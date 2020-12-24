Розслідуючи підпал будинку голови ЦПК Шабуніна, правоохоронці розкрили ще низку злочинів, скоєних тою самою групою осіб, - Клименко

Одна з основних версій, які розглядає слідство, вивчаючи обставини пожежі в будинку голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, - навмисний підпал.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Низку експертиз уже проведено. Ми перевірили всіх людей, які в той час були там. У нас є кілька версій. Перша версія - навмисний підпал. І розслідуючи цей злочин, розкрили ще низку інших, скоєних тою самою групою осіб", - розповів він.

Поки в цій справі ніхто не затриманий і нікому не пред'явлено підозру.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, Віталій Шабунін повідомив про підпал будинку 23 липня цього року, розмістивши фотографії з місця події. "На фото мій підпалений сьогодні вночі будинок. Ніхто не постраждав: нас із дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Слава Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

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