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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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У Канаді в день збиття літака МАУ в Ірані вшановуватимуть пам'ять жертв авіакатастроф

У Канаді в день збиття літака МАУ в Ірані вшановуватимуть пам'ять жертв авіакатастроф

Канадський уряд оголосив 8 січня Національним днем пам'яті жертв авіакатастроф. У цей день в Ірані був збитий український літак, унаслідок чого загинули 176 осіб, серед яких були громадяни Канади.

Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на своєму офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Ця національна трагедія є однією з найстрашніших втрат канадських життів в історії цивільної авіації, і як країна майже через рік ми продовжуємо пам'ятати тих, хто загинув, і солідарні з людьми, яких вони любили. Ми також продовжуємо домагатися всебічного і достовірного пояснення з боку іранського режиму щодо цієї трагічної події, і ми будемо продовжувати наполягати на повній відповідальності", - заявив Трюдо.

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.

Іран (2044) літак (2909) розбиття (296)


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Ждем реакции украинского МИД. Объявим и у себя ?
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24.12.2020 11:11 Відповісти
а зачем?
Просто фото посмотреть где Зеля с Трампом - ЭТО о ком то скорбить будет? зашуганный клоун сидит возле рыжего клоуна.
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24.12.2020 11:17 Відповісти
Мохнарылые бармалеи до сих пор еще не наказаны, но уже отказываются выплачивать компенсации.
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24.12.2020 11:16 Відповісти
там походу в экипаже "ТОР"-а, завалялись пара бутылок и матрешка. Две ракеты уроды выпустили, "аналоговженет". мрази гебняцкие.
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24.12.2020 11:19 Відповісти
ЛУЧШЕ ОДНОГО ЗЛОГО ИРАНЦА ПРИНОСИТЬ В ЖЕРТВУ КАЖДЫЙ ГОД !!!
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24.12.2020 12:20 Відповісти
"Вранці 11 січня https://censor.net/ua/news/3169329/iran_vyznav_scho_zbyv_litak_mau, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими." - двома ракетами з малим інтервалом? Це ви своїм пейсатим браттям розкажіть! Бєні напґімєґ.
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24.12.2020 15:18 Відповісти
 
 