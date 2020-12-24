Татаров про передачу його справи в СБУ: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу". ВIДЕО

Сьогоднішнє засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову у Вищому антикорупційному суді може не відбутися через зміну підслідності з НАБУ на СБУ.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі сам Олег Татаров, інформує Цензор.НЕТ.

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"ЗМІ пишуть, що сьогоднішнє засідання у Вищому антикорупційному суді може не відбутися через зміну підслідності з НАБУ на СБУ, яка сталася у зв'язку з учорашнім рішенням Верховного Суду", - зазначає Татаров.

"Моя позиція незмінна. Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу за участю журналістів, тому що вже три тижні вимагаю від НАБУ представити суспільству хоч один доказ моєї будь-якої протиправної діяльності. Нагадую, що за невдалою спробою помсти щодо мене стоїть скандальний директор НАБУ Ситник, який перебуває в реєстрі корупціонерів і офіційно визнаний судом винним у корупції", - додав Татаров.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Генпрокурор Ірина Венедіктова передала в СБУ справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

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