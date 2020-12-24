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"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коли Росія усвідомить неминучість незалежності України, суверенітету України, можна перейти до принципу співіснування.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ

"Я вважаю, що короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування. Зараз війна - це факт. Ми мусимо припинити війну, повернути мир в Україні та відновити територіальну цілісність. Але ми розуміємо, що Росія від цього не зміниться, навіть коли ми досягнемо цього результату. І стратегічні цілі Росії щодо України залишаться без змін, а це деструктивні цілі. Тому вихід на принцип мирного співіснування відповідав інтересам України", - зазначив міністр.

За словами глави МЗС, "коли Росія усвідомить неминучість незалежності України, суверенітету України", можна перейти до принципу співіснування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без стратегії стосовно РФ ми не можемо гарантувати безпеки України, - Кулеба

Автор: 

МЗС (4139) росія (65328) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
Какое мирное сосуществование может быть рядом с Россией ? Нацеливаться надо на долгую борьбу до развала Московии.
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24.12.2020 11:36
+7
Оресте, не хочу вас якось ображати та нечемно називать кацапським покидьком та чимось ще таким огидним, я просто ваше то висловлювання відправлю в спам, не ображайтесь
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24.12.2020 11:42
+6
Какое мирное отношение с врагом который всю свою историю мечтает уничтожить украинцев? В Конституцию Украины нужно внести закон что РФ- ето наш вечный враг. А все то что вы считаете миром с РФ ето только подготовка и передышка перед очередным нападением РФ на Украину
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24.12.2020 11:38
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первые 4 буквы, озвученные паном очевидность абсолютно точно отражают текущую действительность
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24.12.2020 11:33 Відповісти
"Піонери"? це так буде білоруськой?
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24.12.2020 12:27 Відповісти
Сначала рашка должна уйти из ордло (слово то какое, прости Господи) и из Крыма. А уж потом мирное сосуществование.
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24.12.2020 11:34 Відповісти
Оресте, не хочу вас якось ображати та нечемно називать кацапським покидьком та чимось ще таким огидним, я просто ваше то висловлювання відправлю в спам, не ображайтесь
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24.12.2020 11:42 Відповісти
я ж вибачився, а ви мені тут тикаєте в око, то не притаманно українцю, а тільки дикунам якимсь
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24.12.2020 12:06 Відповісти
И что? русского г...на там на тот момент не было? Да полно. Та и вышел потому, как рашка стимулировала процесс.
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24.12.2020 11:42 Відповісти
Крым ,сам не вышел из состава Украины ,его "вышел" с Украины рашистский оккупационный кирзовый сапог ,который и "присоединил рашистским оружием к рашисту в нарушение советских указов .который расейский аферист обязался выполнять как правоприемник и правонаступник совка
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24.12.2020 12:16 Відповісти
ага, ще й з Грузії, Молдови, Білорусі, Сирії, Лівії, ЦАР, Венесуєли, Кенігсбергу, Фінляндії та Північних теріторій Японії, тоді вже можна буде про щось поміркувать
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24.12.2020 11:40 Відповісти
И вообще сократиться до размеров "Золотого кольца" и не высовываться из своих Мещерских болот
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24.12.2020 11:44 Відповісти
Щось ******** Кулєба та пошкрябав потилицю. Філозофом він став
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24.12.2020 11:34 Відповісти
Какое мирное сосуществование может быть рядом с Россией ? Нацеливаться надо на долгую борьбу до развала Московии.
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24.12.2020 11:36 Відповісти
парашу и "осознать" никогда не впрячь в одну телегу.
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24.12.2020 11:37 Відповісти
Ага. Поселити поряд з батьками вбитої дитини вбивцю і примусити батьків "мірно сосущєствовать"... Та кажи вже як Бєня: кров забудеться, а московія то наши брати та ще й грошей дадуть...
От же ж курви!
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24.12.2020 11:37 Відповісти
хто курви? москалі чи бєня?
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24.12.2020 11:44 Відповісти
То само собою, але ще й ті, хто те намагається проштовхнути через ТКГ, ВР та ЗМІ
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24.12.2020 11:49 Відповісти
Какое мирное отношение с врагом который всю свою историю мечтает уничтожить украинцев? В Конституцию Украины нужно внести закон что РФ- ето наш вечный враг. А все то что вы считаете миром с РФ ето только подготовка и передышка перед очередным нападением РФ на Украину
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24.12.2020 11:38 Відповісти
слушне питання, до спаму не відправлю
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24.12.2020 11:45 Відповісти
Запитайте Медведчука, Бойка, Шуфрича, та будь кого з ОПЗЖ.
Вам пояснять.
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24.12.2020 11:47 Відповісти
Десятки миллиардов? Серьезно?
"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 868
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24.12.2020 11:56 Відповісти
ви мабуть із Криму без води, прийміть мої співчування, але вірно вказуєте на існуючу проблему, яка зветься торгівлею на крові, і вона виникла не зараз
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24.12.2020 12:13 Відповісти
1. Товарооборот это не только импорт или экспорт. 2 Кто нарисовал эту глупую картинку? В заголовке про страны импортеры, в таблице про экспорт
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24.12.2020 12:11 Відповісти
Вы внимательно прочитали, перед тем, чтобы называть кого-то глупым? страны импортеры украинских товаров - это же бубель гум потребители нашего экспорта!
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24.12.2020 12:53 Відповісти
Ладно. Проще. Это Украина ПОКУПАЕТ или ПРОДАЕТ?
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24.12.2020 13:19 Відповісти
Продает.
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24.12.2020 14:01 Відповісти
Ві читать умеете?
" что когда Россия осознает неминуемость независимости Украины"
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24.12.2020 11:39 Відповісти
А )(уйлостан это НИКОГДА не осознает. И не собирается пытаться. Соответственно план Б - уничтожение )(уйлостана!
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24.12.2020 11:41 Відповісти
Так ***** уже неоднократно признавало независимость Украины, и даже украинский крым, притом официально. И что в результате мы сегодня имеем? НИКОГДА кацапы не перестанут иметь притязания на Украину чтобы они не подписывали. И как уже неоднократно показала история, всеми бумажками и договорами можно только подтереть жопу. В том числе теми которые подписывает Европа
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24.12.2020 11:43 Відповісти
Краткосрочная цель в наших отношениях с )(уйлостаном - это выход на принцип постоянного опетушения )(уйлостанцев в реальном времени!
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24.12.2020 11:40 Відповісти
Буває або перемога, або поразка. ВСЕ третє називається лукавство, шахрайство і т.д. і т.п...
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24.12.2020 11:40 Відповісти
50 высокоточных ракет
1 Главком
= "братство"
просто если нападут реально, то мы подохнем сразу, а иваны - потом, держа пивко тремя руками, а пятой ногой почесывая за четвертым ухом.
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24.12.2020 11:40 Відповісти
Мирне співіснування України і Наросії - це Україна в складі імперії. Іншої конфігурації за всю історію не було.
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24.12.2020 11:42 Відповісти
как вы относитесь к раССеянской питераци?? Я Слава БОГУ к ним не отношусь..
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24.12.2020 11:42 Відповісти
ви помились при написанні слів, потрібно писати "хрюцькой *********"
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24.12.2020 11:48 Відповісти
Після цих слів дійсно треба помитись...з милом.
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24.12.2020 11:52 Відповісти
ретельне миття рук захистить вас від різних інфекційних хвороб
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24.12.2020 11:57 Відповісти
сосу...щєствуй нє сосущєствуй...

