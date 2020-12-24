Татаров про передачу його справи в СБУ: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу". ВIДЕО
Сьогоднішнє засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову у Вищому антикорупційному суді може не відбутися через зміну підслідності з НАБУ на СБУ.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі сам Олег Татаров, інформує Цензор.НЕТ.
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"ЗМІ пишуть, що сьогоднішнє засідання у Вищому антикорупційному суді може не відбутися через зміну підслідності з НАБУ на СБУ, яка сталася у зв'язку з учорашнім рішенням Верховного Суду", - зазначає Татаров.
"Моя позиція незмінна. Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу за участю журналістів, тому що вже три тижні вимагаю від НАБУ представити суспільству хоч один доказ моєї будь-якої протиправної діяльності. Нагадую, що за невдалою спробою помсти щодо мене стоїть скандальний директор НАБУ Ситник, який перебуває в реєстрі корупціонерів і офіційно визнаний судом винним у корупції", - додав Татаров.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Генпрокурор Ірина Венедіктова передала в СБУ справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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Вывод: нужно запускать в Украину западную цивилизацию, с ее правовыми основами.
Слоган: "Байден, прийди! Порядок наведи!
Сам факт передачі справи,й подальші процесуальні дії слідчих СБУ-злочин.
2. Запустить евро-пиндосских инвесторов.
3. Конституционный Суд, Верховный Суд и ВАКС укомплектовать исключительно судьями из Европы и США (по контракту).
Вот и вся "наука", епи его мать...
Середа, 27 листопада 2019, 15:54
Компанії, які профінансували президентську політичну партію в третьому кварталі цього року на майже 30 млн гривень, є фігурантами кримінальних проваджень.
Джерело: розслідування "Слідство.Інфо": https://www.slidstvo.info/investigations/finansuvannya-slugy-narodu-ponad-30-miljoniv-vid-figurantiv-kryminalnyh-provadzhen/ "Фінансування "Слуги народу": понад 30 мільйонів від фігурантів кримінальних проваджень" .
Деталі: Більше десятка компаній, які профінансували партію "Слуга народу" у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях. Журналісти виявили це під час аналізу її нового фінансового звіту.
З Єдиного реєстру судових рішень, журналісти дізнались, що фірми "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", ФГ "Екопівдень" та "Саквояж-Ют" фігурують у розслідуванні поліції Київської області.
Ці фірми пожертвували президенській "слузі" 16,5 мільйонів. Усі вони перерахували партії по 3,3 мільйони гривень.
Підприємства "Агро-Ленд" із Сум та фермерське господарство "Екопівдень" з Миколаївської області займаються вирощуванням овочів. Компанія з Дніпра "Саквояж-Ют" - оптовою торгівлею, підприємство "Веб-Ротор" з Івано-Франківської області теж займається торгівлею. Київська фірма "Леонол" спеціалізується на торгівлі відходами та брухтом. Вона переказала 3 мільйони гривень.
Загалом журналісти з'ясували, що з липня по вересень 2019-го року бізнес підтримав "Слугу народу" на 80 мільйонів гривень. Більше третини цих грошей надійшло від фірм із сумнівною репутацією.
11 компаній, які профінансували партію у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях.
Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
Татаров о передаче его дела в СБУ:
"Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".
Но только в СБУ и под личным контролем Баканова.