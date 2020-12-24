Голова Нацполіції Клименко про створення нових "кущових підрозділів": ми вже відібрали близько 80% керівників

У Нацполіції буде створено 122 "кущових" підрозділи, які будуть охоплювати 119 районів після укрупнення їх унаслідок адміністративно-територіальної реформи. Зараз проводиться відбір керівників та їх підготовка.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Харків розбили на три управління, а Одесу - на два. Зараз проводимо відбір нових керівників і низку тренінгів із їх підготовки, після яких будемо розглядати доцільність призначення того чи іншого поліцейського на конкретний "кущовий" підрозділ. Такий підрозділ охоплює 4-6 нинішніх районів", - зазначив Клименко.

Він також додав, що невдовзі публічно буде представлена ​​"дорожня карта" з подробицями. "Вона готова на 98%. Близько 80% керівників ми вже відібрали. Ці люди отримають додаткові функції, а разом із ними - більше відповідальності", - наголосив він.

За його словами, плануючи роботу поліції, оцінили роботу кожного підрозділу, кожного співробітника поліції, визначили дальність і час реагування на заяви громадян. "Хочемо зменшити час приїзду поліції. Зараз, ви знаєте, в сільській місцевості на це відводиться 20-23 хвилини, в місті - 7-10. Переконаний, що люди відчують зміни в роботі поліцейських. А в сільській місцевості як мінімум офіцер громади буде на місці відразу ж, тому що він живе в цьому ж населеному пункті", - повідомив голова Нацполіції.

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Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ Клименко заявляв, що при формуванні нової структури враховуються кількість населених пунктів і відстань між ними, а також чисельність і щільність населення на території обслуговування. А в підпорядкування "кущових" підрозділів будуть входити ті невеликі підрозділи поліції, які на сьогодні є відділеннями.

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