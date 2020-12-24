За добу від COVID-19 У Києві померли 23 людини, виявлено 1377 випадків, серед захворілих 36 медиків, - Кличко
За минулу добу, 23 грудня, в столиці України зафіксовано 1377 випадків виявлення COVID-19. При цьому одужали 833 мешканці Києва.
Про це усвоєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, за минулу добу через коронавірус у Києві померло 23 людини.
"Захворіли: 796 жінок віком від 18 до 87 років, 530 чоловіків віком від 18 до 95 років, 29 дівчаток від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 10 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 36 медиків", - уточнив Кличко.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання вчора виявили в Дарницькому районі - 275, у Дніпровському - 212 та в Деснянському районі - 200 випадків.
При цьому, за даними Кличка, підтверджених випадків захворювання на сьогодні в столиці вже 105 040, всього за період пандемії через коронавірус у Києві зафіксовано 1802 летальні випадки.
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