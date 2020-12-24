"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коли Росія усвідомить неминучість незалежності України, суверенітету України, можна перейти до принципу співіснування.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ

"Я вважаю, що короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування. Зараз війна - це факт. Ми мусимо припинити війну, повернути мир в Україні та відновити територіальну цілісність. Але ми розуміємо, що Росія від цього не зміниться, навіть коли ми досягнемо цього результату. І стратегічні цілі Росії щодо України залишаться без змін, а це деструктивні цілі. Тому вихід на принцип мирного співіснування відповідав інтересам України", - зазначив міністр.

За словами глави МЗС, "коли Росія усвідомить неминучість незалежності України, суверенітету України", можна перейти до принципу співіснування.

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