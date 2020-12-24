У Канаді в день збиття літака МАУ в Ірані вшановуватимуть пам'ять жертв авіакатастроф

Канадський уряд оголосив 8 січня Національним днем пам'яті жертв авіакатастроф. У цей день в Ірані був збитий український літак, унаслідок чого загинули 176 осіб, серед яких були громадяни Канади.

Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на своєму офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Ця національна трагедія є однією з найстрашніших втрат канадських життів в історії цивільної авіації, і як країна майже через рік ми продовжуємо пам'ятати тих, хто загинув, і солідарні з людьми, яких вони любили. Ми також продовжуємо домагатися всебічного і достовірного пояснення з боку іранського режиму щодо цієї трагічної події, і ми будемо продовжувати наполягати на повній відповідальності", - заявив Трюдо.

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.