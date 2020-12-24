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Голова Нацполіції Клименко про створення нових "кущових підрозділів": ми вже відібрали близько 80% керівників

Голова Нацполіції Клименко про створення нових

У Нацполіції буде створено 122 "кущових" підрозділи, які будуть охоплювати 119 районів після укрупнення їх унаслідок адміністративно-територіальної реформи. Зараз проводиться відбір керівників та їх підготовка.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Харків розбили на три управління, а Одесу - на два. Зараз проводимо відбір нових керівників і низку тренінгів із їх підготовки, після яких будемо розглядати доцільність призначення того чи іншого поліцейського на конкретний "кущовий" підрозділ. Такий підрозділ охоплює 4-6 нинішніх районів", - зазначив Клименко.

Він також додав, що невдовзі публічно буде представлена ​​"дорожня карта" з подробицями. "Вона готова на 98%. Близько 80% керівників ми вже відібрали. Ці люди отримають додаткові функції, а разом із ними - більше відповідальності", - наголосив він.

За його словами, плануючи роботу поліції, оцінили роботу кожного підрозділу, кожного співробітника поліції, визначили дальність і час реагування на заяви громадян. "Хочемо зменшити час приїзду поліції. Зараз, ви знаєте, в сільській місцевості на це відводиться 20-23 хвилини, в місті - 7-10. Переконаний, що люди відчують зміни в роботі поліцейських. А в сільській місцевості як мінімум офіцер громади буде на місці відразу ж, тому що він живе в цьому ж населеному пункті", - повідомив голова Нацполіції.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ Клименко заявляв, що при формуванні нової структури враховуються кількість населених пунктів і відстань між ними, а також чисельність і щільність населення на території обслуговування. А в підпорядкування "кущових" підрозділів будуть входити ті невеликі підрозділи поліції, які на сьогодні є відділеннями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З ночі неділі поліція фіксує так звані "каруселі" на місцевих виборах, - глава Нацполіції Клименко

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в кустах ховаться проще, чем где либо - це есть вечная громадянська мудрость
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24.12.2020 11:35 Відповісти
"кустовые подразделения"?
Я припоминаю только один тип "кустовых подразделений" -
это жирные пьяные гаишники сидевшие по кустам у трасс и доившие наивных водителей.
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24.12.2020 11:36 Відповісти
- Самое главное, - говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», - это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного. (с)
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24.12.2020 11:53 Відповісти
Я вибачаюсь а як ці кущі пов'язані з демократією? Їх начальників не вибирають на виборах як шерифів, а їх назначають ті хто проліз на верх завдякі хабарям, замовним справам, підтиранням кримінальних справ. Тому без захисту хоч би виборами це все можна назвати поліційним самодурством глибинної країни. Оскільки ні міліція ні нацгвардія не ********* а лише проїдають кошти з народного бюджету, тому ці ініціативи потрібно придушити в корені. А людям дозволити мати зброю за законами штаів Мічіган, Кароліни, Техасу Джоржії. а не займатись фарисейством і демагогією від мусорні.
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24.12.2020 11:47 Відповісти
внутрені органи будуть захищати мене за кустом
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24.12.2020 11:48 Відповісти
По кустам с радаром и полосатой ложкой? .
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24.12.2020 12:02 Відповісти
 
 