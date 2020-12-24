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Новини
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Татаров про передачу його справи в СБУ: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу". ВIДЕО

Сьогоднішнє засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову у Вищому антикорупційному суді може не відбутися через зміну підслідності з НАБУ на СБУ.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі сам Олег Татаров, інформує Цензор.НЕТ.

Відео PavlovskyNEWS

"ЗМІ пишуть, що сьогоднішнє засідання у Вищому антикорупційному суді може не відбутися через зміну підслідності з НАБУ на СБУ, яка сталася у зв'язку з учорашнім рішенням Верховного Суду", - зазначає Татаров.

"Моя позиція незмінна. Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу за участю журналістів, тому що вже три тижні вимагаю від НАБУ представити суспільству хоч один доказ моєї будь-якої протиправної діяльності. Нагадую, що за невдалою спробою помсти щодо мене стоїть скандальний директор НАБУ Ситник, який перебуває в реєстрі корупціонерів і офіційно визнаний судом винним у корупції", - додав Татаров.

Також читайте: Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Генпрокурор Ірина Венедіктова передала в СБУ справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татарову визначать запобіжний захід у четвер

Автор: 

НАБУ (5071) СБУ (12846) Антикорупційний суд ВАКС (1956) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+6
Татаров о передаче его дела в СБУ: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу" - Цензор.НЕТ 710
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24.12.2020 11:53
+6
Зеленский создал коррупционный гадючник под названием "Офис президента".
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24.12.2020 12:00
+5
Такой "жизнью", как Татаров, Микитась и пр. живут абсолютно все крупные "бизнесмены". Это СИСТЕМА, ребяты. Наше общество находится на начальном этапе цивилизационного развития и с этим ничего, за короткое время, нельзя сделать. Нужно пройти этот эволюционный путь, как прошли его европейские страны и США. СИСТЕМА покрывает свою коррупционную основу, сводя все к банальным разборкам между "своими". Мы, кандидаты в народ Украины, - чужие, на этом "празднике" чиновничье-олигархического беспредела. И поэтому все "Майданы" уходят в свисток, генерируя очередную банду "гандонов", в которой "ахметовы", "фирташи", "коломойские" и пр. отребье продолжают занимать свое "достойное" место.

Вывод: нужно запускать в Украину западную цивилизацию, с ее правовыми основами.
Слоган: "Байден, прийди! Порядок наведи!
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24.12.2020 12:16
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Трэш....
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24.12.2020 11:49 Відповісти
Які відверті ублюдочні свині.
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24.12.2020 11:50 Відповісти
паренек уху ел? это типа как съе...ся в Ростов, и оттуда готов к любому открытому и публичному судебному процессу.
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24.12.2020 11:52 Відповісти
Татаров о передаче его дела в СБУ: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу" - Цензор.НЕТ 710
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24.12.2020 11:53 Відповісти
а кули ему очковать с нашими судами... покажут про него ещё сериальчик по всем новостным каналам, гляди президентом следующим станет.. надо суд Линча вводить, или достойное подобие ему - безнаказанность и манипулирование законами лишь усугубляет ситуацию.. ему можно, а мне - нет?? так долго не бывает..
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24.12.2020 11:55 Відповісти
********, выборы показали что отдупляются в происходящем не более четверти населения, а подавляющее большинство схавает и так.....А шо ещё для счастья нужно?
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24.12.2020 11:57 Відповісти
Єто подследственность НАБУ при чем тут СБУ?
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24.12.2020 11:58 Відповісти
У нього ніби німб з'явився над головою до своїх свої передали.
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24.12.2020 12:00 Відповісти
Зеленский создал коррупционный гадючник под названием "Офис президента".
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24.12.2020 12:00 Відповісти
Он всегда там был. Начиная с Кучмы, когда главой АП был мертвечук. Тогда и была создана мафия стейт. Проблемы у них были только в виде двух майданов. Но опять таки мафии без особых проблем удавалось их возглавить и слить.
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24.12.2020 13:31 Відповісти
Выдохнул и оживился. "Родное" СБУ ... Ура!
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24.12.2020 12:02 Відповісти
увы, мечты-мечты, введут грубо и жестко и публично
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24.12.2020 12:05 Відповісти
Такой "жизнью", как Татаров, Микитась и пр. живут абсолютно все крупные "бизнесмены". Это СИСТЕМА, ребяты. Наше общество находится на начальном этапе цивилизационного развития и с этим ничего, за короткое время, нельзя сделать. Нужно пройти этот эволюционный путь, как прошли его европейские страны и США. СИСТЕМА покрывает свою коррупционную основу, сводя все к банальным разборкам между "своими". Мы, кандидаты в народ Украины, - чужие, на этом "празднике" чиновничье-олигархического беспредела. И поэтому все "Майданы" уходят в свисток, генерируя очередную банду "гандонов", в которой "ахметовы", "фирташи", "коломойские" и пр. отребье продолжают занимать свое "достойное" место.

