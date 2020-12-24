В Україну поставили ліки для орфанних хворих на 65 млн грн, - МОЗ

Програма розвитку ООН поставила в Україну ліки для орфанних хворих на суму близько 65 млн грн.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в ході пресбрифінгу 24 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"В Україну надійшли ліки за бюджет 2020 року для орфанних пацієнтів із хворобами Гоше, Помпе, Фабрі та мукополісахаридозом. Ідеться про препарати "Міозим", "Фабразим", "Альдуразим". Закупівля на майже 65 млн грн здійснена в рамках програми централізованих закупівель за напрямом "орфанні метаболічні захворювання". Постачальником і закупівельною організацією є ПРООН. Поставка в медустанови відбудеться до кінця року", - сказала Шаталова.

За її словами, в середині січня планується наступна поставка на понад 200 млн грн за орфанними категоріями.

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