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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 У Києві померли 23 людини, виявлено 1377 випадків, серед захворілих 36 медиків, - Кличко

За добу від COVID-19 У Києві померли 23 людини, виявлено 1377 випадків, серед захворілих 36 медиків, - Кличко

За минулу добу, 23 грудня, в столиці України зафіксовано 1377 випадків виявлення COVID-19. При цьому одужали 833 мешканці Києва.

Про це усвоєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, за минулу добу через коронавірус у Києві померло 23 людини.

"Захворіли: 796 жінок віком від 18 до 87 років, 530 чоловіків віком від 18 до 95 років, 29 дівчаток від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 10 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 36 медиків", - уточнив Кличко.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання вчора виявили в Дарницькому районі - 275, у Дніпровському - 212 та в Деснянському районі - 200 випадків.

При цьому, за даними Кличка, підтверджених випадків захворювання на сьогодні в столиці вже 105 040, всього за період пандемії через коронавірус у Києві зафіксовано 1802 летальні випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у світі виявили 683,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 79 млн. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19524) Кличко Віталій (3515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, выявлено 1 377 случаев, среди заболевших 36 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 3308
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24.12.2020 11:02 Відповісти
 
 