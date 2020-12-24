Нацполіція розслідує 42 кримінальні провадження про погрози журналістам, - Клименко

Цього року Національна поліція зареєструваа 200 правопорушень, скоєних щодо журналістів. З них 157 розслідуються за 171 статтею Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і 42 - це погрози журналістам.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

"Ми ретельно розслідуємо такі злочини. Навіть якщо брати такі факти, як, скажімо, коли вибивають мікрофон, не дають взяти інтерв'ю або зробити репортаж, особисто начальник управління відповідає за проведення розслідування", - розповів Клименко.

За його словами, за 12 кримінальними провадженнями матеріали вже направлено до суду.

"Наприклад, Васильківським відділом поліції ГУНП у Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом заподіяння тілесних ушкоджень журналісту "Стоп корупція ТВ", за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345-1 КК України. У процесі розслідування встановлено особу, що скоїла цей злочин, щодо якої складено обвинувальний акт, який 25 листопада направлено до суду. А нещодавно поліція Києва повідомила про підозру чоловікові, який 28 листопада біля Національного музею Голодомору-Геноциду вибив мікрофон з рук журналістки одного з телеканалів під час включення", - зазначив глава Нацполіції.

Він також закликав журналістів негайно звертатися до правоохоронних органів у разі, якщо їм надходять погрози. "Однозначно, найперше - це дзвінок на "102". Ви правильно кажете: потрібно і вести записи телефонних розмов, і скріни sms-повідомлень або повідомлень, які приходять на електронну пошту. Але не заходити в провокацію з ким-небудь. Викликайте поліцію! Повідомляйте про погрози відразу, не треба чекати", - заявив він.

За словами Клименка, за розслідування справ, пов'язаних із журналістами, відповідає департамент захисту інтересів суспільства і держави.

"Після закінчення виборів департаменту поставлено ​​завдання працювати в напрямку запобігання та розслідування злочинів проти журналістів. Ми хочемо, щоб журналісти довіряли поліції, щоб у нас був діалог, і все робимо, щоб вони не остерігалися звертатися в поліцію, коли перешкоджають їхній професійній діяльності. Робота з організаціями, що представляють інтереси журналістів, - головне завдання цього підрозділу. Вони зараз набирають темп. Але працюють не окремо, а спільно з іншими службами Національної поліції", - прокоментував він.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

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