для тєх, кто в танкє:
далі писано про відстойник чад і домочадців "сосущєствоватєлєй"

https://mobile.twitter.com/DocFrm
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https://mobile.twitter.com/DocFrm
https://mobile.twitter.com/DocFrm Doc @DocFrm

https://mobile.twitter.com/DocFrm
https://mobile.twitter.com/DocFrm


Очень смешно читать в группе мамок русскоговорящих в Женеве, как они планируют экспедицию в рашку, чтоб «купить» сертификаты о вакцинации против COVID,
будто их прям на улицах Женевы будут хватають за жёппы и вакцинировать НАСИЛЬНО. Какие больные на голову, Боже, средневековье...

Та там что не пост - то трЭш полный. Там святой водой запасаются и прочее. Серьезно, я знала что кацапы тютю, но не знала, что они реально припераются со своим самоваром и никак не принимают культуру, образ мышления, образование, систему ценностей страны, в которой живут 10+ лет... Местные их боятся как чёрт ладана. Знають прекрасно, что им нельзя доверять.
Вони - мешки з грошами. Біженців з рашки у Швейцарії я не знаю, лише багатіїв. Вони взагалі проти вакцин.

Так, ковида не существует в их системе координат. Все вакцины - зло в принципе для них.
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24.12.2020 11:45 Відповісти
у нас тут в Україні теж таких багато, а як їх багато, то разом їх не подолати, тільки поодинці ретельно та тепляче перевиховувать, а це роки та десятиліття
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24.12.2020 11:51 Відповісти
т.е. о каком либо сопротивлении речь уже не идет вообще.

очень удачный выход...
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24.12.2020 11:45 Відповісти
коли жіночку насилять, то менти потом їй кажуть, що спротив привів до травмування, то потрібно було розслабитися та отримати задоволення. Щось схоже на поради таких ментів
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24.12.2020 11:54 Відповісти
А на россіі, що у короткотерміновому, що у довготерміновому:
ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ, І «ПЄРЄВОСПІТАНІЄ УКРАІНЦЕВ В НОРМАЛЬНИХ РУССКІХ, С ЛІКВІДАЦІЄЙ НЄПЄРЄВОСПІТУЄМИХ».
(Ознайомтесь з висловами *****, Суркова, Жиріновського..., і згодного з ними русского народа)
Передайте Кулебі.
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24.12.2020 11:45 Відповісти
От, дайте Кулебі почитати:
«Сурков: Украины нет, есть украинство - специфическое расстройство умов"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8892.

Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что на сегодня
https://vz.ru/news/2020/2/26/1025740.html
будущее Киева, как и прошлое, возможно лишь через «принуждение силой к братским отношениям».... - сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, передает издание http://actualcomment.ru/ «Актуальные комментарии» .
.....Что касается Донбасса, Сурков ответил однозначно: в состав Украины, по его мнению, республики не вернутся.
«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», - сказал Сурков. »
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24.12.2020 11:54 Відповісти
ну да, Асланбєк Яндарбєковіч Дудаєв (псевдо "Сурков" по маме) безумовно знається на расстройствах і прінуждєніях
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24.12.2020 12:02 Відповісти
Мирное сосуществование с Россией,может быть только на условиях России.Когда ЗЕбилы это поймут уже?
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24.12.2020 11:45 Відповісти
"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7180
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24.12.2020 11:48 Відповісти
Слова русского баснописца Крылова: "... обычай мой с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с низ долой".
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24.12.2020 11:46 Відповісти
"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7483
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24.12.2020 11:47 Відповісти
Ну и каша у него в голове.
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24.12.2020 11:51 Відповісти
вона ще не доварена, тому і булькає
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24.12.2020 11:59 Відповісти
принцип мирного сосуществования с ватой
"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 806
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24.12.2020 11:56 Відповісти
Предлагаю Вам взять 10 копеек и не будем открывать ящик!
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24.12.2020 11:58 Відповісти
я вам дам 100 рублей, чтобы ящик не вносили вообще.
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24.12.2020 11:59 Відповісти
Рубли не принимаем!
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24.12.2020 13:01 Відповісти
Могу предложить стеклянные бусы, сепары гривен и долларов не достойны.
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24.12.2020 15:16 Відповісти
Чувак, це ФОТОШОП.
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24.12.2020 15:17 Відповісти
и? Я ж говорю про принципы сосуществования с ватой... хоть картинка от руки рисованная
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24.12.2020 15:26 Відповісти
"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3828
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24.12.2020 15:38 Відповісти
окей, перефразирую. Какая конечная идея, которую ты мне пытаешься донести? (Что это фотошоп я знаю)
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24.12.2020 15:55 Відповісти
Тактика вазеліну допомогла Чехословатчині в спротиві Гітлеру? Олігархам вигідно торгувати з ордою тому їм начхати на Україну. Тим більше орда це залюбки робить, оскільки РФ сидить під санкціями. А тут хабад їм допомогає в окупації, як можна не торгувати з цими купи-продай. І воду в Крим нададуть, і Україну будуть зливати під нові геополітичні проекти додушючі населення України.
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24.12.2020 11:58 Відповісти
Кулеба при озвучивании таких заявлений становится предателем и агентом *****, которого бы расстреляли в 1942 году за идеи "мирного сосуществования с третьим рейхом".
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24.12.2020 11:59 Відповісти
та ну, у 1939 дали б медальку з обох боків
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24.12.2020 12:01 Відповісти
речь о тех кто в состоянии взаимной войны.
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24.12.2020 12:06 Відповісти
В 1942-м году дипотношений между Германией и СССР не было, ну не работали немецкие консулы в СССР, а украинские работают в России
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24.12.2020 12:13 Відповісти
А уявлляєте тоді в СРСР пронімецькі партіії?
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24.12.2020 15:41 Відповісти
пример сосуществования прибалтов ,поляков с рашистами и вперед
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24.12.2020 12:09 Відповісти
Во время войны невозможны дипотношения, а консульства Украины спокойно работают в России, значит войны с Россией нет
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24.12.2020 12:12 Відповісти
це трішечкі невірне твердження, бо ******* війна гибрідна, але від того вона не перестає бути війною
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24.12.2020 12:20 Відповісти
Гибридная война это что-то типа Холодной войны, то есть не настоящая война
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24.12.2020 13:21 Відповісти
це ви так вважаєте за канонах свр та гру рашистськой *********, а насправді все інакше, ви мабуть переїли кацапськой пропаганди, та тепер у вас щось трапилось з вірним сприйняттям реальності, може вам чимсь допоможуть пігулки чи пиявки, або свята водичка з церкви москальського патріархату, хоча навряд
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24.12.2020 13:40 Відповісти
Предательская власть уже даже не шифруется. Молодцы! Очень доступно объяснили свои цели и задачи. А еще можно дружить семьями. Забыть и простить. Ну вы и твари!
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24.12.2020 12:49 Відповісти
Какой он наивный! Кацапия более трехсот лет не осознавала, а тут вдруг осознает неминуемость независимости Украины. Какое мирное сосуществование может быть рядом с психически ненормальным, диким, запойным и неадекватным соседом? Не будет этого в ближайшие века.
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24.12.2020 13:34 Відповісти
Только не надо себя тешить тем что та ...едерация признает когда либо суверенность Украины.наша страна была долгое время оккупирована московскими варварами и они привыкли видеть нашу страну под своим контролем.И так просто нашу страну они не оставят в покое это такая уже нация.
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24.12.2020 15:52 Відповісти
Только не надо себя тешить тем что та ...едерация признает когда либо суверенность Украины.наша страна была долгое время оккупирована московскими варварами и они привыкли видеть нашу страну под своим контролем.И так просто нашу страну они не оставят в покое это такая уже нация.
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24.12.2020 15:53 Відповісти
 
 