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Гриценко про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський уже відкрито прикриває корупціонерів на Банковій

Гриценко про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський уже відкрито прикриває корупціонерів на Банковій

Передача справи заступника голови Офісу Президента Олега Татарова з НАБУ в СБУ - це та ситуація, коли вище керівництво держави, напевно, і "в тємє, і в долє".

Про це заявив ексміністр оборони Анатолій Гриценко, коментуючи передачу Офісом Генпрокурора справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один крок до прірви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова, - НАБУ

Зеленський уже відкрито прикриває корупціонерів на Банковій. Замість того, щоб звільнити і [дозволити НАБУ через Антикорупційний суд] демонстративно посадити за ґрати. Сьогодні АКС мав ухвалювати рішення щодо арешту Татарова, заступника Єрмака на Банковій. Однак напередодні Офіс Генпрокурора забрав справу Татарова у НАБУ і передав її до СБУ. Де справу разом із арештом напевно спустять на гальмах. Для кришування топчиновника з Банкової плідно і узгоджнено попрацювали Печерський суд Вовка і навіть Верховний Суд. Це та ситуація, коли вище керівництво держави напевно і "в тємє, і в долє". Було б інакше, чиновник з Банкової був би і звільнений, і заарештований судом, і вийшов би гнівно-переможний відосик Зеленського. Не звільнений, не заарештований, відосика немає. Ще один крок до прірви", - заявив Гриценко.

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУУ відповідь на це, НАБУ розповсюдило офіційну заяву, в якій зазначено: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татарову визначать запобіжний захід у четвер

Гриценко про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський уже відкрито прикриває корупціонерів на Банковій 01

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (23927) СБУ (12846) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2025) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+31
Гриценко о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой - Цензор.НЕТ 2469
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24.12.2020 12:14
+28
а мы знаем, кто ему в этом помогает
Гриценко о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой - Цензор.НЕТ 8615
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24.12.2020 12:13
+23
Толік ти немало потуг приклав, щоб привести до влади це Чмо, так що замаж піщєпрійомнік.
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24.12.2020 12:13
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У Толіка дружина семітка яка має ті ж думки як і їх вся дружня діаспора, враховучи що по населенню меньше 1% вони займають всі головні посади і не менше половини сидить у ВР, то все це виглядая як развод виборця.
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24.12.2020 13:08 Відповісти
Гриценко наступний президент.
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24.12.2020 13:46 Відповісти
Какой шаг к пропасти ? Мы давно уже летим и в конце будет оглушительный удар !
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24.12.2020 13:26 Відповісти
А це той єфрейтор Гриценко? Тоді все зрозуміло. Все що він робить, вилазить боком всім і все на користь ворогу. Краще мовчи, допомагай Вані Сміттєвозу підмітати Львів.
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24.12.2020 14:16 Відповісти
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