Вывод: нужно запускать в Украину западную цивилизацию, с ее правовыми основами.
Слоган: "Байден, прийди! Порядок наведи!
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24.12.2020 12:16 Відповісти
Это да, но в жизни все хуже. Никто не придет нам строить страну. А население в массе -непуганные имбецилы. И именно из их среды вылазят наружу самые изворотливые, у которых хватательный рефлекс лучше развит.
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24.12.2020 13:21 Відповісти
У відставку і негайно, якщо є хоч якесь уявлення про честь і порядність. А ЗЕ після цього просто порожнє місце, і гріш ціна його заявам про" посадки".
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24.12.2020 12:27 Відповісти
це ганьбище...
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24.12.2020 12:28 Відповісти
Тим більше,що розслідування злочину Татарова-не в компетенції СБУ.
Сам факт передачі справи,й подальші процесуальні дії слідчих СБУ-злочин.
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24.12.2020 12:31 Відповісти
1. Убрать отечественных "олигархов" (за каждым шлейф трупов, воровства и мошенничества).
2. Запустить евро-пиндосских инвесторов.
3. Конституционный Суд, Верховный Суд и ВАКС укомплектовать исключительно судьями из Европы и США (по контракту).

Вот и вся "наука", епи его мать...
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24.12.2020 12:34 Відповісти
Или Байден поставит нашего больного ублюдка на место, или Майден
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24.12.2020 13:13 Відповісти
А кто Татарову после всего поверит? Я - нет!
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24.12.2020 13:18 Відповісти
Причина всіх злочинів в Державі не Прізвище Влади чергового олігархічного клану-хижака , яке Ми самі обмінюємо від виборів до виборів. Причина Ми самі !!! І до тих пір поки ми НЕ ВИВЧИМО Закони Природи по яким будується Справедлива Країна в будь якому куточку Землі ,Нас продовжать обкрадати і рахувати за тупу біомасу! Знаємо про РОЗДІЛЕННЯ великого капіталу олігархічних кланів -хижаків і Влади , але тупо продовжуємо 30 років ОБМІНЮВАТИ ЇХ ПРІЗВИЩА ... нам що пороблено ??? Аксіома: капітал олігархічних кланів + Влада = корупція =рабство населення = знищення Держави. (жирна крапка!). Виконуємо цей Закон Природи - будемо мати зміни, ні - то цей Закон буде ДІЯТИ В ПРИРОДІ незалежно від людей!
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24.12.2020 13:37 Відповісти
ЗМІ: "Слугу народу" фінансують компанії, які фігурують в кримінальних провадженнях
Середа, 27 листопада 2019, 15:54

Компанії, які профінансували президентську політичну партію в третьому кварталі цього року на майже 30 млн гривень, є фігурантами кримінальних проваджень.
Джерело: розслідування "Слідство.Інфо": https://www.slidstvo.info/investigations/finansuvannya-slugy-narodu-ponad-30-miljoniv-vid-figurantiv-kryminalnyh-provadzhen/ "Фінансування "Слуги народу": понад 30 мільйонів від фігурантів кримінальних проваджень" .
Деталі: Більше десятка компаній, які профінансували партію "Слуга народу" у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях. Журналісти виявили це під час аналізу її нового фінансового звіту.
З Єдиного реєстру судових рішень, журналісти дізнались, що фірми "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", ФГ "Екопівдень" та "Саквояж-Ют" фігурують у розслідуванні поліції Київської області.
Ці фірми пожертвували президенській "слузі" 16,5 мільйонів. Усі вони перерахували партії по 3,3 мільйони гривень.
Підприємства "Агро-Ленд" із Сум та фермерське господарство "Екопівдень" з Миколаївської області займаються вирощуванням овочів. Компанія з Дніпра "Саквояж-Ют" - оптовою торгівлею, підприємство "Веб-Ротор" з Івано-Франківської області теж займається торгівлею. Київська фірма "Леонол" спеціалізується на торгівлі відходами та брухтом. Вона переказала 3 мільйони гривень.
Загалом журналісти з'ясували, що з липня по вересень 2019-го року бізнес підтримав "Слугу народу" на 80 мільйонів гривень. Більше третини цих грошей надійшло від фірм із сумнівною репутацією.
11 компаній, які профінансували партію у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях.
Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
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24.12.2020 14:18 Відповісти
Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233201/
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24.12.2020 14:19 Відповісти
Ну і тварь же ця генпро-курва-турша...
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24.12.2020 15:29 Відповісти
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
Татаров о передаче его дела в СБУ:
"Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".
Но только в СБУ и под личным контролем Баканова.
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24.12.2020 17:43 Відповісти
 
 