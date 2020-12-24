Переговорний процес з Іраном у справі про катастрофу літака МАУ затягнувся, - Кулеба

Переговорний процес з Іраном у справі про катастрофу літака МАУ затягнувся через те, що Україна не може отримати відповідну інформацію від іранської сторони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми дуже хочем подивитися на цей звіт, поки що ми його не бачили і не отримували. Ми неодноразово стикалися з ситуаціями, коли іранські ЗМІ щось повідомляли, це викликало емоції або давало якусь надію в українському медіапросторі. Я у відносинах з Іраном звик покладатися на інформацію офіційних джерел, тому ми чекаємо їхньої відповіді", - зазначив глава МЗС.

"Мене турбує, і це не нижній рівень стурбованості, а досить серйозний, що переговорний процес з Іраном затягнувся через те, що ми не отримуємо від них відповідної інформації", - додав Кулеба.

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Раніше Іран заявив, що передав Україні фінальний звіт про катастрофу літака МАУ, проте заступник міністра закордонних справ Євген Єнін спростував цю інформацію.

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.