафе працювати до 7:00 в новорічну ніч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня уряд вніс постановою №1301 від 23 грудня. Зазначимо, що на засіданні 9 грудня Кабмін дозволив закладам громадського харчування продовжити роботу в новорічну ніч до 1:00.

В інший час дії карантину, продовженого до кінця лютого, робота закладів громадського харчування заборонена з 23:00 до 7:00 наступного дня. А в період більш суворого карантину з 8 по 24 січня включно ресторани і кафе зможуть працювати лише на винос за адресною доставкою.

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Тоді ж, 9 грудня, Кабмін продовжив національний карантин до 28 лютого 2021 року, але вніс до списку обмежень зміни, наприклад, дозволив роботу закладів громадського харчування до 23:00 із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00 (зараз вони працюють до 22:00 ). З 8-го по 24 січня в Україні діятимуть посилені обмеження, так званий карантин зимових канікул, у цей період заборонять роботу:

- ресторанів, кафе, барів, крім доставки і замовлень на винос;

- театрів, кінотеатрів, спортзалів, магазинів непродовольчих товарів, торгово-розважальних центрів (у ТРЦ буде дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);

- всіх закладів освіти, крім дитсадків.

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