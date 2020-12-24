Гриценко про передачу справи Татарова в СБУ: Зеленський уже відкрито прикриває корупціонерів на Банковій

Передача справи заступника голови Офісу Президента Олега Татарова з НАБУ в СБУ - це та ситуація, коли вище керівництво держави, напевно, і "в тємє, і в долє".

Про це заявив ексміністр оборони Анатолій Гриценко, коментуючи передачу Офісом Генпрокурора справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один крок до прірви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова, - НАБУ

Зеленський уже відкрито прикриває корупціонерів на Банковій. Замість того, щоб звільнити і [дозволити НАБУ через Антикорупційний суд] демонстративно посадити за ґрати. Сьогодні АКС мав ухвалювати рішення щодо арешту Татарова, заступника Єрмака на Банковій. Однак напередодні Офіс Генпрокурора забрав справу Татарова у НАБУ і передав її до СБУ. Де справу разом із арештом напевно спустять на гальмах. Для кришування топчиновника з Банкової плідно і узгоджнено попрацювали Печерський суд Вовка і навіть Верховний Суд. Це та ситуація, коли вище керівництво держави напевно і "в тємє, і в долє". Було б інакше, чиновник з Банкової був би і звільнений, і заарештований судом, і вийшов би гнівно-переможний відосик Зеленського. Не звільнений, не заарештований, відосика немає. Ще один крок до прірви", - заявив Гриценко.

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це, НАБУ розповсюдило офіційну заяву, в якій зазначено: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

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