Нові реформи в містобудуванні призведуть до зростання корупції, - ексглава ДАБІ Кудрявцев

Представники уряду, реформуючи Держархбудінспекцію, фактично відкотили всі зміни назад, що може призвести до зростання корупції в містобудуванні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці в мережі Facebook ексглава Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев.

"За 10 місяців урядові горе-реформатори не зробили основного: не узгодили системні законодавчі ініціативи. ДАБІ (яку збиралися розформувати) насправді монопольно зосередила в центральному апараті у Києві видачу всіх документів дозвільного характеру в будівництві на всі об’єкти в України. Жоден дозвіл не видається без корупційної складової. Більше того, такі дозволи видаються на об’єкти, що зводяться з порушенням містобудівної документації та державних будівельних норм, а потім безпроблемно приймаються в експлуатацію. Контроль в будівництві, в тому числі, й для сільських, селищних та міських органів держархбудконтролю, було просто припинено. Наслідки, на жаль, передбачити легко: погіршення якості новобудов та чергові будівельні скандали. І тяжкий удар по реформі децентралізації, адже місцеві органи влади не зможуть здійснювати контроль над будівництвом", - йдеться в повідомленні.

Кудрявцев зазначив, що "порівняно з ДАБІ, яка була центральним органом, уряд вирішив додати сумнівну новацію - створення інституту "приватного" контролю в будівництві".

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"На попелищі проваленої реформи урядові чиновники намагаються побудувати новий картковий будиночок: мовляв, давайте ліквідуємо створені у березні 2020 року ДІМ та Держсервісбуду (орган з техрегулювання вже ліквідований). І утворимо один центральний орган виконавчої влади на їх заміну… Але практика показує: хто платить, той і замовляє музику. Архітектори проєктують, що забажає замовник, експертиза не помічає порушень у проєктній документації, авторський та технічний нагляд доволі часто здійснюються формально… І якщо "приватний контроль" буде закріплений у законодавстві, всі великі девелопери негайно відкрито обзаведуться кишеньковими "приватними" інспекціями. Відповідно до ст. 42 Конституції України, саме держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт. Тому є ризики визнання неконституційним запровадження "приватного" контролю, а це лише поглибить існуючу кризу... І ще одна ідея: здійснення реєстраційних та дозвільних функцій пропонується передати… нотаріусам… Це може призвести до будівництва там, де таке будівництво здійснюватися апріорі не може", - наголосив ексглава ДАБІ.

Крім того, Кудрявцев звернув увагу на зростання корупції в містобудуванні.

"За 10 місяців число органів мінялося: один, три, два, тепер буде знову один. Але одне залишалося незмінним – послідовне зростання корупції в архітектурно-будівельному контролі. І що буде за наступні пів року, які необхідні для розроблення урядом та ухвалення законодавчих змін та підзаконних нормативно-правових актів? Відповідь, на жаль, очевидна – крастимуть ще більше. І це призведе до повної втрати державою контролю над містобудівною ситуацією", - підсумував Кудрявцев.

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