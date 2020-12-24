Усі заплановані зустрічі в межах роботи місії МВФ в Україні минули добре, - Рашкован

Усі заплановані зустрічі місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка почалася 21 грудня, минули добре, а через дистанційний характер роботи місії і новорічні свята вона може тривати трохи довше звичайних двох календарних тижнів, повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Перебіг переговорів є конфіденційною інформацією, тому я ніколи публічно його не коментую і не відповідаю, як проходить місія. Можу тільки сказати, що всі заплановані зустрічі, як на вищому рівні, так і на експертному рівні, за три дні були проведені і минули добре", - розповів він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"... Сподіваюся, що незабаром (за кілька місяців) ми зможемо організувати розмову глави МВФ з керівництвом країни для того, щоб висловити слова обопільної подяки і поваги після отримання чергового траншу", - додав Рашкован.

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За його словами, дистанційний формат роботи і різниця в часі між Києвом і Вашингтоном дозволяють працювати 4-5 годин замість звичайних 8-10, що може дещо затягнути роботу місії.

"З урахуванням того, що наближаються свята, місія почалася в понеділок, 21 грудня, пропрацювала три дні до 23 грудня і триватиме вже після закінчення новорічних свят. У середньому місія триває повних 10-12 робочих днів (тобто трохи більше двох календарних тижнів). Однак дистанційний характер місії, а також різниця в часі у 7 годин між Вашингтоном і Києвом залишає на кожен день лише 4-5 годин роботи замість 8-10 робочих годин у Києві під час звичайної місії. Тож не відкидаю, що ця місія може бути трохи довшою", - зазначив Владислав Рашкован.