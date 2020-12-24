"Короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування", - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коли Росія усвідомить неминучість незалежності України, суверенітету України, можна перейти до принципу співіснування.
Про це Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ
"Я вважаю, що короткотермінова мета в наших відносинах з РФ - це вихід на принцип мирного співіснування. Зараз війна - це факт. Ми мусимо припинити війну, повернути мир в Україні та відновити територіальну цілісність. Але ми розуміємо, що Росія від цього не зміниться, навіть коли ми досягнемо цього результату. І стратегічні цілі Росії щодо України залишаться без змін, а це деструктивні цілі. Тому вихід на принцип мирного співіснування відповідав інтересам України", - зазначив міністр.
За словами глави МЗС, "коли Росія усвідомить неминучість незалежності України, суверенітету України", можна перейти до принципу співіснування.
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От же ж курви!
Вам пояснять.
бубель гумпотребители нашего экспорта!
" что когда Россия осознает неминуемость независимости Украины"
1 Главком
= "братство"
просто если нападут реально, то мы подохнем сразу, а иваны - потом, держа пивко тремя руками, а пятой ногой почесывая за четвертым ухом.
для тєх, кто в танкє:
далі писано про відстойник чад і домочадців "сосущєствоватєлєй"
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Очень смешно читать в группе мамок русскоговорящих в Женеве, как они планируют экспедицию в рашку, чтоб «купить» сертификаты о вакцинации против COVID,
будто их прям на улицах Женевы будут хватають за жёппы и вакцинировать НАСИЛЬНО. Какие больные на голову, Боже, средневековье...
Та там что не пост - то трЭш полный. Там святой водой запасаются и прочее. Серьезно, я знала что кацапы тютю, но не знала, что они реально припераются со своим самоваром и никак не принимают культуру, образ мышления, образование, систему ценностей страны, в которой живут 10+ лет... Местные их боятся как чёрт ладана. Знають прекрасно, что им нельзя доверять.
Вони - мешки з грошами. Біженців з рашки у Швейцарії я не знаю, лише багатіїв. Вони взагалі проти вакцин.
Так, ковида не существует в их системе координат. Все вакцины - зло в принципе для них.
очень удачный выход...
ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ, І «ПЄРЄВОСПІТАНІЄ УКРАІНЦЕВ В НОРМАЛЬНИХ РУССКІХ, С ЛІКВІДАЦІЄЙ НЄПЄРЄВОСПІТУЄМИХ».
(Ознайомтесь з висловами *****, Суркова, Жиріновського..., і згодного з ними русского народа)
Передайте Кулебі.
«Сурков: Украины нет, есть украинство - специфическое расстройство умов.
Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что на сегодня
https://vz.ru/news/2020/2/26/1025740.html
будущее Киева, как и прошлое, возможно лишь через «принуждение силой к братским отношениям».... - сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, передает издание http://actualcomment.ru/ «Актуальные комментарии» .
.....Что касается Донбасса, Сурков ответил однозначно: в состав Украины, по его мнению, республики не вернутся.
«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», - сказал Сурков. »