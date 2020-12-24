Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запорізької області: Візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку в Запорізьку область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави ознайомиться з роботою місцевих підприємств і візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів в м. Запоріжжя.

Крім того, Зеленський також ознайомиться з результатами і перспективами реалізації програми "Велике будівництво" в Запорізькій області та Національної програми відновлення мостів на 2020-2025 роки.

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