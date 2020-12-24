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Усі заплановані зустрічі в межах роботи місії МВФ в Україні минули добре, - Рашкован

Усі заплановані зустрічі в межах роботи місії МВФ в Україні минули добре, - Рашкован

Усі заплановані зустрічі місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка почалася 21 грудня, минули добре, а через дистанційний характер роботи місії і новорічні свята вона може тривати трохи довше звичайних двох календарних тижнів, повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Перебіг переговорів є конфіденційною інформацією, тому я ніколи публічно його не коментую і не відповідаю, як проходить місія. Можу тільки сказати, що всі заплановані зустрічі, як на вищому рівні, так і на експертному рівні, за три дні були проведені і минули добре", - розповів він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"... Сподіваюся, що незабаром (за кілька місяців) ми зможемо організувати розмову глави МВФ з керівництвом країни для того, щоб висловити слова обопільної подяки і поваги після отримання чергового траншу", - додав Рашкован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна очікує отримати черговий транш від МВФ на початку 2021 року, - Зеленський

За його словами, дистанційний формат роботи і різниця в часі між Києвом і Вашингтоном дозволяють працювати 4-5 годин замість звичайних 8-10, що може дещо затягнути роботу місії.

"З урахуванням того, що наближаються свята, місія почалася в понеділок, 21 грудня, пропрацювала три дні до 23 грудня і триватиме вже після закінчення новорічних свят. У середньому місія триває повних 10-12 робочих днів (тобто трохи більше двох календарних тижнів). Однак дистанційний характер місії, а також різниця в часі у 7 годин між Вашингтоном і Києвом залишає на кожен день лише 4-5 годин роботи замість 8-10 робочих годин у Києві під час звичайної місії. Тож не відкидаю, що ця місія може бути трохи довшою", - зазначив Владислав Рашкован.

Автор: 

кредит (3836) МВФ (3072) Рашкован Владислав (27)


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24.12.2020 12:00 Відповісти
Все в порядку, йдем на дно.
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24.12.2020 12:03 Відповісти
Всьо в порядке,Бобик сдох !!)))
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24.12.2020 12:06 Відповісти
теперь грошей отсыпят задарма багато-багато и отдавать не надо будет
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24.12.2020 12:04 Відповісти
Наш (мой) долг ешё больше вырастет!
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24.12.2020 12:04 Відповісти
"А в остальном ,прекрасная маркиза,всё хоршо ,всё хорошо!!" !!!!))))
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24.12.2020 12:05 Відповісти
....поэтому, кредит Украина не получила...
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24.12.2020 12:08 Відповісти
Маю підозру що ця новина з серії :
"Офис президента солгал о результатах соцопроса и интересе граждан к президентским стройкам"

https://censor.net/ru/news/3238851/ofis_prezidenta_solgal_o_rezultatah_sotsoprosa_i_interese_grajdan_k_prezidentskim_stroyikam_garan
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24.12.2020 12:15 Відповісти
МВФ корумпована структура яка рішає питання великих корпорацій в Україні, тому що всі кредити попередні успішно розікрали реформ провели 0... А кредити дальше дають
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24.12.2020 12:27 Відповісти
 
 