УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5673 відвідувача онлайн
Новини
3 941 5

Розслідуючи підпал будинку голови ЦПК Шабуніна, правоохоронці розкрили ще низку злочинів, скоєних тою самою групою осіб, - Клименко

Розслідуючи підпал будинку голови ЦПК Шабуніна, правоохоронці розкрили ще низку злочинів, скоєних тою самою групою осіб, - Клименко

Одна з основних версій, які розглядає слідство, вивчаючи обставини пожежі в будинку голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, - навмисний підпал.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Низку експертиз уже проведено. Ми перевірили всіх людей, які в той час були там. У нас є кілька версій. Перша версія - навмисний підпал. І розслідуючи цей злочин, розкрили ще низку інших, скоєних тою самою групою осіб", - розповів він.

Поки в цій справі ніхто не затриманий і нікому не пред'явлено підозру.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, Віталій Шабунін повідомив про підпал будинку 23 липня цього року, розмістивши фотографії з місця події. "На фото мій підпалений сьогодні вночі будинок. Ніхто не постраждав: нас із дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Слава Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пожежа в моєму будинку - 100% умисний підпал, - Шабунін отримав результати експертизи. ДОКУМЕНТ

Нацполіція (15193) злочинність (511) Клименко (283) Шабунін Віталій (534)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И расследуя это преступление, раскрыли еще ряд других, совершенных одной и той же группой лицИсточник: https://censor.net/ru/n3238883: Це "Епіцентр", який торгує китайською проводкою і електрики з Буковини, яких віталька найняв "по-дішовкі"!
показати весь коментар
24.12.2020 12:22 Відповісти
Расследуя это преступление, раскрыли еще ряд других, совершенных одной и той же группой лиц".
Пока в этом деле никто не задержан и никому не предъявлено подозрения.
показати весь коментар
24.12.2020 12:22 Відповісти
Зондер команда поджигателей,не они ли сожгли дом бывшей главному банкиру..?
показати весь коментар
24.12.2020 12:38 Відповісти
Правильно Шабунин делает - дом как у нищеброда, зато бабла на счетах - немеряно. Всю эту молодую коррупционную поросль типа Сергея Лещенко (Дырявого), Шабунина, давно отправить на кичу. Егор Соболев, Светка Залищук, Мустафа Наем, Игорь Луценко согласитесь не вызывают такой лютый трэш, как вышеупомянутые два персонажа
показати весь коментар
24.12.2020 13:01 Відповісти
 
 